Болтон ушел, а проблемы остались

Всякая случайность есть проявление закономерности. Цепочка событий, связанных с Венесуэлой и происшедших в течение последней недели не просто намекают на справедливость этой философской сентенции, но прямо-таки заставляют и обязывают признать, что в данном случае проверка теории практикой прошла на оценку «отлично». Болтон ушел (или Болтона ушли – возможны варианты), но напряженность в Карибском регионе не упала, скорее, наоборот, повысилась

«Разболтались»

«Я расходился с Джоном Болтоном по Венесуэле. Я думаю, что он вышел за все рамки», – прокомментировал отставку своего помощника Дональд Трамп. Прозвучало как в том старом анекдоте «ее выгнали из борделя за то, что спала со всеми подряд без разбора» (трактовка, максимально приближенная к нормам цензуры, вы понимаете).

Болтон – однозначно ястреб, готов был всех склевать, нападая то на КНДР, то на Венесуэлу, то на Иран. То пытаясь катить бочку на Москву. Теперь он удален от дел, а душка Дональд сейчас все уладит. Так, чтобы обошлось без обвинений Америки в давлении, бряцании оружием и пр.

«Болтон добивался смены власти в Венесуэле путем экономического давления. СМИ США не раз писали о том, что Трампа раздражала неудача этой стратегии», – сообщают эксперты одного из крупных российских изданий.

Эксперты, по всей видимости, убеждены, что Трамп – вовсе не дирижер в своем оркестре и потому каждая скрипка, считающая себя первой, может играть все, что ей вздумается. Даже поперек нот.

Запись в блокноте советника по нацбезопасности «5000 солдат в Колумбию», «нечаянно» засвеченная в январе нынешнего года журналистам, на экономическую акцию не очень похожа. Сливавшиеся в прессу споры в верхах о возможной интервенции в Венесуэлу силами армий американских государств – тоже.

Болтон сделал свое дело – Болтон может уйти. Его жесткие наезды на Кима, Роухани, Мадуро лавров Штатам не принесли, но в Белом доме на это и не особо рассчитывали. Советник по нацбезопасности работал по формуле ведения поединка боксером-легковесом: наскок – отскок, не имея целью нанести нокаутирующий удар, но предполагая, что сможет выяснить, где у соперника слабые места.

Эта формула особенно хороша при комбинировании ее с торговой схемой предоставления скидок: «мы вам готовы предложить сегодня товар на 50% дешевле, чем вчера (потому что позавчера мы этот товар наценили на 100%)». В результате новые контакты с любой их вышеперечисленных стран будут уже похожи на переговоры с разумными предложениями (но все равно в пользу США), кажущиеся на фоне недавней конфронтации уступкой американцев своим визави.

«Американское НАТО» готово вмешаться

Болтон ушел, задачи остались. В направлении Ирана удочка относительно «а поговорить» заброшена: глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил, что президент Трамп готов встретиться с президентом Роухани без предварительных условий. Раньше такого не наблюдалось. Как там сложится дальше – тема другого разговора, сейчас же мы вернемся к Венесуэле, где опять начинается движение.

Пару дней назад, чуть ли не минута в минуту с оглашением отставки Болтона, 12 стран, входящих в Организацию Американских Государств, находящуюся, естественно, под контролем США, вдруг резко озаботились вопросом соблюдения прав человека в Венесуэле. А также уровнем благосостояния населения этой страны и методами управления, которые применяет Николас Мадуро в руководстве государством, где он президентствует.

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Эта дюжина включает Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Сальвадор, США, Гватемалу, Гаити, Гондурас, Парагвай, Доминиканскую Республику и Венесуэлу. До 2013 года все они входили в организацию Межамериканского договора о взаимной помощи (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca – TIAR) – панамериканский аналог НАТО. Точно так же, как в Североатлантическом альянсе 19 стран, учредившие TIAR в 1947 году (еще 4 добавились позднее) приняли на себя обязательства «считать нападение внешнего врага на одну из них нападением на всех, что обязывает остальных участников Договора выступить на защиту интересов государства, подвергшегося военной нтервенции».

Венесуэла вышла из TIAR в 2013 году после смерти Уго Чавеса. Однако самозваный президент Хуан Гуайдо вернул Каракас в январе 2019 года в «американское НАТО», проведя соответствующее решение через Национальную Ассамблею – оппозиционный легитимному президенту Мадуро парламент.

Именно квази-членство Венесуэлы в составе TIAR позволяет Гуайдо призывать остальных вмешаться, а для других одиннадцати из приведенного списка служит оправданием возможных военных действий против Каракаса.

США в этом «коллективе помощников восстановлению демократии в Венесуэле» сейчас ведут себя тихо. Задачи Болтоном были поставлены, методы объяснены, теперь остается наблюдать за течением событий, не высовываясь – аргентинцы, бразильцы, чилийцы и прочие вполне могут довести дело до логического конца, сделав всю черную работу, а Вашингтон появится на сцене в белом фраке позднее. Или не появится, если «что-то пойдет не так».

Две фотографии, сломавшие план

Колумбийское воинство сосредоточило 3000 солдат и офицеров на границе с Венесуэлой еще за три дня до того, как в TIAR заговорили об «оказании братской помощи в наведении порядка в Боливарианской республике». Официально было объявлено, что это – чтобы контролировать поток венесуэльских беженцев в Колумбию. Мадуро поставил под сомнение правдивость этих слов и ответил организацией военных учений. Там же, у колумбийско-венесуэльской границы, но с другой, разумеется, стороны.

Причем уже в тот момент хозяин дворца Мирафлорес (резиденция венесуэльского президента), по-видимому, обладал информацией о возможных разговорах в TIAR, и потому не ограничил длительность учений традиционными тремя-четырьмя сутками. А обозначил в качестве начальной даты маневров 10 сентября (за пару дней до заседания американского НАТО), а качестве финальной – 28 сентября. Вполне достаточно, чтобы показать боеспособность боливарианских Вооруженных сил и дождаться естественного угасания активности неприятеля.

Николас Мадуро при этом во всеуслышание заявил, что «Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы» и предложил «оставить колумбийскую политику насилия для внутреннего колумбийского использования и не экспортировать ее».

Сложно сказать, хватило ли бы идеи венесуэльского президента о мобилизации части резервистов на участие в маневрах для того, чтобы страны TIAR отказались от выполнения своих «правозащитных» функций, если бы не неожиданная помощь латиноамериканской прессы.

В конце недели газеты континента взорвались заголовками «Хуана Гуайдо переправили через границу колумбийские мафиози, контролирующие наркотрафик». Статьи о том, как в феврале нынешнего года самозванец отважно нелегально пересекал границу, чтобы «вырваться на свободу» – в Колумбию и дальше, сопровождали фотографии. На которых Гуайдо позировал в обществе двух криминальных лидеров «кофейной страны» (как зовут Колумбию в испаноязычном мире – прим. авт.) – Джона Хайро Дурана Контрераса по кличке «Малый» и Альберто Лобо Кинтеро, известного в преступных кругах под прозвищем «Брат». Малого и Брата колумбийская полиция повязала в июне нынешнего года, возможно, поэтому фотографии и стали доступны миру. Уполномоченный Гуайдо по связям с прессой Альберто Равель впопыхах объяснил мировому сообществу, что «сеньор президент (Хуан Гуайдо) – человек открытый для контактов и доступный. Когда его просят с кем-то сделать селфи, он удостоверений личности у людей не спрашивает».

Отмазка прессой был признана слабой. «Сам факт существования фотографий, конечно, не является достаточным основанием для обвинения Гуайдо в сотрудничестве с наркомафией. Однако дает повод для подозрений в том, что эти структуры могли оказывать финансовую помощь лидерам венесуэльской оппозиции, – сокрушается испанская La Vanguardia. – По словам Вильфредо Каньисареса, одного из руководителей колумбийской неправительственной организации «Фонд прогресса» (Fundación Progresar), президент Колумбии Иван Дуке был в курсе, что Гуайдо собирается переходить границу нелегально. Более того, в Каньисарес уверен, что и Дуке и Гуайдо не просто знали, кто такие Малый и Брат, но и договорились через третьих лиц с ними об оказании помощи в реализации тайного перехода».

Испанское издание приводит также слова депутата-опозиционера колумбийского парламента Густаво Петро, заявляющего, что «Дуке в курсе, как наркомафия выделяла деньги на закупку венесуэльской оппозицией бутылок с «коктейлями Молотова».

А вот это уже – сильный удар по имиджу не только собственно самозванца, но и всех противников Николаса Мадуро. Сотрудничество с наркомафией не красит никого. Именно поэтому Дональд Трамп поспешил отказаться не только от услуг Болтона, но и от попыток давить на Венесуэлу оружием. Северная Корея и Иран – следующие сезоны сериала «Дадим обломавшей зубы великой Америке вставные челюсти».