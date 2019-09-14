Почему Трамп не ужился с Болтоном

Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Они оба были апологетами агрессивного подхода во внешней политике – но по-разному понимали суть этой агрессии.

Есть такое выражение: «Выгнали из гестапо за жестокость». И оно абсолютно применимо к Джону Болтону. Даже на фоне ястребиной администрации Дональда Трампа, на фоне жестких подходов президента к внешнеполитическим вопросам Болтон выглядел как радикал.

Кое-кому могло показаться, что Белому дому как раз нужен такой радикал, что Болтон со своими взглядами успешно впишется в администрацию Трампа. Однако они не понимали, что жесткость жесткости рознь. Радикализм и агрессивность Болтона носили, если так можно выразиться, экспансионистский, имперский характер. Он выступал за продолжение американской политики нулевых, политики периода Джорджа Буша-младшего: постоянная агрессия, внешнеполитические авантюры, наступательные действия, военные операции против неугодных стран.

Жесткость же Трампа носит, скорее, инструментарный характер, и является способом для прагматизации, удешевления (во всех смыслах этого слова) американской внешней политики. И подобная прагматичность, выраженная в формуле «Америка на первом месте» полностью противоречит экспансионизму Джона Болтона, принцип которого можно охарактеризовать как «Америка везде». Трамп понимает, что в нынешний момент излишняя внешнеполитическая агрессивность будет лишь чрезмерной тратой ресурсов, которых в десятые годы у США гораздо меньше, чем в нулевые. Поэтому, как абсолютно верно отметил главный стратег предвыборных компаний Обамы Дэвид Аксельрод, между Трампом и Болтоном так и не прошла синхронизация. «У меня и у других сотрудников администрации были серьезные расхождения с Джоном Болтоном по многим его предложениям», – дипломатично (учитывая обычный стиль увольнений Трампа, это можно считать дипломатичным) написал Дональд Трамп у себя в твиттере.

Болтон выступал против линии Трампа в северокорейском вопросе – советник по нацбезопасности требовал от президента дожимать Ким Чен Ына, а не жать ему руку в демилитаризованной зоне. Именно поэтому, как шутят американские журналисты, во время исторической встречи Трампа и Кима Джон Болтон «отправился в добровольное изгнание в Монголию», где встречался с местными лидерами.

Не нравилась теперь уже бывшему советнику по нацбезопасности и иранская политика Трампа. Болтон был за обострение отношений с Тегераном, но требовал продолжения банкета в виде перехода к военному конфликту. Трамп же пытается лишь продавить Тегеран на уступки, ослабить его перед дальнейшими неизбежными переговорами – и категорически не желает втягиваться в военный конфликт, который ослабит Соединенные Штаты. Наконец, Болтон был против переговоров и сделки с Талибаном, которые позволили бы Штатам (неспособным выиграть войну в Афганистане силовыми методами) одержать дипломатическую полупобеду и уйти с честью из этой страны. Как верно пишет издание The Hill, принципы Болтона столкнулись со слишком многими действиями Трампа.

И – цитируют американские СМИ свои источники в Белом доме – Афганистан стал последней каплей в чаше терпения президента. Встречу с лидерами талибов в Кэмп-Дэвиде он все-таки отменил, но и Болтона попросил на выход. Причем даже тут у них возникли разногласия. Президент заявил, что он сам предложил Болтону написать заявление об отставке, а бывший советник по нацбезопасности сказал, что инициатива отставки исходила от него.

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Кому-то может показаться удивительным, что Болтон с такими взглядами вообще продержался в Белом доме почти полтора года. Однако, по сути, отставка произошла не из-за позиций Болтона как таковых. Как верно отмечает вице-президент американского фонда «Наследие» Джеймс Карафано, Трамп был, есть и будет «верховным главнорешающим». Вокруг него много людей, оказывающих на него влияние, но нет ни одного, с чьими советами Трамп всегда соглашается. Сам Трамп признавал, что если бы все зависело от Болтона, «мы бы одновременно воевали со всем миром». Но тут же добавлял, что такая позиция его устраивает, ибо он хочет иметь в своей администрации максимально широкий разброс мнений. Болтона, по всей видимости, попросили на выход потому, что его позиция была демонстративной, медийной. И создавала у многих (в том числе и врагов Трампа) впечатление того, что Белый Дом расколот. Накануне выборов такое впечатление было недопустимым.

Что же касается интересов России в кадровых вопросах Белого дома, то отставка Болтона выгодна Москве. Да, Болтон является профессионалом – одним из немногих в американской администрации. А с профессионалами работать всегда проще, чем с дилетантами. Однако Болтон все-таки был идеологизированным профессионалом, и поддерживал идею продолжения конфликта с Москвой. Как профессионал, Болтон, по всей видимости, должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма Болтон не мог отказаться от наступления на постсоветском пространстве, пожертвовать американскими амбициями в этом регионе для того, чтобы решить проблему Москвы в других. А Трамп мог – и, по всей видимости, будет жертвовать (не случайно он фактически приказывает Владимиру Зеленскому вести прямые переговоры с Путиным). Поэтому с уходом Болтона сторонники продолжения конфликта с Москвой до последнего украинца потеряли значительную часть влияния на ум «верховного главнорешающего».