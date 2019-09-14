Почему Трамп не ужился с Болтоном

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
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На Западе задумались о возвращении Сербии Косова

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Чехия может стать первой европейской страной, отозвавшей признание независимости Косова. Ранее это уже сделали более десяти государств мира − и мир не перевернулся. Что происходит? Неужели на Западе наконец-то осознали всю опасность авантюры с косовской независимостью, повнимательнее присмотревшись к квазигосударству бандитов и убийц? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...

Откуда берутся Гитлеры в российских школах

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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...
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              Почему Трамп не ужился с Болтоном

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 14 сентября 2019, 11:15

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              Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Они оба были апологетами агрессивного подхода во внешней политике – но по-разному понимали суть этой агрессии.

              Есть такое выражение: «Выгнали из гестапо за жестокость». И оно абсолютно применимо к Джону Болтону. Даже на фоне ястребиной администрации Дональда Трампа, на фоне жестких подходов президента к внешнеполитическим вопросам Болтон выглядел как радикал.

              Кое-кому могло показаться, что Белому дому как раз нужен такой радикал, что Болтон со своими взглядами успешно впишется в администрацию Трампа. Однако они не понимали, что жесткость жесткости рознь. Радикализм и агрессивность Болтона носили, если так можно выразиться, экспансионистский, имперский характер. Он выступал за продолжение американской политики нулевых, политики периода Джорджа Буша-младшего: постоянная агрессия, внешнеполитические авантюры, наступательные действия, военные операции против неугодных стран.

              Жесткость же Трампа носит, скорее, инструментарный характер, и является способом для прагматизации, удешевления (во всех смыслах этого слова) американской внешней политики. И подобная прагматичность, выраженная в формуле «Америка на первом месте» полностью противоречит экспансионизму Джона Болтона, принцип которого можно охарактеризовать как «Америка везде». Трамп понимает, что в нынешний момент излишняя внешнеполитическая агрессивность будет лишь чрезмерной тратой ресурсов, которых в десятые годы у США гораздо меньше, чем в нулевые. Поэтому, как абсолютно верно отметил главный стратег предвыборных компаний Обамы Дэвид Аксельрод, между Трампом и Болтоном так и не прошла синхронизация. «У меня и у других сотрудников администрации были серьезные расхождения с Джоном Болтоном по многим его предложениям», – дипломатично (учитывая обычный стиль увольнений Трампа, это можно считать дипломатичным) написал Дональд Трамп у себя в твиттере.

              Болтон выступал против линии Трампа в северокорейском вопросе – советник по нацбезопасности требовал от президента дожимать Ким Чен Ына, а не жать ему руку в демилитаризованной зоне. Именно поэтому, как шутят американские журналисты, во время исторической встречи Трампа и Кима Джон Болтон «отправился в добровольное изгнание в Монголию», где встречался с местными лидерами.

              Фото: Joshua Roberts/Reuters

              Не нравилась теперь уже бывшему советнику по нацбезопасности и иранская политика Трампа. Болтон был за обострение отношений с Тегераном, но требовал продолжения банкета в виде перехода к военному конфликту. Трамп же пытается лишь продавить Тегеран на уступки, ослабить его перед дальнейшими неизбежными переговорами – и категорически не желает втягиваться в военный конфликт, который ослабит Соединенные Штаты. Наконец, Болтон был против переговоров и сделки с Талибаном, которые позволили бы Штатам (неспособным выиграть войну в Афганистане силовыми методами) одержать дипломатическую полупобеду и уйти с честью из этой страны. Как верно пишет издание The Hill, принципы Болтона столкнулись со слишком многими действиями Трампа.

              И – цитируют американские СМИ свои источники в Белом доме – Афганистан стал последней каплей в чаше терпения президента. Встречу с лидерами талибов в Кэмп-Дэвиде он все-таки отменил, но и Болтона попросил на выход. Причем даже тут у них возникли разногласия. Президент заявил, что он сам предложил Болтону написать заявление об отставке, а бывший советник по нацбезопасности сказал, что инициатива отставки исходила от него.

              Кому-то может показаться удивительным, что Болтон с такими взглядами вообще продержался в Белом доме почти полтора года. Однако, по сути, отставка произошла не из-за позиций Болтона как таковых. Как верно отмечает вице-президент американского фонда «Наследие» Джеймс Карафано, Трамп был, есть и будет «верховным главнорешающим». Вокруг него много людей, оказывающих на него влияние, но нет ни одного, с чьими советами Трамп всегда соглашается. Сам Трамп признавал, что если бы все зависело от Болтона, «мы бы одновременно воевали со всем миром». Но тут же добавлял, что такая позиция его устраивает, ибо он хочет иметь в своей администрации максимально широкий разброс мнений. Болтона, по всей видимости, попросили на выход потому, что его позиция была демонстративной, медийной. И создавала у многих (в том числе и врагов Трампа) впечатление того, что Белый Дом расколот. Накануне выборов такое впечатление было недопустимым.

              Что же касается интересов России в кадровых вопросах Белого дома, то отставка Болтона выгодна Москве. Да, Болтон является профессионалом – одним из немногих в американской администрации. А с профессионалами работать всегда проще, чем с дилетантами. Однако Болтон все-таки был идеологизированным профессионалом, и поддерживал идею продолжения конфликта с Москвой. Как профессионал, Болтон, по всей видимости, должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма Болтон не мог отказаться от наступления на постсоветском пространстве, пожертвовать американскими амбициями в этом регионе для того, чтобы решить проблему Москвы в других. А Трамп мог – и, по всей видимости, будет жертвовать (не случайно он фактически приказывает Владимиру Зеленскому вести прямые переговоры с Путиным). Поэтому с уходом Болтона сторонники продолжения конфликта с Москвой до последнего украинца потеряли значительную часть влияния на ум «верховного главнорешающего».


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