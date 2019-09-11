Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

Термин «протестное голосование» применительно к Москве у любого гражданина России должен вызывать ступор и непонимание. Протест? Против чего протест?

Этот вопрос москвичу задаст житель Самары, задыхающийся в пробках. Нижегородец, радующийся новому асфальту, как дети радуются первому снегу. У жителей бессчетных российских райцентров, где мэр из кожи вон лезет, чтобы найти деньги на ремонт школы, новости про недовольных москвичей и подавно звучат как сообщения о научных экспериментах на Международной космической станции. Это про что вообще?

Нормальной человеческой логике московский протест не поддается. Быть недовольным городской властью логично, когда власти нет и следы ее работы отсутствуют, либо если она разворовывает все подчистую, как в монгольском набеге.

В Москве этого нет близко. Работы – навалом. Тысячи компаний непрерывно набирают персонал. После девальвации 2014 года претензий на европейский уровень потребления, конечно, поубавилось, но это смотря как считать.

Зарплатой в 70 тысяч рублей (1000 евро) по-прежнему никого не удивишь. Приличный специалист стоит от 2000 евро в месяц. Это уровень, который привел бы в изумление жителя Праги или Варшавы, не говоря уже о бывшей нашей Прибалтике.

Медицина – лучшая в стране. Любая. Начиная от скорой помощи, которая приезжает, даже если у вас тяжелое похмелье, до нейрохирургии в Склифосовского.

Отличные школы, детские сады, приличные вузы на любой вкус и кошелек.

Гастарбайтеры в Москве тоже являются свидетельством того, что город богатый. Работать таксистами или кассирами в супермаркете местные не хотят. Это в депрессивном моногороде азербайджанский торговец фруктами – хозяин жизни. В Москве он – на самой низкой ступени социальной лестницы, на которой москвичей нет.

Столица в последние 10 лет превратилась в богатейший европейский город. Москва – лощеная, богатая, благополучная настолько, что окончательно перестала быть похожа на русский город образца 2019 года.

И тем не менее не замечать фрондерства москвичей невозможно. На улицы вышло несколько тысяч, и хотя выборы в городскую думу, судя по явке, большинство проигнорировало, часть избирателей проголосовала принципиально против «власти».

Это совершенно удивительно. Те же самые люди, что сегодня голосуют «против власти», в упор не замечали странностей устройства лужковской Москвы,

когда жена мэра и его замы наперегонки уродовали город точечной застройкой, получали лучшие куски городской экономики и всем все было OK. Даже устройство Мосгордумы, изобретенное лично Лужковым четверть века назад, ни у кого не вызывало никаких вопросов. Вопросы возникли почему-то именно сейчас, когда Москва из позорного Шанхая образца 90-х превратилась в почти идеальный город.

Может, народ от скуки голосует? Так такого количества опенэйров, выставок, городских праздников, гастрофестивалей, концертов и прочих дней варенья никогда в Москве не было, а в остальной России никогда и не будет. Для особо упертых даже Фестиваль шашлыка провели.

Тоже не нравится?

Ну что ж. Мне кажется, некоторая «пауза» в отношениях власти и города не помешает. Танго ведь танцуют вдвоем. Если немалая часть москвичей не находит позитива в надоевшем празднике жизни, стоит добавить в нее немного трудностей.

Ничего специально изобретать не нужно. Просто Москва должна начать жить в общероссийском формате. Эта экономическая модель означает, что абсолютно все деньги должны у Москвы изыматься, как они изымаются абсолютно у всех регионов, а потом Минфин должен выдавать столице ровно столько, чтобы ей хватило только на латание асфальта на Тверской и строительство одной развязки в пять лет. Как в Смоленске, как в Воронеже, Магадане или Ставрополе.

Вот тогда в головах горожан наступит ясность, а недовольство сменит дружное упование на царскую милость.

Москвичи пребывают в обманчивом представлении, что образ жизни, который они ведут, является естественным и нормальным. И для полной гармонии им не хватает только гражданской позиции. Протестное голосование растет отсюда. Когда базовые потребности удовлетворены (еда, безопасность, инстинкт размножения), человеку всегда хочется чего-нибудь этакого.

Это совсем не плохо. Я только предлагаю, чтобы базовые потребности в Москве не удовлетворялись опережающими темпами. Давайте как в остальной России. Спокойно, последовательно, без, мягко говоря, излишеств.

Инвестировать нужно в Санкт-Петербург, Иркутск и Кострому – туда ездят туристы. Инвестировать нужно в Череповец, Тулу и Екатеринбург – там создается реальный ВВП страны. Вкладывать стоит в Краснодар и Ростов-на-Дону, откуда течет 90 миллионов тонн зерна ежегодно. А Москва со своими протестами стала похожа на коллективного Шарикова, который совершенно обнаглел и угрожает выселить из профессорской квартиры доктора Борменталя.