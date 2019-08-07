Право бить и пинать полицейских не записано в Конституции

Интересно, но некоторые читатели и комментаторы почему-то не сомневаются в своем праве сопротивляться, бить и пинать полицейских, если они считают, что с ними «поступают несправедливо». Многие, наверное, уверены, что такое право даже где-то в Конституции записано. Надо только статью найти. Хотя, конечно, все это совсем не так.

У рядовых полицейских (как и у рядовых военных) возможность делать какие-либо аналитические выводы должна отсутствовать полностью. Если полицейский, которому сказали немедленно стрелять в человека в черной тряпке, начнет раздумывать, беременная это женщина в парандже или все-таки террорист с бомбой, то очень многим настанет п...

Поэтому полиция – всего лишь орудие в руках государства. Как АК-47. Он не рассуждает при нажатии на курок. Он просто стреляет в того, на кого направили, а не предлагает почитать Конституцию. Так и полиция в ее «исполнительском звене» исполняет указания обыскать, задержать, разогнать, не пускать и так далее.

Да, эти действия чисто технически она должна исполнять с учетом требования законов и инструкций, но не более. Например, полицейские могут стрелять на поражение в женщин «без видимых признаков беременности». И во всем мире могут.

Помню, лет 10 назад в Британии, в разгар ужаса от терроризма, пристрелили бежавшего на поезд паренька с рюкзачком. Так вот, даже Европейский суд спустя много лет сказал, что полицейский совершенно не виноват, он исполнял инструкции «стрелять во всех подозрительных, которые по первой команде не останавливаются». Так полицейский и сделал. То есть в сложившихся обстоятельствах применение оружия было обоснованным, пропорциональным и разумным. Точка. Полицейский не должен был ждать, взорвется паренек, когда забежит в вагон метро, или нет.

Полицейский не должен проводить аналитическую работу на предмет того, незаконно митингующий профессор перед ним или просто гопник интеллигентного вида, но с арматурой в рукаве. За полицейского уже подумали и отдали приказ. И не надо пытаться обременять его несвойственной ему работой. Глупости это.

Из всего вышесказанного абсолютно обоснованно вытекает, что полицию бить нельзя. И сопротивляться ей крайне нежелательно. Да, ее незаконные действия можно потом оспорить в суде, но не надо к этому добавлять уголовный состав «сопротивления полиции». Нет такого смягчающего обстоятельства в уголовном праве – «думал, что полицейский действует незаконно, и считал себя вправе бить ему морду и плевать в него». Многие уже доплевались до вполне приличных сроков, и никто им особо не помог.

Именно на грани взаимодействия полиции и народа строится то самое проклятое «правовое государство». И полиция любого государства будет полицией, а не сбродом в форме, когда она упорно и неотвратимо сажает всех: от тех, кто кидает в полицейских коктейли Молотова, до тех, кто скалывает полицейскому «зубную эмаль».

Потому что сегодня полицейские разгоняли незаконно митингующих, а завтра будут кого-нибудь защищать от толпы пьяных гопников или озверевших футбольных фанатов. У нас такие два соседних паба разнесли и двух полицейских избили, так местный спецназ их так «мочил», что российский ОМОН просто бы плакал от зависти. Именно так это работает и должно работать. А думать должно исключительно полицейское начальство – его и берите «за жабры». Пусть отдуваются в судах и перед журналистами. Им за это, в конце концов, деньги платят.

Да, кстати, мне даже трудно представить, сколько бы дали в цивилизованной Европе тем, кто попытался бы составлять списки полицейских и их родственников в целях организации последующих нападений на них. Лет так 10, не меньше, да и то если бы активно раскаялся, поскольку там может идти речь и о подготовке к организованным убийствам и к терактам, а это вообще до пожизненного. Так что некто блогер Синица очень легко отделался – три годка посидит, а потом запишется, глядишь, запишется в народную дружину...

Источник: Блог Дмитрия Гололобова