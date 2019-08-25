Как жёлто-синий флаг был символом русского мира

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25 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

Присутствие «Федора» на борту «Союза» не пошло на пользу штатному ходу полета к МКСФото: кадр из видео
Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации? Подробности...
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Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

В хронически антироссийской Литве хронически антироссийская Грузия получила только моральную поддержкуФото: twitter.com/GitanasNauseda
Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Как жёлто-синий флаг был символом русского мира

Олег Хавич, политический аналитик
Ещё 170 лет назад жёлто-синий флаг во Львове был символом слова «русский», ибо никаких «украинцев» тогда просто не существовало. Подробности...

Либеральная метафизика пармезана

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Флаг вечной России

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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Олег Хавич
              политический аналитик
              		25 августа 2019, 10:15

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              В Польше все очень удивляются, когда на вопрос моей о национальности я отвечаю «русин». Местные чиновники и вовсе пытаются записать русским – постоянно приходится поправлять.

              Для меня это по меньшей мере странно, ведь в Польше русинский (лемковский) язык официально признан, на нём можно получить аттестат об окончании средней школы, согласно переписи 2011 года здесь живут более 10 тысяч лемков-русинов. А до насильственного перемещения в конце 1940-х из польских Карпат (части – на Украину, остальных – на «возвращённые» немецкие земли в рамках «Операции Висла») русинов в этой стране было около миллиона. Другое дело, что и в Польше, и на Украине их стали записывать украинцами – так случилось и с семьёй моего отца. 

              Но за сто лет до этого великого (по крайней мере, для русинов) переселения народов никаких украинцев просто не существовало. Русины, бывшие тогда подданными Австрийской империи – в Галиции, Буковине и Угорской Руси – ощущали себя частью «русского мира», хоть и специфической, но всё же неотъемлемой. Как и ныне, самыми активными были галичане, именно они – Маркиян Шашкевич, Иван Вагилевич и Яков Головацкий – создали в 1832 году во Львове литературную группу «Русская Троица». 

              Первый их рукописный сборник «Сын Руси» (1833) открывался стихом Шашкевича «Слово до читателей руського язика». А изданный «Русской Троицей» в 1837-м в Будапеште (во Львове его запретила цензура) альманах «Русалка Дньстровая», пронизанный идеей славянской взаимности, был напечатан русским шрифтом («гражданка») с использованием фонетического правописания.

              Тогда народный язык галицких русинов содержал не более 700 оригинальных слов ежедневного употребления, и для создания литературных произведений не было иного выхода, кроме создания новых слов на основе церковно-славянского языка.

              Фото: Igor Golovniov/ZUMA/ТАСС

              Таким образом, в 1830-40-х образованная часть русинов говорила на языке, весьма близком тогдашнему русскому. Поэтому когда в 1848-м в Европе началась череда революций, известная как «Весна народов», русины Галиции и Буковины отказались сотрудничать с Центральным Национальным Советом, созданным во Львове поляками, и 2 мая 1848 года учредили «Головную Русскую Раду». Примечательно, что в её состав вошли многие люди, ранее сотрудничавшие с «Русской Троицей», а на первом заседании Рады присутствующие почтили память Маркияна Шашкевича и пообещали продолжить его дело. 

              Головная Русская Рада подчёркивала связь галицких русинов с исторической Русью. В обнародованном 10 мая 1848 года «Воззвании к русскому народу», напечатанном на русинском, польском и немецком языках, было сказано: «Мы, галицкие русские, принадлежим к великому русскому народу, который говорит на одном языке и насчитывает пятнадцать миллионов, из которых два с половиной миллиона населяют Галицкую землю. Этот народ когда-то был независимым, равнялся с самым славным народами Европы, имел свой язык, свои законы, своих князей. Одним словом, он был состоятельным, богатым и сильным». 

              Нынешние украинские историки ничтоже сумняшеся заявляют, что это была «первая декларация единства галицких и приднепровских украинцев», несмотря на то, что подобный этноним появится лишь через несколько десятков лет. Полноте, не могли ведь подданные императора Австрии публично заявить, как в своё время казаки Богдана Хмельницкого: «Хотим под царя белого, царя московского!», потому и вспоминали о неназванных князьях, сидевших в неназванном городе, хотя всем было понятно, что речь шла о Киеве, находившемся в XIX веке в составе Российской империи.

              Но даже написанные таким эзоповым языком воззвания неоднозначно воспринимались титульной нацией Австрии. Поэтому в послании Головной Русской Рады 2 августа 1848 к депутатам Венского парламента, озаглавленном «К нашим братьям – немцам», было сказано:

              «Раздаются голоса, не желающие нам национального развития и подозревающие нас в тяготении к России. Эта точка зрения представляет с давнего времени опасную позицию, с которой наши враги смертоносными ударами нападают на нашу национальность, когда лишь она дерзнёт проявлять признаки жизни. Братья-немцы! Великороссы – наши соплеменники.

              Одна и та же славянская кровь течёт в наших и их жилах, общая судьба с прошедших времён, родственный язык, обычаи и т. п. делают великорусских братьев для наших сердец ценными и дорогими. Если бы мы то отрицали, мы бы лгали и не могли бы перед очами Европы выступать как честные и добросовестные люди».

              Именно чтобы отбросить любые подозрения в пророссийскости, галицкие русины, в отличие от большинства других славян (сербы, хорваты, чехи, словаки, словенцы) отказались от использования цветов русского флага в своём национальном знамени.

              На заседании Головной Русской Рады 15 мая 1848 года было решено, что «знамя земли рускои тутейшои есть левъ, цвьты руски жовтый й синій». Понятно, что подавляющее большинство «профессиональных украинских патриотов» в Дни флага и Независимости Украины о подобных истоках своей национальной символики даже не подозревает.


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