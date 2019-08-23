Политика России на Донбассе станет более радикальной

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23 августа, пятница  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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В отделении Прибалтики от СССР виноват не Запад

В «Балтийском пути» приняли участие четверть населения Латвии, Литвы и ЭстонииФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Ровно 30 лет назад жители прибалтийских республик СССР выстроились живой цепью вдоль трассы Вильнюс – Таллин и потребовали независимости от Москвы. Эта рекордная массовая акция имела успех и, как мы теперь видим, протестанты своего добились. В этом нередко винят США и коллективный Запад. Но на самом деле вина лежит на совсем других людях.  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых

Учитывая особенности немецкой кухни, удивительно, что первыми на инициативу откликнулись именно в ФРГФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Сразу несколько исследовательских центров выступили с инициативой резкого повышения налогов для производителей мяса, в первую очередь говядины. Причины – его потенциальная канцерогенность и угроза глобального потепления. К этому уже прислушались в Германии, предложив стимулировать рост цен. Означает ли это, что мясо станет продуктом только для богатых? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Политика России на Донбассе станет более радикальной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света и ждет украинские снаряды в свой огород. Подробности...

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Леонид Поляков, доктор философских наук, замдекана факультета политологии ГУ-ВШЭ
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Анна Долгарева

              Политика России на Донбассе станет более радикальной

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 23 августа 2019, 09:06

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              В российское информпространство вброшена интересная формула относительно особого статуса Донбасса, подразумеваемая Минскими соглашениями. Это сделал близкий к кремлю политолог Алексей Чеснаков. Он считает,  что особый статус может предполагать независимость от Украины, как независимыми от Великобритании являются Канада и Австралия, монархом которых, однако, формально является английская королева.

              Чеснаков говорит о возможности символического суверенитета Украины над Донбассом, как в упомянутом примере, о возможности параллельного сосуществования «приблизительно, как Гонконг с Китаем – один народ, две системы». И все это в рамках Минских договоренностей – подобные варианты оговариваются не как независимость Донбасса, а как предусмотренный существующим форматом «особый статус». Причем довольно очевидно, и сам Чеснаков об этом говорит, – что Украина, по крайней мере, пока, совершенно в таком варианте не заинтересована.

              Вообще, это довольно свежий взгляд на «особый статус» Донбасса. Как-то так повелось, что раньше под ним обычно имели в виду что-то вроде федерализации, максимум – статуса автономной республики в рамках единого государства Украина; такой автономной республикой был Крым. В общем, вхождение Донбасса обратно на Украину – что мало устраивало, собственно, Донбасс. Штатные охранители, не щадя живота своего, объясняли: мол, это необходимо, чтобы получить Украину, лояльную России, Украину, где у Донбасса будет возможность влиять на происходящее в стране…

              Если власть предержащие действительно рассчитывали на что-то в этом духе, то приходится признать, что среди власть предержащих есть очень наивные люди. По крайней мере, были. Пролитая с двух сторон кровь заперла границу, отделяющую Донбасс от Украины. Несмотря на усталость жителей Донбасса от войны, большинство из них уже не представляют себя вместе с теми, кто долгие годы стреляет по ним. Это не говоря о местных военных и членах их семей, которым в случае прихода Украины осталось бы только уйти в партизаны: со стороны Киева неоднократно звучали заявления о том, что ни о какой амнистии для ополченцев не может быть и речи.

              Амнистия для ополченцев предполагается все теми же Минскими соглашениями. Но пока Украина не делает никаких шагов в сторону их выполнения – обмены пленными «всех на всех», например, срывались еще при Порошенко. Впрочем, как раз этот пункт договора может выполнить новый президент Зеленский. А вот «особого статуса» Украина не хочет.

              Фото: Maxim Shemetov/Reuters

              Примечательно, однако, уже то, что его хочет Россия – причем в публичном поле озвучиваются такие экстравагантные варианты, которые на бумаге, вроде бы, и «особый статус», а на деле – независимость, за которую Донбасс уже больше пяти лет и воюет. Пока что это всего лишь разговоры – Зеленский максимально далек от того, чтобы согласиться на такой вариант. Чеснаков говорит, что Россия настаивает и будет настаивать на постоянном и четко проговоренном особом статусе для Донбасса, и пока что на дипломатическом поприще неплохо бы добиться, чтобы Украина признала хотя бы этот вариант.

              Оговариваемая Чеснаковым стратегия России, надо сказать, представляется затягиванием ситуации: выжидать и выжимать все, что можно, из Минских соглашений. В которые Украина втискиваться не хочет – а значит, неопределенность будет длиться очень долго. Даже компромисс по особому статусу пока видится очень отдаленным событием – а ведь это не единственный камень преткновения.

              И эта неопределенность по-человечески представляется невыносимой. Потому что нищета непризнанного Донбасса, его разруха, постоянные жертвы в прифронтовых районах – это очень страшно. И очень безысходно.

              С другой стороны, в политическом смысле, эта стратегия, возможно, наименее проигрышная. Она, по крайней мере, дает время для маневра. Так, неожиданный шаг произошел весной: на Донбассе ничего не менялось несколько лет, а затем президентский указ разрешил выдачу российских паспортов для жителей ЛДНР. Для измучившихся от бесплодного ожидания республик это стало глотком воздуха и надежды.

              Подвешенная ситуация дает время и пространство для маневра; если бы Россия начала соглашаться с Украиной, пошла на уступки ей, если бы создались условия для возвращения Донбасса на Украину – было бы хуже. Хорошо, если Россия приняла решение о независимости Донбасса; прекрасно, если она сумеет этого добиться, хоть в рамках Минских соглашений, хоть без них. Хорошо, если речь действительно идет про гонконгский или канандско-австралийский вариант. Все это действительно позитивные знаки, и они вполне укладываются в версию, что политика России на донбасском направлении изменилась, приняв более радикальное направление, чем раньше.

              Но насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света или в общежитиях для переселенцев, кто ждет украинские снаряды в свой огород, кто ползает по окопам среди выгоревшей степи.

              Пусть же случится дипломатическое чудо.


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