Наше освободительное движение – это клон Майдана

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Кому выгодно холодное лето в России

Лето в Москве прошло под знаком желтого дождевикаФото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалась недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи. Подробности...
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Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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Британскую королеву вынуждают вмешаться в политику

Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы ВторойФото: Victoria Jones/PA Wire/PA Images/ТАСС
Британская королева может вмешаться в процесс выхода страны из Евросоюза. Сейчас ее к этому активно подталкивают – об этом пишет английская пресса и открыто говорят лейбористы. Якобы разработаны несколько сценариев, которые не дадут Джонсону провести Брексит. У королевы есть все полномочия помешать премьер-министру осуществить его планы, но пойдет ли она на это? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Наше освободительное движение – это клон Майдана

Сергей Худиев, публицист, богослов
Причина, по которой наши «освободители» не хотят вспоминать даже самое недавнее прошлое, очень простая. Обещания и надежды, которые внушает освободительная идеология, никогда не сбываются. Вернее, сбываются с точностью до наоборот. Подробности...
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Ответ на вопрос с той стороны баррикад

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Казань как мать городов русских

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              Сергей Худиев

              Наше освободительное движение – это клон Майдана

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 13 августа 2019, 09:06

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              Текущая полемика между освободителями и охранителями в сети выдает интересную особенность нынешней освободительной идеологии – блокировку памяти. Она даже не предлагает нам фальсифицированную версию истории. Она требует от нас историю – в том числе новейшую – забыть и ни в коем случае не вспоминать. Нельзя вспоминать даже совсем недавний Майдан – и его последствия. 

              Нынешние борцы с режимом страшно обижаются, когда их сравнивают с большевиками – и, надо признать, что одно существенное различие между ними есть. Большевики охотно признавали свое родство с революционными движениями прошлого – с Великой Французской Революцией, Парижской Коммуной, даже с восстанием Спартака. Нынешние революционеры смотрят на предшественников с какой-то большой неловкостью, и на слово «Майдан» чаще всего реагируют как на злую дразнилку. 

              Почему? Это выглядит довольно странно – как если бы сторонники коминтерна, агитируя трудящихся в западных странах восстать против власти помещиков и капиталистов, при этом отрицали какую-либо свою связь с Октябрьской Революцией, которая этих самых помещиков и капиталистов уже успешно свергла. 

              Ведь нельзя же не заметить того, что наше освободительное движение – это клон Майдана. Это люди, которые в свое время горячо симпатизировали Майдану, с той же идеологией, с той же риторикой, с тем же набором манипулятивных приемов, ориентирующиеся на те же центры, даже идейно-возвышенные стихи слагающие в том же размере и с тем же пафосом, как и знаменитое «никогда мы не будем братьями» – см. например, стихотворение, прочитанное на митинге Людмилой Улицкой. 

              Я не стал бы сразу вспоминать методички – не факт, что они существуют. Но факт тот, что существует несомненная идеологическая, культурная и мировоззренческая общность. И когда ее пытаются отрицать, это напоминает анекдот про Штирлица, который вспомнил о конспирации и одел темные очки. 

              Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

              Что можно сказать об этой идеологии? 

              Коротко ее можно изложить примерно так: 

              Все народы желают сделаться верными учениками Запада влиться в западный проект мироустройства, который несет им свободу и процветание. Если они так и поступят – то скоро заживут как в богатейших странах Золотого Миллиарда. Но в этих законных чаяниях народам мешают коррумпированные диктаторы. Народы должны мужественно восстать против тиранов, и (сами или с великодушной иностранной помощью) их свергнуть, и тогда они заживут привольно и богато. 

              Оба Майдана (2004 и 2014-того годов) были проявлением этой идеологии, и ее яркой иллюстрацией может служить, например, комикс «Почему Евросоюз лучше, чем Таможенный Союз».

              Но Майдан был далеко не первым проявлением этого мировоззрения. Первый яркий случай этого извода освободительства мы наблюдали в 2003 году, с вторжением в Ирак. Надо свергнуть отвратительного диктатора Саддама, и иракский народ заживет свободно и богато, показывая пример всему Ближнему Востоку. Саддам действительно был крайне неприятным типом, но его свержение погрузило страну в хаос, в котором погибли около миллиона человек, при этом страна лишилась около 80% своего христианского населения – процесс, который был справедливо назван «геноцидом».

              Потом, в 2011, под ровно теми же лозунгами и в рамках той же идеологии, была предпринята операция против Ливии, полковник Каддафи свергнут, страна погрузилась в кровавый хаос, в ней стали открыто функционировать рынки рабов – чрезвычайно мрачная ирония, учитывая, что «свобода» – это ключевое слово во всей идеологической риторике. Попытка аналогичного «освобождения» Сирии сорвалась по независящим от освободителей причинам. 

              На Украине, где нравы, надо сказать, заметно мягче, чем в арабском мире, первый Майдан (2004) прошел вообще бескровно, но едва ли он принес людям много пользы – во всяком случае, через десять лет после его победы часть политически активных граждан сочла свою жизнь настолько невыносимой, что решила принять участие во втором Майдане – окровавленная победа которого привела к резкому обострению тех социальных язв, против которых он, теоретически, восставал, обнищанию и до того небогатого населения, и массовому бегству работоспособных граждан из страны. 

              Причина, по которой наши освободители не хотят вспоминать даже самое недавнее прошлое, таким образом, достаточно очевидна. Обещания и надежды, которые внушает освободительная идеология, никогда не сбываются. Вернее, сбываются с точностью до наоборот. 

              Само нежелание вспоминать Майдан весьма показательно. Если бы демократические силы, победившие на Майдане к восторгу как международного сообщества, так и наших либералов, принесли бы людям хоть какое-то добро и пользу, нас бы напротив, буквально за уши тащили и носом тыкали – посмотри на Майдан! Вот люди решились выйти на площадь, изгнали кровавого диктатора – и смотри же, как люди зажили! И как все здорово прошло, давайте и мы так, чего нам мучаться и лишать себя такого счастья! 

              Но пример Майдана – как и примеры других побед этой идеологии – выглядит совсем уж безнадежным. 

              Освободительной идеологии в XXI веке приходится действовать в условиях, во первых, явного и страшного провала всех ее обещаний, во-вторых, информационной прозрачности, порожденной интернетом, которая не позволяет эти провалы скрыть. Отсюда требование рассматривать каждое очередное выступление освободителей как новое и никак не связанное с предыдущими.

              Но такое требование просто фантастически, невероятно нелепо. Мы все склонны ошибаться, но освободители требуют от нас глупости и безответственности, превосходящей силы человеческие. Им не стоит обижаться, если мы оказываемся на нее неспособны. 


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