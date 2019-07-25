Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

Андрей Бабицкий, журналист
По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
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              Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 25 июля 2019, 11:56

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              На минувших парламентских выборах украинскими избирателями двигала не философия надежды, как полагают многие, а философия отчаяния. Почему я употребляю термин философия? Да потому что их выбор определялся не минутным помутнением, не случайным эмоциональным срывом. Это выстраданная, давно сложившаяся позиция.

              В Запорожье 29-летний свадебный фотограф и представитель партии «Слуга народа» Сергей Штепа победил в округе № 77 и теперь проходит в Верховную раду. Кандидат-новичок обошел народного депутата четырех созывов и совладельца машиностроительного завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. 

              Эта фантастическая история – яркая демонстрация того, что выборы представляли собой нечто вроде топки, в которой граждане Украины сжигали свои голоса. Невозможно поверить в то, что очень влиятельный и известный в городе политик и бизнесмен был отправлен на свалку в надежде на то, что молодой безграмотный паренек, горячий поклонник компьютерных игр, в настоящее время безработный, действительно окажется успешным политиком и сможет эффективно работать. «Развивать инфраструктуру, ремонтировать школы, дороги и детские площадки» – именно это он обещал делать на встречах с избирателями своего округа.

              Я склонен предполагать, что люди прекрасно понимали, что они выбирают пустое место, ну или, по крайней мере, знак вопроса, ответ на который едва ли кому-то понравится. Люди не могли не видеть, что перед ними человек с неоформившимися политическими воззрениями, полным отсутствием какого-либо опыта в законотворческой деятельности и понимания жизненных реалий. И голосовали они вовсе не за него, а против Богуслаева, против сложившейся на Украине системы вещей и того политического курса, который был сформирован фактически сразу после распада СССР и может быть описан формулой Леонида Кучмы «Украина – не Россия».

              Отчаяние дошло до такого предела, что они проголосовали за господина Никто и в Никуда, поскольку даже пустота, вакуум, отсутствие какого бы то ни было рельефа лучше, чем та наполненность, которая существует и связана со всеми прежними поколениями украинских политиков.

              Фото: Zuma/ТАСС

              По сути дела, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. У Георгия Иванова есть прекрасные стихи по другому поводу. Но они могут дать представление о том глубочайшем опустошении, которое и стало фундаментом философии отчаяния украинского избирателя. Вот они:

              «Хорошо, что нет Царя.
              Хорошо, что нет России.
              Хорошо, что Бога нет.
              Только желтая заря,
              Только звезды ледяные,
              Только миллионы лет.
              Хорошо – что никого,
              Хорошо – что ничего,
              Так черно и так мертво,
              Что мертвее быть не может
              И чернее не бывать,
              Что никто нам не поможет
              И не надо помогать».

              Конечно, у части избирателей теплится надежда на то, что Зеленскому и его партии удастся сделать что-нибудь хорошее. Только что именно, пока неясно. Люди, скорее, понимают, что некими закулисными игроками проводится какой-то малопонятный эксперимент, результаты которого непредсказуемы. Поэтому эта надежда не вырастает в философию, а крепится к основным побудительным мотивам на выборах как частный и весьма условный элемент.

              Фундаментальной же является максима «Карфаген должен быть разрушен».

              Богуслаев стал не единственным политическим тяжеловесом, преданным забвению. Столь же печальная участь постигла и других, отнюдь, кстати, не одиозных украинских политиков. За борт полетело если не все, то большая часть накопленного за постсоветские годы. Политический и управленческий опыт, нарабатывавшийся годами, в представлении людей оказался ненужным и даже вредоносным мусором.

              Столь радикальное отрицание наличного порядка в стране пока дает о себе знать только в период выборов. Однако сохранение прежней конструкции, которую граждане повсеместно сдали в утиль, обеспечив партии Зеленского фантастическую победу в одномандатных округах, может привести к тому, что философия отчаяния начнет перерождаться в революционную доктрину. Тем более, что традиция антиреволюций, приводившая к власти тех, кто усугублял ситуацию, делая жизнь все более невыносимой, на Украине имеет богатую историю.

              Вечно так продолжаться не может, поскольку все время существовать в параметрах нарастающей и ширящейся катастрофы без всякой надежды на изменение положения дел не может ни одно живое существо. В конце концов оно начинает испытывать неодолимую потребность полететь прямо в пламя, чтобы покончить с затянувшейся пыткой в одно мгновение.

              От выбора гражданина Никто до выбора гражданина Или мы, или вы – совсем небольшое расстояние.


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