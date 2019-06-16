Диалоги яйца и курицы

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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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США намерены жестко управлять Британией

Майк Помпео полагает, что может влиять на избрание британского премьераФото: Hannah McKay/Reuters
Вот уже несколько дней британские политики обсуждают нанесенное им невиданное оскорбление. Госсекретарь США Майк Помпео прямо заявил, что намерен противодействовать возможному избранию на пост премьера Британии лидера одной из ведущих британских партий. В какие еще выборы и каким образом вмешивались в последние годы Соединенные Штаты? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Диалоги яйца и курицы

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Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети – какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
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            Диалоги яйца и курицы

            Ольга Андреева
            Журналист
            		 16 июня 2019, 10:16

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            Моя дочь по паспорту Анна, но все зовут ее Нюша, потому что она маленькая, изящная и очень похожа на Нюшу. У нас с ней сложные отношения. Ей 27 лет, и, когда у нее что-нибудь в жизни не получается, она точно знает, кто в этом виноват – конечно, я, мать!

            С определенной точки зрения, это логично. В конце концов, кто придумал этот чертов английский, который никак не сдается на пять, а только на четыре? Я! Ежу понятно! Поэтому, когда дочь приходит ко мне в гости, мы очень боимся поссориться и, конечно, обязательно ссоримся. Обычно я молчу и просто слушаю. Со стороны, наверно, кажется, что мать у моей Нюши немного придурковата, но мне так спокойней. Если начать расспрашивать или, не дай бог, спорить, дочь может вспомнить, что у нее сегодня что-то не получилось, и я снова буду виновата. Поэтому, когда речь зашла о разнице между поколением родителей и детей, я в основном слушала.

            Это новое поколение наших детей исследовали вдоль и поперек. И социологи и потенциальные работодатели давно пришли к неутешительным выводам. Молодежь порвала связь времен, у нее другие ценности, они инфантильны и не умеют работать, зато хотят много получать. Они недоговороспособны и крайне конфликтны, они не способны к любви и презирают старших. Когда я читала результаты социальных исследований, я приходила в ужас – неужели все это про мою дочь?

            – Все дело в габитусе, – сказала мне Нюша очень авторитетным голосом.

            – Чего?

            Фото: Bildverlag Bahnmüller/Image<br> broker/Global Look Press

            – Ну, в габитусе, не знаешь, что ли? – дочь смотрела на меня со снисходительной нежностью старшего к младшему, – Как бы тебе объяснить? Это такой твой внутренний статус, который складывается из воспитания и вообще всех впечатлений жизни, книжек, которые ты прочитала, фильмов и так далее. Ну, вот у жителя, допустим, Бостона один габитус, а у жителя Манхеттена другой. Поняла?

            Я сразу почувствовала, что мне с габитусом не повезло. Босоногое деревенское детство, воровство яблок в соседских садах, рассвет в компании пацанов, – я, очевидно, не дотягивала не то что Манхеттена, но даже до Бостона.

            – У вас было бедное, но стабильное детство, – между тем развивала дочь, – Вы советские фильмы смотрели, где все про любовь к родине и про скромных тружеников. Ну и вот результат! Вам важно, чтобы все было привычно, чтобы вещи лежали на своих местах. Главное, не нарушать равновесие, не выходить из зоны комфорта. А мы смотрели в детстве американские боевики, и мы страшно хотим попробовать что-то новое. Ну, вот тебе не интересно покататься на серфинге, потому что никто никогда вокруг тебя на нем не катался и с какого перепуга тебе начинать? А мне интересно, именно потому, что никто на нем не катался, а я хочу попробовать.

            Тут я вспомнила, как в детстве упорно таскала дочь по секциям и кружкам. Спортивная гимнастика, вокал, плавание, музыка. Все это дочь ненавидела. Только рисование у нас почему-то осталось неохваченным. Наверное, поэтому она и стала архитектором.

            – Потом у вас запросы маленькие, – продолжала рассуждать дочь, – Вам важно, чтобы пусть бедно, но чтобы на жизнь хватало. У вас как-то ни принципов, ни упрямства нет. Вы, например, не можете отказаться от работы, даже если она вам не нравится. А я так не могу, я хочу всего и сразу. И работа мне нужна нормальная, а не абы какая, и одежда должна быть красивая, ну и вообще. И самое главное мне не страшно от того, что за все это надо будет платить трудом, въездом в какие-то новые штуки. Мне не страшно от того, что придется постоянно меняться и менять. Меня все это только зажигает, приводит в азарт, а вас все пугает. Вы вообще какие-то… тихие такие, трусливые.

            Я вспомнила, как в тридцать лет ринулась покорять Москву из своего тихого города у реки. Как снимала какие-то страшные, ободранные однушки, потому что на большее не хватало денег, как работала на трех работах и все заработанное отвозила детям – на няню, на музыкальную школу, репетитора по английскому. Но если для меня Москва казалась вершиной мира, то дочери тут явно тесно. Может, надо было ехать сразу в Нью-Йорк?

            – Понимаешь, – Нюша сегодня была добра как никогда, – поколение, которому в 80-е годы было 20-30 лет, то есть ты, не видело горизонта. Политическая обстановка была такая, что ничего нельзя, хоть и было послабление. А вот у людей моего возраста есть понимание, которое базируется на политической идее, скорее на ее технической стороне. Эта идея состоит в том, что границы государства не имеют значения и в каком-то обозримом будущем не будет паспортов и всего вот этого. Получается, что концепция родины автоматически отпадает. Мы твердо знаем, что эта ваша национальная идея о том, что мы едины, потому что уж не знаю почему, она бессмысленна. Я, например, считаю, что это глупость. А у вашего поколения в голове глобально существует набор важных сведений о себе и представление о некой единой жизни, связанной с тем, что вы живете в России.

            Первый раз за границу дочь поехала без меня с семьей своей подруги из школы. Потом родители подруги с испугом докладывали, что всю поездку девочку нельзя было вытащить из отеля. На все предложения осмотреть местные достопримечательности ребенок мрачно отвечал: «Я этого дома не видела, что ли?».

            – Вот следующее за нами поколение, которому сейчас лет 20, выросло в более спокойной обстановке. У них все было, они балованные, привыкли к комфорту. Дети стабильности, в общем. Вот они отчасти похожи на вас. Тоже мало политизированные какие-то, аморфные, хотят, чтобы все было спокойно и одинаково. Мы другие. Мы выросли, когда стране совсем фигово было. И мы гораздо больше знаем о жизни, чем вы и они. Мы уже успели и упасть очень низко и полетать немножко довольно высоко. Наш диапазон переживаний больше. Мы очень здорово умеем страдать, но зато и чувство счастья у нас острее. А вот в смысле опыта мы больше похожи на вас, у нас его уже тоже завались. Но вы этого опыта испугались и притухли, а мы наоборот хотим драться, мы окрепли, что ли…

            Я слушала свою девочку и радовалась. Не я ли все детство твердила ей о том, что нужно самой искать ответы на вопросы, копаться в первоисточниках и никогда не верить никому на слово? Сопоставлять мнения, изучать проблемное поле, опираться на факты – это же моя школа журналистики!

            – Ну, в общем, я что хочу сказать, – дочь вздохнула и панибратски хлопнула меня по плечу, – Ты можешь не бояться будущего. У тебя же есть я!

            Дочь еще долго говорила, но я уже поняла, что связь поколений и не думала рваться. Более того, возможно, она крепка, как никогда. Нам всем страшно, поэтому надо держаться друг за друга, и если что, мы друг друга не сдадим.


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