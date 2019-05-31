Зачем России сдавать Иран

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31 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Азия предложила нанести удар по доллару

Азиатским странам предложили создать валютный союз Фото: Truth Leem/Reuters
Надо создать единую азиатскую валюту для торговли между странами. Такое предложение сделал премьер Малазийи. Пойдет ли на это главная экономика в регионе – Китай? И получится ли у азиатов сделать то, что пытались сделать европейцы – создать новую валютную систему в противовес доллару?  Подробности...
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Крупные федеральные проекты сделают Приамурье фасадом России

Орлов призвал амурчан совместно подготовить стратегию развития области на 16 лет впередФото: amur.info
Благодаря крупным проектам федерального масштаба Приамурье стоит на пороге экономического рывка. Об этом заявил губернатор Василий Орлов, выступая по итогам первого года своей работы. Символом успехов региона уже в пятницу должна стать смычка моста через Амур, который свяжет область с Китаем. Тем временем Орлов призвал амурчан принять участие в разработке стратегии развития области до 2035 года. Подробности...
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Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
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Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течении двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте – в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...

Новоявленный «Плохиш» российского кино

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Люди с хорошими лицами против провинции

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            Зачем России сдавать Иран

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 31 мая 2019, 12:00

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            Хозяева слов

            29 мая Белый дом выпустил короткое, но тем не менее сенсационное заявление. «В июне советник по нацбезопасности США Джон Болтон, советник по нацбезопасности Израиля Мейр Бен-Шаббат и секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретятся в израильском Иерусалиме для обсуждения вопросов региональной безопасности». И сенсационность тут не в добавлении слова «Израильский» к Иерусалиму. А в том, что будут обсуждать два уважаемых человека с Джоном Болтоном, чьи действия во внешней политике ведут к чему угодно, только не к повышению безопасности – ни для США, ни для всего остального мира.

            Обсуждать они будут Иран, который, по словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, «вместе со своими сателлитами является самой большой угрозой для стабильности и безопасности региона». Да, вплоть до недавнего времени позиции Москвы с одной стороны и Иерусалима с Вашингтоном с другой диаметрально расходились. Кремль считал угрозой не Иран, а Соединенные Штаты, которые вышли из ядерной сделки с Тегераном (лежащей в основе стабильности региона) и угрожают иранцам войной.

            Угрозой также является и Саудовская Аравия с Израилем, которые толкают Штаты к этой войне. Сами же иранцы сидят в активной обороне. Они занимаются лишь тем, что выстраивают зоны безопасности в своей сфере влияния (Сирия, Ирак), а также контратакуют Саудовскую Аравию через своих йеменских партнеров-хуситов, а Израиль – через ХАМАС. При этом Иран готов отказаться от ядерного оружия (собственно, уже сделал это при Обаме), а также, вопреки официальным популистским заявлениям своих духовных лидеров, не собирается уничтожать Израиль. Просто потому, что у Иерусалима-то как раз ядерное оружие есть, и оно является эффективным средством сдерживания.

            Понятно, что такая разница в позициях между Москвой и Вашингтоном (усугублявшаяся к тому же взаимным недоверием) не позволяла достичь компромиссов, и подобные саммиты были бесполезны. Даже контрпродуктивны – вряд ли иранским коллегам понравилось бы то, что о них договариваются за их спиной, да еще и в «израильском Иерусалиме». Однако, если верить западной прессе), за последний месяц позиция Кремля резко изменилась. Американское издание Bloomberg со ссылкой аж на два источника сообщило о том, что Россия отказалась продавать Ирану системы С-400. Якобы потому, что Москва «не захотела обострять ситуацию в Заливе». И это при том, что системы С-400 – оборонительное оружие, и как раз способствуют деэскалации ситуации в Заливе, поскольку усиливают оборонный потенциал Ирана и делают менее вероятной начало войны против него.

            Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

            За что сдаем?

            Ни в Москве, ни в Тегеране эту информацию не подтвердили. Но если она правдива, или даже является полуправдой (например, Москва могла просто приостановить поставки, и намерена обсудить их будущую судьбу на пресловутых переговорах в Иерусалиме), то такой сдвиг позиции является серьезной ошибкой. Единственной достойной причиной отказа может стать нежелание Ирана оплачивать эту поставку реальными деньгами (во что, понимая важность С-400 для Тегерана, верится слабо) – все остальные возможные мотивы являются лишь синицами в небесах, ради которых выпускают журавля из рук.

            Самих мотивов может быть несколько. Первый – Россия и США все-таки заключили «большую сделку». Россия помогает американцам решить их самую большую проблему (сдержать Иран и «поставить его на место»), в ответ на что США прекращают создавать России проблемы на постсоветском пространстве. Которое, как ни крути, для Москвы куда важнее, чем Ближний восток.

            Второй – Москва решила не лезть в бутылку и самоустраниться от американо-иранского конфликта, грозящего перейти в большую войну. Иран не является российским союзником (он лишь важный партнер), и Кремль не обязан защищать иранцев так, как он защищает, например, ту же Абхазию или Белоруссию. Иранцы ничего не сделали для того, чтобы получить лояльность Москвы – достаточно вспомнить, что после снятия с Ирана санкций Тегеран заключил многомиллиардные контракты не с российскими, а с европейскими компаниями.

            В-третьих, Москве могли предложить альтернативу – та же Саудовская Аравия, например, предложила контракты и инвестиции в обмен на отказ поставлять Ирану С-400 и на смещение российской позиции в отношении Исламской республики. Международные отношения – это бизнес, ничего личного.

            Цена предательства

            Однако именно потому, что это бизнес, Россия не должна отказываться от поставок С-400 по политическим причинам. Прежде всего потому, что это бьет по репутации Москвы как поставщика оружия. В России уже признали большой ошибкой отказ поставлять Ирану С-300 в 2010 году, и вряд ли захотят наступать на эти грабли снова. Особенно сейчас, когда США отказываются выполнять свои оружейные контракты по политическим причинам (взять ту же историю с самолетами F-35 для турок), и на этом фоне в мире растет запрос на нормальных поставщиков, которые честно выполняют взятые на себя обязательства.

            Кроме того, предательство Ирана (а по-другому отказ от поставок С-400 по политическим причинам назвать нельзя) серьезно осложнит для Москвы завершение сирийской операции. Россия не удовлетворилась военной победой над ИГ*, и решила добиться еще и политического триумфа – то есть примирить Асада с оппозицией и восстановить территориальную целостность Сирии. Дивиденды от этой победы куда выше, чем от военной – но и последствия поражения тоже куда серьезнее. А без эффективного сотрудничества с Ираном (являющимся главным внешним игроком в Сирии) никакой победы Москве в Сирии не светит.

            Наконец, «продажа» Ирана будет ошибкой просто потому, что нет никаких гарантий получения оплаты. Любые уступки со стороны Трампа по постсоветскому пространству могут быть заблокированы Конгрессом, а любые бонусы со стороны Саудовской Аравии – пересмотрены «по просьбе США». В таких условиях стремление заключить политическую сделку будет в лучшем случае проявлением наивности, которой российское руководство уже давно не страдает. Именно поэтому информация Bloomberg с большой долей вероятности является или тиражированием слухов, или намеренным информационным вбросом, сделанным с целью нагнетания ситуации.

            Однако все это не означает, что Москва не готова обсуждать иранскую ситуацию – хоть с чертом, хоть с Болтоном. Россия выступает за мирное дипломатическое решение американо-иранских противоречий, и еще надеется отговорить США от эскалации конфликта с Ираном. Более того, Москва готова даже обсуждать какие-то варианты по Сирии, которые соответствуют российским интересам, пойдут поперек позиции Тегерана, но не будут предательством. Например, Кремль не против, чтобы в послевоенной Сирии гарантировались интересы Турции и ряда арабских стран, и не готов поддержать претензию Тегерана по включению Сирии в эксклюзивную сферу влияния Ирана. Однако вопрос в том, что готов Болтон предложить взамен. Пока что варианта сделки не просматривается.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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