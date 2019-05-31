Зачем России сдавать Иран

Хозяева слов

29 мая Белый дом выпустил короткое, но тем не менее сенсационное заявление. «В июне советник по нацбезопасности США Джон Болтон, советник по нацбезопасности Израиля Мейр Бен-Шаббат и секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретятся в израильском Иерусалиме для обсуждения вопросов региональной безопасности». И сенсационность тут не в добавлении слова «Израильский» к Иерусалиму. А в том, что будут обсуждать два уважаемых человека с Джоном Болтоном, чьи действия во внешней политике ведут к чему угодно, только не к повышению безопасности – ни для США, ни для всего остального мира.

Обсуждать они будут Иран, который, по словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, «вместе со своими сателлитами является самой большой угрозой для стабильности и безопасности региона». Да, вплоть до недавнего времени позиции Москвы с одной стороны и Иерусалима с Вашингтоном с другой диаметрально расходились. Кремль считал угрозой не Иран, а Соединенные Штаты, которые вышли из ядерной сделки с Тегераном (лежащей в основе стабильности региона) и угрожают иранцам войной.

Угрозой также является и Саудовская Аравия с Израилем, которые толкают Штаты к этой войне. Сами же иранцы сидят в активной обороне. Они занимаются лишь тем, что выстраивают зоны безопасности в своей сфере влияния (Сирия, Ирак), а также контратакуют Саудовскую Аравию через своих йеменских партнеров-хуситов, а Израиль – через ХАМАС. При этом Иран готов отказаться от ядерного оружия (собственно, уже сделал это при Обаме), а также, вопреки официальным популистским заявлениям своих духовных лидеров, не собирается уничтожать Израиль. Просто потому, что у Иерусалима-то как раз ядерное оружие есть, и оно является эффективным средством сдерживания.

Понятно, что такая разница в позициях между Москвой и Вашингтоном (усугублявшаяся к тому же взаимным недоверием) не позволяла достичь компромиссов, и подобные саммиты были бесполезны. Даже контрпродуктивны – вряд ли иранским коллегам понравилось бы то, что о них договариваются за их спиной, да еще и в «израильском Иерусалиме». Однако, если верить западной прессе), за последний месяц позиция Кремля резко изменилась. Американское издание Bloomberg со ссылкой аж на два источника сообщило о том, что Россия отказалась продавать Ирану системы С-400. Якобы потому, что Москва «не захотела обострять ситуацию в Заливе». И это при том, что системы С-400 – оборонительное оружие, и как раз способствуют деэскалации ситуации в Заливе, поскольку усиливают оборонный потенциал Ирана и делают менее вероятной начало войны против него.

За что сдаем?

Ни в Москве, ни в Тегеране эту информацию не подтвердили. Но если она правдива, или даже является полуправдой (например, Москва могла просто приостановить поставки, и намерена обсудить их будущую судьбу на пресловутых переговорах в Иерусалиме), то такой сдвиг позиции является серьезной ошибкой. Единственной достойной причиной отказа может стать нежелание Ирана оплачивать эту поставку реальными деньгами (во что, понимая важность С-400 для Тегерана, верится слабо) – все остальные возможные мотивы являются лишь синицами в небесах, ради которых выпускают журавля из рук.

Самих мотивов может быть несколько. Первый – Россия и США все-таки заключили «большую сделку». Россия помогает американцам решить их самую большую проблему (сдержать Иран и «поставить его на место»), в ответ на что США прекращают создавать России проблемы на постсоветском пространстве. Которое, как ни крути, для Москвы куда важнее, чем Ближний восток.

Второй – Москва решила не лезть в бутылку и самоустраниться от американо-иранского конфликта, грозящего перейти в большую войну. Иран не является российским союзником (он лишь важный партнер), и Кремль не обязан защищать иранцев так, как он защищает, например, ту же Абхазию или Белоруссию. Иранцы ничего не сделали для того, чтобы получить лояльность Москвы – достаточно вспомнить, что после снятия с Ирана санкций Тегеран заключил многомиллиардные контракты не с российскими, а с европейскими компаниями.

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В-третьих, Москве могли предложить альтернативу – та же Саудовская Аравия, например, предложила контракты и инвестиции в обмен на отказ поставлять Ирану С-400 и на смещение российской позиции в отношении Исламской республики. Международные отношения – это бизнес, ничего личного.

Цена предательства

Однако именно потому, что это бизнес, Россия не должна отказываться от поставок С-400 по политическим причинам. Прежде всего потому, что это бьет по репутации Москвы как поставщика оружия. В России уже признали большой ошибкой отказ поставлять Ирану С-300 в 2010 году, и вряд ли захотят наступать на эти грабли снова. Особенно сейчас, когда США отказываются выполнять свои оружейные контракты по политическим причинам (взять ту же историю с самолетами F-35 для турок), и на этом фоне в мире растет запрос на нормальных поставщиков, которые честно выполняют взятые на себя обязательства.

Кроме того, предательство Ирана (а по-другому отказ от поставок С-400 по политическим причинам назвать нельзя) серьезно осложнит для Москвы завершение сирийской операции. Россия не удовлетворилась военной победой над ИГ*, и решила добиться еще и политического триумфа – то есть примирить Асада с оппозицией и восстановить территориальную целостность Сирии. Дивиденды от этой победы куда выше, чем от военной – но и последствия поражения тоже куда серьезнее. А без эффективного сотрудничества с Ираном (являющимся главным внешним игроком в Сирии) никакой победы Москве в Сирии не светит.

Наконец, «продажа» Ирана будет ошибкой просто потому, что нет никаких гарантий получения оплаты. Любые уступки со стороны Трампа по постсоветскому пространству могут быть заблокированы Конгрессом, а любые бонусы со стороны Саудовской Аравии – пересмотрены «по просьбе США». В таких условиях стремление заключить политическую сделку будет в лучшем случае проявлением наивности, которой российское руководство уже давно не страдает. Именно поэтому информация Bloomberg с большой долей вероятности является или тиражированием слухов, или намеренным информационным вбросом, сделанным с целью нагнетания ситуации.

Однако все это не означает, что Москва не готова обсуждать иранскую ситуацию – хоть с чертом, хоть с Болтоном. Россия выступает за мирное дипломатическое решение американо-иранских противоречий, и еще надеется отговорить США от эскалации конфликта с Ираном. Более того, Москва готова даже обсуждать какие-то варианты по Сирии, которые соответствуют российским интересам, пойдут поперек позиции Тегерана, но не будут предательством. Например, Кремль не против, чтобы в послевоенной Сирии гарантировались интересы Турции и ряда арабских стран, и не готов поддержать претензию Тегерана по включению Сирии в эксклюзивную сферу влияния Ирана. Однако вопрос в том, что готов Болтон предложить взамен. Пока что варианта сделки не просматривается.