Европа голосует не так, как надо

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28 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
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Литовцы указали русофобам на дверь

«Это такой литовский Макрон в возрасте. Он технократ и прагматик, экономист в квадрате, Явлинский, у которого получилось»Фото: Ints Kalnins/Reuters
Литва выбрала нового президента – беспартийного экономиста Гитанаса Науседу, который пообещал нации изменить риторику в отношениях с Россией. Означает ли разгромное поражение националистов, что Литва перестанет быть самой антироссийской страной ЕС? Или население попросту обманули, подсунув «темную лошадку» в тот момент, когда открытые русофобы потеряли шансы на победу? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Чего сможет добиться «фракция Путина» в Европарламенте

У Марин Ле Пен и Маттео Сальвини есть повод для радостиФото: Alessandro Garofalo/Reuters
По итогам выборов в Европарламенте появится «фракция Путина». Это не выдумки «российской пропаганды», а сбывшийся прогноз евроинтеграторов, которым они пытались запугивать избирателей перед выборами. Пока что эта фракция не сможет кардинально изменить политику Евросоюза – но на следующих выборах в 2024 году, она, по уверению все тех же строителей единой Европы, сможет разрушить Евросоюз. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Европа голосует не так, как надо

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Хотя Европарламент мало что решает, выборы его депутатов – крайне занятная штука. Они дают срез политических настроений граждан во всей Европе сразу. И эти настроения вообще не такие, какими их хотели бы видеть те, кто сейчас у власти. Подробности...

Не осуждайте мужиков на самокатах

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Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...
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Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...
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            Игорь Мальцев

            Европа голосует не так, как надо

            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 28 мая 2019, 09:08

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            Берлинский избирательный участок в Райникердорфе: в помещении пять афро-германцев, семь турко-германцев и человек восемь арабо-германцев. Говорят по-немецки, правда, плохо все, кроме турок.  Голосуют. Мне не очень понятно, откуда такое количество паспортов на руках у господ афро-германцев. Видать, это результаты иммиграционной политики матушки Меркель за последние годы. И она приносит плоды. 

            Этот самый участок, который я вижу, в 2017 на выборах в Бундестаг дал 24 процента голосов за партию AfD. А нынче – сплошь Grune (Зеленые). Так что, если вы думаете, что «зеленые» это про экологию – забудьте, у них главная фишка – безграничная иммиграция Африки в Германию. Таким образом они строят себе электоральную базу для прихода к власти.

            Сегодня «зеленые» по всей стране открывают шампанское и делают лица победителей. Но на самом деле, если посмотреть на карту Германии, то легко можно убедиться в том, что «зеленые» это всего два города – Берлин и Гамбург. Более того – Берлин окружен федеральной землей Бранденбург, а она вся синяя в цвете партии AfD, которой перед выборами по ночам сдирали официальные материалы со столбов при помощи спецтехники (Нарушение предвыборной агитации? Прокуроры? Нет, не слышали). Полностью «синие» еще две земли, в том числе Саксония. То есть, весь Восточный блок земель – остается за консервативную «Альтернативу для Германии». 

            Удивительному взлету «зеленых» есть простое объяснение – перед самыми европарламентскими выборами партия власти решила, что надо переключить внимание публики с чудовищных проблем иммиграционной политики на что-нибудь иное – и тогда запустили в страну проповедника завтрашней смерти цивилизации от CO2 шведку Грету Тунберг, которая в нарушение немецкого законодательства начала выводить немецких школьников в учебное время на протесты «против климата».

            И эта высосанная из пальца антинаучная проблематика возглавила топы новостей в СМИ, стараниями самих СМИ, которые с 2015 года помалкивают про рост «иммиграционной преступности» и про 23 миллиарда евро из бюджета каждый год на интродукцию ценностей, полностью враждебных христианству.

            Фото: Carsten Koall/DPA/Global Look Press

            Самая злая, но логичная ирония заключается в том, что в стране Греты Тунберг, в Швеции, на вчерашних выборах сокрушительно поражение потерпели именно «зеленые», набрав процентов девять, что значит, что они на 50 процентов сократят свое присутствие в Европарламенте. Дело в том, что Швеция первая поддалась на зеленую риторику и, соответственно, первая убедилась, что это не более, чем человеконенавистническая идеология в милой упаковочке. И они знают, какие именно корпорации стоят за спиной у Греты. В отличие от немцев, у шведов есть часть прагматичного общества и они не стали закрывать свои атомные станции, например. Так что вся эта Грета пошла на экспорт.

            Но Германия – отдельная страна по части умения промывать мозги в русле единой идеологии. 

            С Францией, например, так не выходит. То есть, совсем никак не выходит. Поэтому, несмотря на то, что либералы делают хорошую мину и надеются на то, что в целом в Европарламенте (организации, которую на будущем Нюрнбергском процессе следует признать преступной) у них все ок, во Франции лидирует партия Марин Ле Пен Rassemblement National (RN) c 23,3%, обогнав партию Макрона.

            Хотя удивительно, что спустя месяцы беспорядков еще кто-то вообще голосует за партию Макрона LREM. Но до чего надо было довести французов, чтобы они голосовали за Марин Ле Пен, которой вообще слова не давали и затыкали ей рот с криками «нацистка!» всю предвыборную кампанию?

            А что там в колыбели Евро-империи Брюсселе? Наверное, либералы рулят? А вот ничего подобного. На выборах номером первым стала Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) – «политическая партия в Бельгии, действующая во Фламандском сообществе, основана на идеях умеренного консерватизма и фламандского национализма вплоть до отделения Фландрии от Бельгии». Ну, так, чтобы вы понимали насчет «единого и неделимого Евросоюза». А вторым номером идет Фламандский интерес (Vlaams Belang) – крайне правая партия Бельгии, выступающая за независимость Фландрии, ограничение иммиграции, а также за сохранение «традиционных фламандских ценностей».

            Это мы еще не затрагивали такие страны как Венгрия или Польша с Италией, там все более мене понятно. А вот такая страна, как Португалия, проголосовала достаточно предсказуемо – социалисты и левые. Но Португалия, например, не имеет проблем с иммигрантами (они оттуда бегут в Германию) и избавилась от долгового бремени со стороны Евросоюза, в глубине души активно презирая брюссельских бюрократов. Так что можно таких социалистов и потерпеть под стакан портвейна.

            А что там с Британией?

            На первом месте среди британских партий, которые теперь будут заседать в Европарламенте – совершенно новая Партия Брекзита (лидер Фараж) – получила 31,6% голосов, т.е 23 мандата. Тори упали ниже плинтуса – 9,1%. Но приятно удивляет, что и Корбину указали его место – Labour съехали до 14%.  А ЛибДемы, всего один раз сверкнувшие на британских выборах лет десять назад, а потом ушли в небытие, заняли достойное второе место с 20,3%, отобрав у лейбористов всех желающих остаться в ЕС.

            Вот так. Фараж тут же потребовал участия его партии в доделке соглашения с ЕС по выходу из Союза. Отпала нужда во втором референдуме по Брекзиту – люди таки его хотят. Вообще, прояснились контуры структуры следующего Британского парламента – правые рулят. Причем новые правые.

            А теперь мы посмотрим, как сложится весь Европарламент. Но уже понятно одно – радикализация и расхождение политических сил по углам теперь заметнее, чем когда бы то ни было.


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