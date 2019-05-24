Тереза Мэй покинула театр абсурда

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Мэй в слезах бросила Британию без договора с Европой

Тереза Мэй держалась за премьерское кресло до последнего Фото: Toby Melville/Reuters
Давно прогнозируемая отставка Терезы Мэй наконец стала реальностью. Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня. Тори придется выбрать нового лидера не только правящей партии, но и кабинета министров. Что теперь ждет Британию и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...

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      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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            Тимофей Бордачёв

            Тереза Мэй покинула театр абсурда

            Тимофей Бордачёв
            Программный директор клуба "Валдай"
            		 24 мая 2019, 20:30

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            Британская премьер-министр Тереза Мэй заявила о своем скором уходе в отставку с позиции лидера партии и главы правительства. Это должно произойти 7 июня, и новость уже вызвала оживленную реакцию европейских политиков и средств массовой информации. Она стояла во главе британского кабинета почти три года (с 5 июля 2016 г.), и эти три года оказались временем серьезных испытаний.

            Необходимо признать, что прошла она их более чем достойно и, безусловно, войдет в историю британской и европейской политики. Хотя бы как человек, достойно прошедший через весь театр абсурда, в который превратили Брексит британские политики, для которых на первом месте, как кажется, было все, кроме интересов и чести их отечества. И одновременно – как человек, достойно выдержавший переговорный кошмар, который устроили британцам их достойные партнеры с континента. 

            Бездарный предшественник Терезы Мэй – прошлый лидер консерваторов Дэвид Кэмерон затеял референдум о том, стоит ли Британии оставаться в Европейском союзе и, ко всеобщему удивлению, этот референдум с треском проиграл в июне 2016 года. Госпоже Мэй, занимавшей до этого должность министра внутренних дел, досталось плохое наследство, а ее премьерство превратилось в сплошную битву на всех фронтах. 

            Отправляясь на континент, Мэй и ее переговорщики должны были противостоять искушенным европейским бюрократам во главе с руководителем делегации Евросоюза Мишелем Барнье. Возвращаясь домой, Тереза Мэй вступала в бой с собственными парламентариями, которых не устраивал ни один из предлагаемых вариантов «сделки» о выходе Британии из ЕС. Сейчас она уходит после шести месяцев безрезультатных попыток получить одобрение «сделки» в британском парламенте. А сам автоматический выход страны из ЕС назначен решением Совета ЕС – встречи глав государств и правительств – на 31 октября. 

            На своем крестном пути Тереза Мэй смогла проявлять изрядную изворотливость и изобретательность. Так, подлинным шедевром стала история с т. н. отравлением Скрипалей. Весной 2018 г. Тереза Мэй умудрилась без всяких убедительных доказательств – мы все помним это легендарное «весьма вероятно» (highly likely) – убедить союзников по ЕС, США и Канаду в виновности России в покушении, или что с ним там случилось, на бывшего агента ГРУ в Солсбери.

            Фото: Toby Melville/Reuters

            С самого начала было очевидно, что вся история затеяна с целью отвлечь британское общественное мнение от переговоров по Брекситу, которые с самого начала складывались для Британии очень неудачно. А для остальных государств Евросоюза история с отравлением стала хорошим поводом показать, что они хотя и вытягивают из Великобритании все жилы на переговорах о Брексите, но по вопросам отношений с «восточной угрозой» они едины.

            Европейские партнеры хоть и демонстративно поддержали Лондон по вопросу отношений с Россией, но там, где речь шла об их собственных интересах, не пошли ни на одну уступку. Брюссель, Берлин и Париж ставили перед собой две задачи-максимум. Во-первых, в идеале британцы должны были дозреть до повторного референдума и на нем решить остаться в составе Евросоюза. Тогда их можно было бы лишить всех привилегий, а остальным странам ЕС показать, что в таком союзе, как в приличном бандформировании, «вход – рубль, выход – два».

            Во-вторых, если бы Соединенное Королевство все-таки добилось выхода из ЕС, то сделать это оно должно было на максимально невыгодных для себя условиях. И, несмотря на все старания Терезы Мэй, континентальные державы по-прежнему располагают этими обеими опциями. Потому что шансов на хорошую сделку у Мэй изначально не было, а количество экономических связей Британии с континентом не оставляло никаких шансов на безболезненный развод.

            К концу 2018 г. ресурс «дела Скрипалей» себя окончательно исчерпал, как и временной лимит на переговоры с ЕС об условиях выхода. И тут выяснилось, что соглашение, которое правительство смогло согласовать с партнерами по Евросоюзу, не то что плохое, а очень плохое. Особенно т. н. ирландская оговорка – положение, согласно которому Северная Ирландия фактически оставалась в составе общего рынка ЕС, а Лондон утрачивал над этой территорией большую часть суверенных прав. В этот вопрос и уперлись голосования в палате общин британского парламента, которые Мэй в январе и марте 2019 г. последовательно провалила.

            Но все-таки отдадим должное ее мужеству. Даже несмотря на то, что сейчас премьерство Мэй называют одним из самых неудачных в британской истории. На фоне большинства европейских политиков, не говоря уже о своем предшественнике, Тереза Мэй была поистине «железной леди» своего времени. Хотя и сама допускала серьезные ошибки. Одной из таких ошибок было проведение в июне 2017 г. внеочередных выборов в палату общин, на которых консерваторы хоть и удержались у власти, но фактически лишились большинства в парламенте в пользу лейбористов. Не будь тех выборов, может, и голосования 2019 г. по «сделке» о Брексите оказались бы для премьера более успешными.

            Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время сегодняшнего заявления об отставке – это свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. 

            Что будет дальше? 

            Дело с Брекситом предстоит завершить другим. В ближайшее время тори должны будут выдвинуть себе нового лидера. Идеальным продолжением всей этой феерии было бы, конечно, избрание на оба высоких поста бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона. Помимо собственной клоунской внешности и манер, Джонсон более, чем кто-либо, олицетворяет судьбу и эволюцию британской элиты за последние сто лет.

            Классический персонаж комедии «Дживс и Вустер», причем из числа наиболее курьезных, Джонсон просто-таки воплощает то, во что может превратиться политический класс в тепличных условиях отсутствия какой-либо серьезной конкуренции внутри и угрозы извне. В глобальном масштабе это поколение умудрилось менее чем за 15 лет свести на нет все результаты победы Запада в холодной войне, а на европейском поле – вогнать интеграцию в несколько мощнейших кризисов. Среди которых два – зоны евро и миграционный – могут стать серьезно отразиться на будущем континента. 

            Что до всего этого России? Да особенно ничего. Кто бы из многочисленных персонажей британского политического шапито ни сменил Терезу Мэй на Даунинг-стрит, 10, это не сможет серьезно повлиять на отношения нашей страны и Соединенного Королевства.

            Во-первых, Лондон не так чтобы очень самостоятелен в своей внешней политике. Кто бы ни стоял во главе британского правительства, он или она все равно будет ориентироваться на Вашингтон, отношения с которым у Москвы в ближайшие годы вряд ли наладятся. Во-вторых, у России и Великобритании слишком мало точек взаимного пересечения интересов, где они могли бы реально сотрудничать. Разве что, когда Великобритания выйдет из Евросоюза, если выйдет, и начнет выстраивать систему международных связей без привязки к остальной Европе, у нас могут появиться новые возможности взаимодействия.

            Пока же попрощаемся с Терезой Мэй. Ее политическая карьера в Британии, по-видимому, окончена, а новое появление на просторах большой европейской политики ей вряд ли грозит. Главное – в ней не было пошлости, и к решению своей безнадежной задачи она отнеслась с достойными уважения упорством и терпением.

            Она не была другом России, но этого от нее никто и не ожидал. Причем с самого начала. А это, наверное, даже лучше, чем обманутые ожидания конструктивного диалога, которыми мы так любим себя тешить, когда речь идет об отношениях с Западом.


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