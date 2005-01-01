Трамп встал на защиту свободы в университетах

Просто представьте себе. Президент Российской Федерации издает указ, согласно которому в вузах нашей страны должна быть обеспечена свобода слова. А именно: студенты и преподаватели могут теперь выражать свою точку зрения без опаски. Их не отчислят и не уволят. Чинить препятствие к такому выражению не просто не приветствуется, а прямо запрещается.

Ну как запрещается… Делайте что хотите, конечно, в вашем универе, но только не рассчитывайте на федеральные субсидии, если внутри заведения нарушается конституция и творятся различные безобразия, граничащие с чертой (а то и заходящие за нее), прочерченной уголовным кодексом.

Нельзя устраивать погромы, поджоги автомобилей и битье окон каждый раз, когда в университетский городок приезжает для произнесения лекции человек, чья точка зрения не совпадает с мнением преподавательского состава, а также с точкой зрения какой-либо одной политической партии. Нельзя срывать выступления «неугодных» ораторов как «внутренних», так и приглашенных. Не хочешь – не приходи на лекцию (кружок, беседу, дискуссионный клуб). Но не вопи в лицо лектору, не блокируй его трибуну и не устраивай потом «охоту» на тех учащихся, кто на эту лекцию пришел.

Иными словами, говори, что думаешь, но дай сказать и тем, кто с тобой не согласен. В рамках как-то, разумеется, но все же дай. Менеджмент и профессура вуза обязана обеспечить такое положение вещей. В противном случае пусть не рассчитывают на гранты из бюджета. Простой принцип – там, где присутствуют государственные деньги, должны соблюдаться государственные законы. Вообще говоря, они должны соблюдаться везде, но в заведениях, существующих во многом за счет госдотаций, – в обязательном порядке. Все законы, конечно, но пуще всего – обеспечение свободы слова.

Теперь представьте себе критику, которая обрушилась бы на такой указ у нас в стране. Главу государства заподозрили бы в давлении на вузы. Во всяком случае, наши либеральные медиа обязательно бы сделали такой вывод. Мол, это только на словах защищается «так называемая свобода слова», а на деле от высших учебных заведений требуется «повиновение власти». Был бы сформулирован некий сомнительный «закон природы», утверждающий, что свобода слова, демократия, права человека и т.п. практически тождественны свободе действий ректоратов университетов и директоратов НИИ.

Как бы доказывался сей «закон»? Как обычно – ссылками на «прогрессивный западный опыт». Такой опыт действительно существует. В том смысле, что свобода слова в стенах университетов Запада практически отсутствует. А попытки государственных мужей как-то изменить сложившуюся ситуацию расцениваются «образованным сообществом» как «реакционные». Почему? Потому что «образованное сообщество» в лице профессуры и студенческих активистов «лучше знает», что можно говорить, а что нельзя. Ибо «моральная правота» всегда на их стороне. А кто с ними не согласен (даже если это избранные народом президент или парламент), покушаются на «ценности».

Особенно нелепо такие претензии кампусов выглядят в США, где по конституции отсутствуют любые рамки для свободного высказывания собственного мнения (даже если человек говорит что-то действительно отвратительное), а препятствование такому высказыванию уголовно наказуемо. Более того, основатели самых старых и престижных вузов заокеанской сверхдержавы в свое время надеялись именно на откровенный обмен мнениями в их стенах и считали это рецептом воспроизводства независимо мыслящей интеллектуальной элиты. Но «элита» решила иначе. Она попыталась закрепить за собой исключительное право на «дозволенные речи».

Именно поэтому 45-му президенту США Дональду Трампу пришлось издать указ об обеспечении свободы слова и вероисповедания в американских высших учебных заведениях. И именно поэтому либеральные медиа обрушились на него с критикой за «наступление на права и свободы».

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Стоит отдать либералам должное. С конца 1960-х они последовательно и весьма успешно устанавливали контроль над учреждениями образования и культуры, над индустриями развлечений и масс-медиа. Всем, кто хотел работать в этих сферах, приходилось делать нелегкий выбор – или следовать либеральной повестке, или становиться изгоем. Иной раз для деятелей науки и искусства отказ «принять правильную сторону» означал фактический запрет на профессию. Сомневаешься в антропогенном изменении климата – вон из физики! Придерживаешься консервативных ценностей или (что хуже!) являешься верующим – пошел вон из образования!

До недавнего времени в стене либеральной цензуры оставались определенные бреши. Религиозные кружки (самых разных конфессий) вузы закрывать не решались. У студентов-консерваторов оставался шанс «пронырнуть» университет и, получив высшее образование, уйти во взрослую жизнь, не поступившись убеждениями. В лектории учебных заведений приглашали гостей самых разных убеждений хотя бы для демонстрации плюрализма.

Всё изменилось во второй половине десятых годов XXI века. Вузы США превратились в оруэлловские фабрики по производству политически правильно мыслящей молодежи. А когда спонсоры университетов позволяли (для демонстрации демократического характера образования) приезжать в Гарвард, Беркли или Принстон консервативным и прочим «неудобным» мыслителям, отряды американских хунвейбинов из числа «верно мыслящего» студенчества срывали их выступления. В том числе с применением насилия. Горели урны, бились оконные стекла, переворачивались автомобили… И тогда кампусное руководство со вздохом облегчения отменяло мероприятия с участием консерваторов «по соображениям безопасности». Но если «неправильный» оратор все-таки добирался до кафедры, то перед ним неизменно вырастали два-три студента (а иной раз хватало и одного), которые не давали ему открыть рот, выкрикивая ему в лицо оскорбления.

И тогда консерваторы «полезли на рожон». Они стали выставлять пикеты за свободу слова на территориях университетских городков. Какая наглость, правда? Что ж, их стали беззастенчиво бить, благо что среди либеральных активистов оказалось немало крепко сложенных ребят и отчаянных девчат. Весьма кровавые побоища в 2016–2019 годах развернулись практически во всех вузах Соединенных Штатов. Ясное дело, что выступающих за права, гарантированные конституцией, обзывали самыми распоследними словами – расистами, женоненавистниками, гомофобами и даже убийцами. Некоторых, само собой, – агентами Путина. И били, били, били… При этом «правильных» студентов левых взглядов редко не то что сажали, а даже отчисляли, в то время как пострадавшие не только залечивали раны, но и обвинялись в организации массовых беспорядков. В кампусах работает своя полиция (по сути дела, ЧОПы), и она давно поняла, кого «винтить», а кого «отмазывать», чтобы тоже не попасть под либеральную раздачу.

Для студента, его родителя и преподавателя встать и сказать «А я думаю иначе» стало примерно таким же безумием, как и для советских граждан в самые мрачные времена СССР. Пуще того, от юношей требуют «подавлять свою токсичную маскулинность», от девушек – «противостоять патриархальности нравов в семье», а от всех вместе (включая родителей) – постоянно подтверждать свою верность «идеалам либерализма», который уже давно не имеет ничего общего с максимами Локка и все больше становится похожим на троцкизм и анархо-синдикализм.

И вот «невозможный Дональд» издал указ, требующий от кампусов снова стать такими, какими их задумывали основатели. Да, большинство вузов в США частные и платные, но они все же зависят от федерального бюджета. Во-первых, они получают гранты на научные исследования. Во-вторых, для обучения в них большинству студентов требуются образовательные кредиты, которые гарантируются и субсидируются государством. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Месседж прост – вернитесь к обучению, а не к «формированию нового человека» (помните этот советский термин?) и пользуйтесь поддержкой Дяди Сэма. Иначе вы сами по себе.

Само собой, этот демарш был расценен либеральной общественностью как очередное проявление «диктаторского характера» нынешней администрации Белого дома. Само собой! Как смеет глава государства лишать государственной поддержки те частные учебные заведения, которые «гневно и праведно» критикуют это самое государство?! Какая-такая свобода слова может быть в стенах заведений, которые готовят идейных борцов с государством?! И разве общество должно определять свои ценности? Нет, это должна делать «правильно» обученная элита.

Указ Трампа будут всячески саботировать. Почти наверняка интеллигенция начнет судиться с Белым домом. Как бы ни развивалось это противостояние в ближайшем будущем, оно обозначает серьезнейшую проблему. За этим противостоянием будут очень внимательно следить во всех странах, включая нашу. Ведь даже если бы не крутились в образовании огромные государственные деньги, это слишком общественно значимая сфера, чтобы о ней могли судить только преподаватели и управляющие университетов. Это как с войной, которую нельзя доверять генералам…

Трамп – конечно, очень неоднозначный лидер. Но у него есть уникальное качество – поднимать серьезные, фундаментальные для судеб людей вопросы.