Детский «Голос» как урок элитам

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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Россия в Донбассе учла ошибки паспортизации на Кавказе

Российский паспорт для жителей Донбасса, возможно, еще более важен, чем был в свое время для осетин и абхазовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Сюжет вокруг облегчения процедуры для получения российского гражданства жителями Украины заставил вспомнить нечто похожее, происходившее много лет назад на Кавказе. Многие немедленно провели аналогии, вспоминая раздачу паспортов РФ жителям Южной Осетии и Абхазии. Однако в реальности между этими двумя политическими историями имеется колоссальная разница. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...

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            Детский «Голос» как урок элитам

            Ирина Алкснис
            обозреватель РИА «Новости»
            		 29 апреля 2019, 11:34

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            Скандал вокруг детского шоу «Голос» бушевал все выходные и сбавлять обороты, похоже, пока не намерен.

            За прошедшие дни в связи с этим было сказано и написано очень много жесткого, горького и справедливого по поводу проблем и пороков современной российской системы. И про отечественные элиты, в огромной своей степени неумные, аморальные, и несмотря на все масштабные процессы последних лет, не желающие понимать и признавать, что и для них есть рамки и правила. И про насквозь коррумпированный российский шоу-бизнес. И про привилегированную творческую тусовочку, в значительной степени продолжающую жрать из бюджетного корыта, считающую такое положение вещей своим естественным и неотъемлемым правом, и старательно оттирающую от доступа к возможностям и благам любого чужака – даже в ситуациях, которые специально задуманы и созданы как социальный лифт. И про возмущение российского общества, которое восприняло произошедшее как крайне оскорбительную пощечину себе. И про многое-многое другое.

            Повторюсь, все вышесказанное актуально и точно отражает пласт проблем, в очередной раз вскрывшийся в связи разразившимся скандалом.

            Но чтобы не повторяться, имеет смысл взглянуть на ситуацию с иного угла и попытаться увидеть в ней и позитивные моменты – строго в соответствии с пословицей про лимоны и лимонад.

            Итак, какие положительные аспекты можно разглядеть в произошедших событиях?

            Фото: 1tv.ru

            Ну, во-первых, сам факт чрезвычайно острой и бурной общественной реакции на результаты шоу безусловно радует. Безразличие и равнодушная безнадега «да сразу было понятно, что там все схвачено и куплено» в данном случае были бы куда хуже.

            Россия в текущий момент решает прямо-таки титаническую задачу перевоспитания собственной элиты. Этот процесс охватывает самые разные стороны жизни – от политической и бизнес-национализации до банального соблюдения общих правил и законов людьми, которые десятилетиями считали себя избранными и неприкосновенными.

            Полномасштабный процесс чистки запустило государство. Под его суровую «метлу» попадают уже практически все без разбора, включая губернаторов с министрами и Кокорина с Мамаевым. Проблема в том, что есть также огромный пласт тем, к которым государство формального касательства не имеет и относящиеся к зоне ответственности общества. Например, все эти многочисленные истории с «неосторожными» высказываниями высокопоставленных лиц – от графини Леруа де Мерлен до Глацких.

            Тут решают люди – будут ли они игнорировать и молча терпеть оскорбительные для себя ситуации или же найдут доходчивые и внушительные способы донести, что подобное недопустимо. Так вот все эти истории последнего времени доказывают, что нет, российское общество не намерено молча глотать, как предыдущую четверть века, оскорбления в свой адрес или вопиющую несправедливость.

            Во-вторых, современные технологии предоставляют принципиально новый уровень возможностей для решения данной задачи – перевоспитания потерявших берега элит. Если исторически главным инструментом для этого в России (да и не только в России) было пустить красного петуха и поднять на вилы окончательно зарвавшихся элитариев, то теперь есть масса вариантов донести общественное недовольство до адресата до того, как возмущение дойдет до точки кипения, и без экстремальных мер.

            Совсем неслучайно Первый канал пытается жалко оправдываться (вместо того, чтобы высокомерно игнорировать недовольную чернь), а семья Алсу закрыла комментарии в своих аккаунтах в соцсетях. Оказаться под массовым и прямо доносимым общественным гневом – удовольствие ниже среднего. А учитывая, что речь о людях и структурах, живущих взаимодействием с обществом, нуждающихся в его одобрении и вынужденных так или иначе учитывать его мнение, ситуация тем более для них неприятная.

            Ну а в-третьих, все эти истории в итоге дают свой эффект. Действительно дают, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы изменения шли быстрее и были масштабнее.

            Например, скандал с «Голосом» станет вполне серьезным и важным уроком для отечественной творческой элиты – уроком, из которого большинством заинтересованных лиц будут извлечены выводы.

            Ведь главным пострадавшим от произошедшего будет десятилетняя Микелла, которой эта история будет аукаться очень долго. Девочка многие годы еще будет попадать в неприятные эксцессы с язвительными комментариями, насмешками и даже оскорблениями в самых разных и неожиданных для себя ситуациях.

            И все это ей устроили собственные родители, которые хотели, как лучше, и были уверены, что привилегированный статус семьи в полной мере позволяет их дочери рассчитывать на особое положение.

            Теперь отечественные элитарии десять раз подумают, прежде чем продвигать своих детей – особенно юных – в ситуациях, которые могут обернуться для них масштабным публичным скандалом и жестким общественным осуждением, способным растянуться на многие годы. Такого испытания и стресса не пожелает своему ребенку ни один любящий родитель.

            Подводя итоги, можно сказать, что при всей безобразности скандал вокруг детского «Голоса» имеет и позитивный выхлоп. Он стал очередным «флажком», которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит, пусть небыстро, но неуклонно загоняя тех в рамки приемлемого поведения и правил, которым должны следовать все – вне зависимости от статуса.


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