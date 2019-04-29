Детский «Голос» как урок элитам

Скандал вокруг детского шоу «Голос» бушевал все выходные и сбавлять обороты, похоже, пока не намерен.

За прошедшие дни в связи с этим было сказано и написано очень много жесткого, горького и справедливого по поводу проблем и пороков современной российской системы. И про отечественные элиты, в огромной своей степени неумные, аморальные, и несмотря на все масштабные процессы последних лет, не желающие понимать и признавать, что и для них есть рамки и правила. И про насквозь коррумпированный российский шоу-бизнес. И про привилегированную творческую тусовочку, в значительной степени продолжающую жрать из бюджетного корыта, считающую такое положение вещей своим естественным и неотъемлемым правом, и старательно оттирающую от доступа к возможностям и благам любого чужака – даже в ситуациях, которые специально задуманы и созданы как социальный лифт. И про возмущение российского общества, которое восприняло произошедшее как крайне оскорбительную пощечину себе. И про многое-многое другое.

Повторюсь, все вышесказанное актуально и точно отражает пласт проблем, в очередной раз вскрывшийся в связи разразившимся скандалом.

Но чтобы не повторяться, имеет смысл взглянуть на ситуацию с иного угла и попытаться увидеть в ней и позитивные моменты – строго в соответствии с пословицей про лимоны и лимонад.

Итак, какие положительные аспекты можно разглядеть в произошедших событиях?

Ну, во-первых, сам факт чрезвычайно острой и бурной общественной реакции на результаты шоу безусловно радует. Безразличие и равнодушная безнадега «да сразу было понятно, что там все схвачено и куплено» в данном случае были бы куда хуже.

Россия в текущий момент решает прямо-таки титаническую задачу перевоспитания собственной элиты. Этот процесс охватывает самые разные стороны жизни – от политической и бизнес-национализации до банального соблюдения общих правил и законов людьми, которые десятилетиями считали себя избранными и неприкосновенными.

Полномасштабный процесс чистки запустило государство. Под его суровую «метлу» попадают уже практически все без разбора, включая губернаторов с министрами и Кокорина с Мамаевым. Проблема в том, что есть также огромный пласт тем, к которым государство формального касательства не имеет и относящиеся к зоне ответственности общества. Например, все эти многочисленные истории с «неосторожными» высказываниями высокопоставленных лиц – от графини Леруа де Мерлен до Глацких.

Тут решают люди – будут ли они игнорировать и молча терпеть оскорбительные для себя ситуации или же найдут доходчивые и внушительные способы донести, что подобное недопустимо. Так вот все эти истории последнего времени доказывают, что нет, российское общество не намерено молча глотать, как предыдущую четверть века, оскорбления в свой адрес или вопиющую несправедливость.

Во-вторых, современные технологии предоставляют принципиально новый уровень возможностей для решения данной задачи – перевоспитания потерявших берега элит. Если исторически главным инструментом для этого в России (да и не только в России) было пустить красного петуха и поднять на вилы окончательно зарвавшихся элитариев, то теперь есть масса вариантов донести общественное недовольство до адресата до того, как возмущение дойдет до точки кипения, и без экстремальных мер.

Совсем неслучайно Первый канал пытается жалко оправдываться (вместо того, чтобы высокомерно игнорировать недовольную чернь), а семья Алсу закрыла комментарии в своих аккаунтах в соцсетях. Оказаться под массовым и прямо доносимым общественным гневом – удовольствие ниже среднего. А учитывая, что речь о людях и структурах, живущих взаимодействием с обществом, нуждающихся в его одобрении и вынужденных так или иначе учитывать его мнение, ситуация тем более для них неприятная.

Ну а в-третьих, все эти истории в итоге дают свой эффект. Действительно дают, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы изменения шли быстрее и были масштабнее.

Например, скандал с «Голосом» станет вполне серьезным и важным уроком для отечественной творческой элиты – уроком, из которого большинством заинтересованных лиц будут извлечены выводы.

Ведь главным пострадавшим от произошедшего будет десятилетняя Микелла, которой эта история будет аукаться очень долго. Девочка многие годы еще будет попадать в неприятные эксцессы с язвительными комментариями, насмешками и даже оскорблениями в самых разных и неожиданных для себя ситуациях.

И все это ей устроили собственные родители, которые хотели, как лучше, и были уверены, что привилегированный статус семьи в полной мере позволяет их дочери рассчитывать на особое положение.

Теперь отечественные элитарии десять раз подумают, прежде чем продвигать своих детей – особенно юных – в ситуациях, которые могут обернуться для них масштабным публичным скандалом и жестким общественным осуждением, способным растянуться на многие годы. Такого испытания и стресса не пожелает своему ребенку ни один любящий родитель.

Подводя итоги, можно сказать, что при всей безобразности скандал вокруг детского «Голоса» имеет и позитивный выхлоп. Он стал очередным «флажком», которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит, пусть небыстро, но неуклонно загоняя тех в рамки приемлемого поведения и правил, которым должны следовать все – вне зависимости от статуса.