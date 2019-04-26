Борьба за климат – это борьба за деньги

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Перед Китаем строят витрину России

Первый трансграничный мост свяжет российский Благовещенск и китайский ХэйхеФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Амурской области в мае ожидают смычку трансграничного автомобильного моста – первого между Россией и Китаем. В юбилейный для дипломатических отношений двух стран год корреспондент газеты ВЗГЛЯД понаблюдал, как губернатор Василий Орлов и его коллеги продолжают обустраивать «амурскую витрину» России напротив Китая. Подробности...
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США готовились полностью уничтожить российскую разведку

Вячеслав Трубников оказался одним из спасителей российской разведкиФото: Александр Натрускин/РИА «Новости»
Соединенные Штаты не устают повторять мантру об опасности российской разведки. Это сильно контрастирует с началом 1990-х, когда Вашингтон готовился буквально уничтожить Службу внешней разведки России полностью. В ГДР со Штази эта операция была успешно реализована. Что помешало совершить аналогичные действия в Москве? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...

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            Игорь Мальцев

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            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 26 апреля 2019, 09:02

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            Для начала: перестаньте уже называть Грету Тунберг «ребенком». В некоторых игиловских странах она могла бы уже быть третьей вдовой боевика и вернуться домой в Швецию с детьми.  

            Тем не менее безумие вокруг этой вполне взрослой девушки, которая косит под ребенка (никакого макияжа, простенькие косички, бла-бла-бла), достигает все новых высот. И вот я уже вижу, что некоторые русские деятельницы в «телеграмах» активно продвигают идею, что «Грета несет неудобную правду в высшие эшелоны власти». Ну что, дорогие, я вас за язык не тянул, давайте про неудобную правду. Особенно после того, как президент Бундестага сказал, что правительство откликнется на призыв школьницы Греты и введет пару новых экологических налогов.

            Кстати, после этого «простая школьница» за неделю успела побывать и выступить в Европарламенте, в Риме, получить аудиенцию у Папы Римского, выступить в Швейцарии и на следующий день выступить перед британским парламентом. Обычно люди, несущие неудобную правду, тормозятся на ранних подходах к Вестминстеру при помощи доброго слова и пистолета. А уж насчет Папы…

            Кстати, видел я ее в Берлине на выступлении у Бранденбургских ворот – набор гладких бессмысленных фраз. Потому что в словах «Защитим климат» или «У нас больше нет времени» не больше смысла, чем в словах «Защитим небо» или «Свободу велосипедам». Но вот что бросилось в глаза: к сцене Грету подводили несколько человек – один занимался верхней одеждой, другой – термосом с водичкой, третий еще чем-то, все снимал хорошо упакованный фотограф – буквально каждую минуту.

            Это свита Греты, которая ездит с ней везде и никогда не попадает в кадр. Всего около десяти человек. Плюс люди, которые ведут переписку с кардиналами Ватикана – например, на предмет аудиенции с человеком, которой каждый из мировых селебритиз почитает за счастье удостоиться. Ну и со службами режима Европарламента, например. И тот, кто пишет за нее длинные пиаровские тексты. И трет из сетей ее самодеятельность. Хорошая такая машина получилась.

            Фото: Christian Mang/Imago/Global Look Press

            Скоро мы узнаем много нового и интересного, потому что только что мы стали свидетелями приоткрытия завесы. Три дня назад Грета разместила у себя на странице «много букафф» про то, как она ни с какой группой не связана. Но самое важное было в конце.

            «Я была бесплатным амбассадором НКО «У нас нет времени» («We Don’t Have Time») и только недавно узнала, что НКО собирало деньги под свое коммерческое крыло – «We Don’t Have Time AB». Они передо мной извинились, и я приняла их извинения». Вы больше не найдете этого поста в Фейсбуке Греты – его снесли. Но скриншоты не горят, если что.  

            Так что мы идем и смотрим, что такое WDHT AB – это некто Ингмар Рентцхог, который с конца 2018-го собрал с хомячков «под Грету» миллионы евро. И извинился. О том, куда делись миллионы – молчок.  И да, бедную малышку использовали вслепую. Но дальше – больше.

            При обсуждении ее связи с «We Don’t Have Time» возникло название еще одного НКО – «Plant-for-the-Planet» (как хорошо рифмуется с всемирной кампанией, которую возглавляет Грета – «Fridays For Future»). На этом схожести не заканчиваются. «Plant-for-the-Planet» («Сажай ради Планеты») – это всемирная кампания, которую в 2007-м начал скромный баварский школьник Феликс Финкбайнер. Он убеждал всех, что для спасения природы (прежнее название климата) нужно посадить миллиарды деревьев. Ему было девять годиков, когда он это все начал, и его слоган был – «Прекратите болтать, начинайте сажать» (сейчас копирайтеры Греты расширили текст: «Прекратите болтать про Брекзит и налоги, начинайте спасать климат»). И тогда же посадил яблоню перед школой. Другие школьники тоже стали сажать и к 2008 году посадили 150 000 деревьев по всей Германии. В чем нет ничего плохого, а есть только хорошее.

            Правда, через два года оформившееся движение уже отчиталось о миллионе посаженных в Германии деревьев (это 1300 деревьев в день – покупка саженцев, логистика, человеко-часы и т. д.). То дерево, которое посадили 4 мая 2010 года вблизи Бонна, где проходил «Петерсбергский диалог по климату», они и назвали миллионным. ОК.

            К этому времени на скромных школьников уже обратил внимание принц Монако, который предоставил им свое покровительство. Активно поддержала школьную экологическую инициативу Вангари Маатаи, ставшая в 2009 году посланцем мира ООН в области экологии и борьбы с изменением климата.

            Далее школьники, преодолев, по их словам, миллионный барьер в своей стране, выдвинули новую цель международной кампании – посадить на планете к 2020 году триллион деревьев. Обещая на каждый евро донатов (пожертвований) посадить одно дерево. То есть цель – триллион евро донатов. ОК. Но принцу Альберту такое не потянуть, даже если он с потрохами продаст свое Монако чувакам с Рублевки.

            И – вуаля: оказывается, теперь за инициативой скромного школьника стоят строгие дяденьки из более чем серьезных международных коммерческих и некоммерческих организаций – «AVINA Foundation», «The Club of Rome» и «Global Marshall Plan», а также «Develey и Ernst & Young». 

            Все слышали про «План Маршалла», конечно, и «Глобальный План Маршалла» звучит, как глупая шутка, но это не шутка. Первый «План Маршалла» – это серия послевоенных мероприятий в Европе на американские деньги с целью восстановления экономики. Нынешний «Глобальный План Маршалла» позиционирует себя, как экологический спаситель человечества.

            Это бывший вице-президент США Эл Гор, который привлек туда Сороса, Горбачева, Йошку Фишера и прочих мировых лидеров той или иной степени поношенности. Цель фонда, конечно, борьба с потеплением климата. А для этого, оказывается, надо обязательно ввести, внимание: глобальный налог на финансовые транзакции, налог на керосин и, конечно, святое – торговлю лимитами выбросов СО2. Торговать лимитами будет, разумеется, самая справедливая страна в мире – США.

            «Римский клуб», который уже заявил, что поддерживает Грету Тунберг и ее борьбу, также состоит из бывших глав государств, политиков, финансистов и даже ученых. «Римский клуб» занимается организацией крупномасштабных исследований глобальных социально-экономических проблем. Каждый год публикует доклад. В 2017-м результатом их деятельности был доклад «Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». Приятно, когда про капитализм и разрушение планеты рассуждает группа долларовых миллионеров. Это бывает в одном случае – когда миллионеры хотят стать миллиардерами.

            А теперь скажите честно – вот вы слышали про этого мальчика Финкбайнера? Уверен – если и да, то давно забыли. Потому что с медийной точки зрения этот проект – «Plant-for-the-Planet» – провалился. И тут, кстати, 2020 год на носу – где этот знаменитый триллион деревьев?  

            А мега-раскрутить его не удалось по нескольким причинам: он был мальчик, баварец, неприлично здоровый, и он предлагал что-то делать собственными руками. Не выстрелило, как говорят рекламщики. И тогда вдруг совершенно случайно появилась девочка, не очень здоровая, но с модным заболеванием, которая как попугай повторяет примитивные, ни к чему не обязывающие слоганы, слишком очевидные и панические. И да – она предлагает вариант, чтобы не ходить в школу.

            Бинго. Все сложилось. И вот уже ее выслушивает Папа Римский. И немцы готовят новые налоги. И закрывают электростанции. И запрещают экономически выгодный для населения дизель. Как красиво все складывается. «Неудобная правда девочки-аутистки-активистки», говорите? Да-да, конечно: где-то в своем миллиардном поместье потирает ручки Эл Гор, наливая шампанского Джорджу Соросу, несмотря на то, что шампанское тоже выделяет CO2.

            Поэтому, кстати, его тоже надо запретить. Как велела святая Грета Тунберг.


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