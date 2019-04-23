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            Главный праздник современного социалиста

            Дмитрий Дробницкий
            политолог, американист
            		 23 апреля 2019, 09:04

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            В Советском Союзе 22 апреля было особой датой. Все-таки день рождения вождя мирового пролетариата. В школах проводили торжественные линейки, на предприятиях и в учреждениях – собрания. Особо продвинутых октябрят принимали в пионеры, а пионеров – в комсомольцы. К мавзолею выстраивались очень длинные очереди. Газеты выходили с праздничными передовицами. К очередному юбилею всегда приурочивался субботник.

            Наши коммунисты и сегодня стараются сохранить традицию. КПРФ организовала возложение цветов у мавзолея. В левых изданиях публикуются тематические статьи. Да и телеканалы, стараясь сохранить нейтральность и никого не обидеть, обязательно отметятся историческими очерками об основателе первого в мире социалистического государства.

            Но это в стране, которая пережила реальный социализм. На загнивающем Западе сейчас мало кто вспоминает о Владимире Ильиче. Маркс, Троцкий, Бакунин, Мао, Клара Цеткин и Роза Люксембург – эти имена куда больше на слуху. Но все равно это глухое, далекое прошлое. И хотя современные социалисты и леваки самых разных толков иной раз рассуждают и действуют в духе своих великих учителей, упоминают их редко. Некоторые – потому что не знают, кто это. Некоторые – намеренно, не желая ассоциировать себя с СССР.

            В левых изданиях Америки и Европы вы найдете множество статей, где доказывается тезис о «принципиальной разнице» старого советского социализма и социализма «демократического», который стал столь популярен на Западе в последние годы. Новые непримиримые борцы с капитализмом отрицают свое родство с кубинскими коммунистами и латиноамериканскими боливарианцами. Как и все настоящие левые, они уверены, что настоящая история начинается именно с них.

            Но Бог шельму метит. Главный день «настоящих социалистов» – это не 1 мая, не 8 марта, не день взятия Бастилии и даже не какая-нибудь памятная дата из истории рабочего движения. Это все то же 22 апреля. Эту дату помнит и чтит каждый настоящий левый в «свободном мире». Только это не день рождения Ленина. А Всемирный день Земли. Некоторые вслед за бывшим вице-президентом США Альбертом Гором говорят с придыханием – «День Матери-Земли».

            Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

            В официальных источниках дано «политически корректное» указание – не путать День Земли и Всемирный день Матери-Земли. Оба отмечаются 22 апреля и оба введены решением Генассамблеи ООН. Но первый – в 1971 году, а второй – в 2009-м. Действительно, разве могло что-то хорошее произойти в далеком 1971-м? А вот в 2009-м, после того, как вождь и учитель Ал Гор получил Нобелевскую премию мира «за работу по защите окружающей среды и исследованиям по проблеме изменения климата», – совсем другое дело!

            И конечно «совершенно случайно» последнее международное «климатическое» соглашение – так называемый Парижский аккорд – было подписано тоже 22 апреля. Среди подписантов, увы, была и Россия. Слава Богу, что оно до сих пор не ратифицировано, да и его положения пока не слишком связывают нашей стране руки. В общем, Москва решила не перечить «всему прогрессивному человечеству», но и не особенно ограничивать себя его рамками. На всякий случай, на будущее. За первое «подлинные социалисты» нас иной раз мимоходом хвалят, за второе – клеймят как «империю зла».

            В современном международном левом движении, которое все больше набирает и обороты и одновременно радикализуется, климатическая проблематика занимает особое место. Я бы даже сказал, это святой постулат современного социализма. Если вы хотите примкнуть к мировому «единственно верному учению», вам придется это крепко-накрепко запомнить. Вы можете морщиться при упоминании классовой теории, со скепсисом относиться к феминизму и даже к движению #MeToo, спорить о размере налогов и социальных гарантий. Вопросы войны и мира вообще никого не интересуют – вам позволено быть хоть ястребом, хоть голубем. Но, упаси вас Господь, усомниться в антропогенном глобальном изменении климата и «зеленой» энергетике! Уж лучше бы вы были насильником или агентом Кремля…

            Конечно, очень важно быть противником «токсичной маскулинности», сторонником массовой миграции и культурного разнообразия, защищать и уважать всевозможные меньшинства и строго чтить их иерархию. Но главное – климат!

            Стоит сделать важное уточнение. Речь идет не об экологии, не о природоохранной политике, не о чистом воздухе или воде, а именно о глобальном изменении климата по вине промышленной (и частично сельскохозяйственной) деятельности человека. Не то чтобы различные «зеленые» активисты не клеймили власти, корпорации и просто беспечных обывателей за загрязнение почвы, морей и рек (часто – вполне за дело). Но все эти активисты рассматриваются левым климатическим мейнстримом как маргиналы и даже оппортунисты.

            Если экологи и просто неравнодушные люди добиваются усовершенствования очистных сооружений завода или более безопасной для окружающей среды переработки мусора в мегаполисе, они, с точки зрения «подлинных социалистов», лишь «льют воду на мельницу» индустриального капитализма. Нужны радикальные действия, иначе «мать Земля» умрет и все человечество вместе с ней.

            Удивительное дело! Классики марксизма-ленинизма мечтали уничтожить капитализм, чтобы «высвободить творческую энергию масс» для ускорения индустриального роста и научно-технического развития. Нынешние же социалисты стремятся остановить практически все индустрии. Во всяком случае, в тех странах, которые способны в ближайшем будущем на реиндустриализацию и на переход к следующему технологическому укладу.

            Уже несколько дней в Лондоне проходят акции протеста (часто перерастающие в беспорядки), которые их организаторы назвали «Бунтом вымирающих». Активисты перекрывают дороги и мосты, блокируют работу общественного транспорта, устраивают акции у офисов политических партий и корпораций, пикетируют дома политиков. «Вымирающие бунтари» требуют ни много ни мало отказаться от «современного образа жизни, основанного на потреблении». По их мнению, если не отказаться от сегодняшнего индустриального производства, растения умрут, океаны затопят города и десятки миллионов станут беженцами.

            Офисные клерки, домохозяйки и простые работяги, как показывают опросы, не одобряют действия протестующих. То есть пролетариат злится: дайте, мол, проехать – мне надо на работу (домой, в магазин, офис, на учебу). Но в ответ получают неизменные упреки в аморальности. Как можно куда-то ехать и где-то работать, когда «мать-Земля» умирает?! В заявлении «Вымирающих» говорится о необходимости немедленного (за пять–десять лет) сокращения антропогенных выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля. Для этого, по их словам, необходимо осуществить «мирную всепланетную мобилизацию масштабов Второй мировой войны». Руководить мобилизованным человечеством будет «гражданская экологическая ассамблея». В общем, «вставай, проклятьем заклейменный»…

            Выдвинутые в Лондоне требования иной раз почти дословно совпадают с программой, выдвинутой одним из лидеров демократических социалистов Америки, конгрессвумен от штата Нью-Йорк Александрией Окасио-Кортес – «Зеленой новой сделкой», которую уже поддержали две трети кандидатов в президенты от Демпартии. Мисс Кортес также требует в течение десяти лет сократить выбросы СО2 в атмосферу до нуля, полностью перейти на «зеленые» источники энергии. Она тоже говорит, что опасность, грозящая человечеству, сопоставима со Второй мировой, так что требуется мобилизация «всех прогрессивных сил», дабы изменение климата не убило все живое на планете.

            Как и лондонские протестанты, молодая американская социалистка озвучивает моральные инвективы. В интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос корреспондента о неумолимых фактах, свидетельствующих против теоретического базиса «Зеленой новой сделки» (как и других левых инициатив конгрессвумен), Александрия заявила: «Я думаю, что слишком много людей озабочены тем, чтобы быть точными, фактически и семантически, не заботясь о том, чтобы быть морально правыми».

            Чем не моральный кодекс строителя зеленого социализма? Вообще говоря, все разговоры о морали – это определенное изменение риторики левых. Раньше они опирались на «науку». То есть исходили из ленинской максимы, что их «учение всесильно, потому что оно верно». Долгое время об антропогенном изменении климата говорили как о «научном консенсусе». И действовали они по-ленински решительно. В академической среде, где авторитет левых идей непререкаем, было попросту невозможно отрицать смехотворную идею о парниковом воздействии порождаемой человечеством углекислоты на климат и сохранять работу.

            Но после целого ряда скандалов и разоблачений «климатической истины» социалисты обратились к моральным аргументам. Стыдно не заботиться о «матери-Земле»! Безнравственно работать на производстве! Тем более – добывать и потреблять ископаемое топливо!

            Понятно, что как советские коммунисты не могли построить коммунизм, так и современные западные социалисты не могут (да и не стремятся) построить безуглекислотное общество. И не только потому, что это физически невозможно. Их задача совсем в другом. Как заявил недавно сооснователь «Гринпис» Патрик Мур в интервью радио SiriusXM, «теория глобального изменения климата, поддерживаемая коррумпированными учеными, пойманными на крючок грантов, служит прежде всего интересам транснациональных корпораций и правительств, ведущих свою игру».

            Если не считать развитием технологий релиз очередного «Айфона», то суть нового социализма сводится к попытке остановить реиндустриализацию ведущих стран мира, научно-технический прогресс и сохранить власть глобального начальства.

            Идеология получилась, увы, популярная, находящая отклик в неокрепших умах постиндустриальной молодежи.

            С днем 22 апреля вас, дорогие российские коммунисты и социалисты! Чтобы, как говорил Ильич, не остаться в стороне от «столбовой дороги цивилизации», начинайте потихоньку читать труды Ала Гора и Александрии Окасио-Кортес. Новые классики, как-никак!


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