Душу ребенка отправили на костер ядерного лоббизма

Может быть, вам тут, в Москве, не очень видно, но Европу реально кроет безумие под названием «Грета Тунберг». Если кто не в курсе – была такая скромная девочка, которая вместо уроков по пятницам ходила к шведскому парламенту и проводила одиночный пикет с требованием начать уже наконец борьбу против изменения климата. Почему была? Потому что теперь это уже не просто школьница-активистка.

Это нечто большее: теперь практически в каждой стране по ее примеру по пятницам сотни тысяч школьников пропускают уроки и выходят на демонстрации против изменения климата. Сама Грета Тунберг буквально всюду – в интернете, в газетах, на ТВ, она разъезжает по экономическим форумам, ее принимают на высшем уровне в штаб-квартире Евросоюза, о ней говорят канцлер Меркель и Берни Сандерс. Газеты обсуждают каждое ее слово – сразу после Трампа или иногда до, но всегда гораздо выше на полосе, чем все остальное.

Кстати, а что такого говорит Грета? На самом деле ее заявления не несут никакой конкретики. Более того – они выдержаны в весьма агрессивной, обвинительной тональности. Все сводится к двум тезисам «Вы (старшее поколение) ничего не делаете для спасения мира от климатической угрозы», «Надо нажать на тормоза». И кое-что про CO2, который теперь, судя по всему, хуже Гитлера.

То есть налицо сугубо религиозная риторика экстремистского типа – что-то вроде речей Томаса Мюнстера, вождя крестьянских восстаний Германии. Или речей Орлеанской девы. Только вместо Бога и Сатаны – некий «Климат», про изменения которого никто ничего не знает достоверно.

И вообще Климат как религиозная конструкция очень удобен. Есть свято верующие в то, что коровы и автомобили плавят Климат, есть еретики, которые читали другие учебники и их надо вместе с учебниками послать на костер общественной ненависти. И так далее.

Еще раз: вы, скорее всего, просто не понимаете, какое реальное безумие творится вокруг этой не совсем здоровой девочки, которая на полном серьезе вещает, грозит пальчиком, пророчествует со всех самых крутых трибун, куда на километр не подпустят «простую школьницу», если она не Грета. «Грета сказала то», «Грета сказала это» – европейские СМИ просто обезумели, кормя своих читателей Откровениями Святой Греты.

В глазах здравой аудитории это все сделало Грету натуральным мемом. Публика в комментариях под очередной статьей про то, как Св. Грета указала нам путь к счастью, задает вопросы – а что думает Грета по поводу прокурора Мюллера и его расследования, потому что без ее благословения как-то больше в мире не получается ничего.

Но она продолжает обвинять и требовать. Это, кстати, вполне укладывается в левый, прости господи, «дискурс» – обвинять и требовать. Но люди не дураки и давно уже задают вопросы – кто стоит за вот этой внезапной популярностью подростка, который умеет только обвинять широким мазком и требовать еще более широкой лопатой. На какие средства перемещается подросток и продвигается в СМИ и в сетях? На самом деле это самые незначительные вопросы из тех, что возникают. Потому что рано или поздно она как человек, который признает только черно-белое видение мира (а мы знаем, что именно из таких людей формируются экстремисты всех мастей и даже террористы), должна начать проговариваться.

И вот мы уже видим, как в Катовице она упоминает, что говорит в том числе и от имени группы Climate Justice Now!

Как интересно. Это лоббистская группа, которая описывает свою деятельность как «сеть организаций и движений по всему миру для борьбы с социальным, экологическим и гендерными неравенством». Вообще-то если проанализировать тексты Греты, то это типичный радикальный «энвайронментализм», соединенный с левым антикапиталистическим пафосом. И вообще – больше похожи на революционный манифест. Максимум угроз и раскола в обществе и минимум конкретики. Все как завещал нам Че Гевара. Кто вкладывает эти тексты в уста пророчицы? Теперь мы начинаем догадываться.

«Уничтожить выбросы CO2!» – повелевает народам Грета Тунберг. Скорее всего, она знает, что это невозможно. Потому что для начала надо убить человечество, так как оно, сволочь, выдыхает CO2 каждую секунду. Но новая религия и Пророчица Ея Св. Грета не нуждается, как, впрочем, и любая другая религия, в конкретике и в реалистичности. Реалистичность убивает пророков раньше, чем разочарованные верующие.

А тут давеча случился любопытный камингаут.

Дело в том, что Всевидящая Грета против угольной добычи в принципе, против нефти, против того, против сего, и, конечно, против атомной энергетики. Кстати, вот такие убили атомную энергетику в Германии (и теперь она покупает энергию с атомных же станций во Франции). И недавно она высказалась по поводу того, что надо, дескать, уничтожить атомную энергетику как класс. И вдруг... через несколько минут она трет свой твит и пишет уже совсем наоборот – что дескать, она лично, конечно, против, но атомная энергия – единственный союзник в борьбе против выбросов CO2 бла-бла-бла. Буквально за несколько минут девочке объяснили стоящие за ней люди, что ей не стоит лезть туда, где самые большие деньги. Ведь в Швеции никто и не думал отказываться от атомных электростанций. Более того – Швеция является одним из крупнейших игроков на этом поле, в том числе и с поставками оборудования для атомных станций. Какой, однако, шок и скандал в среде верующих!

И тут покатилось дальше – «для разъяснения позиции» в ведущие газеты начали звонить сотрудники «пресс-службы Греты». То есть у нее есть и пресс-служба, и некие «представители», которых журналисты сначала приняли за отца Греты. Но нет – это сугубо профессиональные люди, члены большой команды, которые все это время скрывались за хрупкими плечами этой невинной девочки с горящим взором.

А это уже совершенно другая история. Которая рано или поздно похоронит эту Жанну д'Арк и весь политический проект, который выдается за порыв души ребенка. Нет, на костер ее, конечно, не отправят. Потому что при сжигании дров и человека выделяется много CO2, а это – преступление.