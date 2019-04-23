Нового Ленина снова не прислали России

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23 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
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Американские угрозы сделают Россию богаче

США последовательно убирают венесуэльскую и иранскую нефть с мирового рынка Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
Иран должен быть полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью. По крайней мере, именно такие планы поставили перед собой США. Тем, кто ослушается запрета на покупку иранской нефти, Вашингтон угрожает страшными карами. Добьются ли США своей цели и что в результате этого получит Россия? Подробности...
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Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

Владимир Зеленский хочет стать примером для постсоветского пространстваФото: Стрингер/РИА «Новости»
Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обратился к бывшим республикам СССР, призвав их брать пример с Украины. Украинские политики давно считают себя достойными подражания, ролевой моделью для многих других соседей. Но получится ли у Зеленского стать привлекательным политическим образцом для постсоветского пространства – и в том числе для России? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянноеФото: Baz Ratner/Reuters
После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
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            Сергей Мардан

            Нового Ленина снова не прислали России

            Сергей Мардан
            публицист
            		 23 апреля 2019, 21:05

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            Чадолюбие соотечественников является всеобщим и всепроникающим. Детям отдают бабушкины квартиры, детей откупают от армии, «поступают» в университеты, берут кредиты на свадебные путешествия. В этом смысле Россия – чистая Азия, Северный Кавказ, царство архаики и родоплеменных отношений. Это и при советской власти никуда не делось, и «блат» процветал во всех ведомствах, включая Минобороны и ЦК КПСС, а уж сегодня тем более можно не стесняться.

            Детям открыто помогают, протежируют, сажают в министерские кресла и советы директоров. Бестолковых и дурных отпрысков спасают от неприятностей, в том числе с законом. По всей стране бессчетное количество мар багдасарян, которых вытаскивают из передряг их отцы. Обычное дело. У этих историй нет национальности, нет имущественного ценза. Все это делают. Просто у всех возможности разные...

            Поэтому новость о том, что дочь Алексея Навального поступила в американский университет Стэнфорд, точно не разрушит его политическую карьеру. Даже разочаруются в вожде не многие.

            Дуракам можно рассказать басню про фантастические гранты, которые может получить любой желающий российский школьник, если только он будет сильно стараться и писать запросы в благотворительные американские организации на литературном английском языке. Более продвинутые же просто поцокают языками и скажут: «Чо. Молодец Навальный. Девка отучится, получит сразу хорошую работу в Кремниевой долине, а не будет мыкаться в этой рашке».

            И только глупые романтики будут горевать над тем, что нового Ленина снова не прислал России Господь. Только было поверили, что Навальный – это потенциальный вождь и учитель (вон, даже брата посадили, а Алексей не сдался), а на дочке сломали вождя...

            Фото: instagram.com/navalny

            Помогли добрые люди с грантиком (а Стэнфорд стоит под 300 000 долларов) и пообещали помочь с проживанием дитыны в Пало-Альто, районном центре Сан-Францисской области США. Не бог весть какие деньги вроде. А тоже, хочешь не хочешь, а 25–30 тысяч долларов в год вынь да положь. И это в ситуации, когда путинские сатрапы блокируют «Яндекс-кошелек» и аккаунт в Qiwi. Придется волонтерам напрячься.

            Вопрос даже не в том, что Навального купили (прямо или косвенно), а в той безнадеге, которая снова маячит перед любым честным русским человеком.

            Выбор у него невелик. С одной стороны – дети чиновников, которые становятся миллиардерами. С другой – Дарья Навальная, которая переезжает на жительство в Калифорнию, чтобы стать гражданином мира и говорить по-русски с акцентом.

            А мы остаемся один на один с их отцами, которые пытаются убедить нас, что Россию они любят больше жизни. Больше жизни – может быть. Но не больше своих детей.

            Нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Они страхуют свои состояния, они страхуют свои жизни. А Россия – территория с повышенным коэффициентом риска, это вам скажет любой экономист.

            Такие охранители и оппозиционеры легко проверятся именно на своих детях. Они не видят их будущего в России.

            Альтернативу частным английским и швейцарским школам они в России выстроили. При прочих равных отрывать ребенка от семьи и отправлять его учиться в Шотландию сегодня особой необходимости нет. За 150 000 рублей в месяц дети российской элиты ходят в какую-нибудь Ломоносовскую школу, без быдла и с приличным преподавательским составом. Но это маленький компромисс со своим родительским чувством. А дальше – нет. Дальше только «нормальное образование и нормальная жизнь в нормальной стране». Лучше – в США.

            Альтернативы этому сценарию нет. Инвестировать тонны семейного бюджета в ребенка, чтобы он с дипломом Стэнфорда пошел работать младшим аналитиком в какой-нибудь ВТБ за 50 000 рублей в месяц – просто глупо. Для этого достаточно Высшей школы экономики или МГУ. Стэнфорд же гарантирует стартовые 90 000 долларов в год. А Алексей Анатольевич кто угодно, но только не идиот. И жена его не идиотка, и у дочки очень умные глазки, и она наверняка очень хорошая и умная девочка.

            Вот только у человека с президентскими амбициями дочь не может учиться в США. Никак. Ни при каких условиях. Поэтому Алексей Навальный на самом деле не хочет быть российским президентом и просто морочит нам голову. 

            Либо он считает русских людей за тупых и полагает, что скормить нам можно все что угодно. А это зря!


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