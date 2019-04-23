Нового Ленина снова не прислали России

Чадолюбие соотечественников является всеобщим и всепроникающим. Детям отдают бабушкины квартиры, детей откупают от армии, «поступают» в университеты, берут кредиты на свадебные путешествия. В этом смысле Россия – чистая Азия, Северный Кавказ, царство архаики и родоплеменных отношений. Это и при советской власти никуда не делось, и «блат» процветал во всех ведомствах, включая Минобороны и ЦК КПСС, а уж сегодня тем более можно не стесняться.

Детям открыто помогают, протежируют, сажают в министерские кресла и советы директоров. Бестолковых и дурных отпрысков спасают от неприятностей, в том числе с законом. По всей стране бессчетное количество мар багдасарян, которых вытаскивают из передряг их отцы. Обычное дело. У этих историй нет национальности, нет имущественного ценза. Все это делают. Просто у всех возможности разные...

Поэтому новость о том, что дочь Алексея Навального поступила в американский университет Стэнфорд, точно не разрушит его политическую карьеру. Даже разочаруются в вожде не многие.

Дуракам можно рассказать басню про фантастические гранты, которые может получить любой желающий российский школьник, если только он будет сильно стараться и писать запросы в благотворительные американские организации на литературном английском языке. Более продвинутые же просто поцокают языками и скажут: «Чо. Молодец Навальный. Девка отучится, получит сразу хорошую работу в Кремниевой долине, а не будет мыкаться в этой рашке».

И только глупые романтики будут горевать над тем, что нового Ленина снова не прислал России Господь. Только было поверили, что Навальный – это потенциальный вождь и учитель (вон, даже брата посадили, а Алексей не сдался), а на дочке сломали вождя...

Помогли добрые люди с грантиком (а Стэнфорд стоит под 300 000 долларов) и пообещали помочь с проживанием дитыны в Пало-Альто, районном центре Сан-Францисской области США. Не бог весть какие деньги вроде. А тоже, хочешь не хочешь, а 25–30 тысяч долларов в год вынь да положь. И это в ситуации, когда путинские сатрапы блокируют «Яндекс-кошелек» и аккаунт в Qiwi. Придется волонтерам напрячься.

Вопрос даже не в том, что Навального купили (прямо или косвенно), а в той безнадеге, которая снова маячит перед любым честным русским человеком.

Выбор у него невелик. С одной стороны – дети чиновников, которые становятся миллиардерами. С другой – Дарья Навальная, которая переезжает на жительство в Калифорнию, чтобы стать гражданином мира и говорить по-русски с акцентом.

А мы остаемся один на один с их отцами, которые пытаются убедить нас, что Россию они любят больше жизни. Больше жизни – может быть. Но не больше своих детей.

Нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Они страхуют свои состояния, они страхуют свои жизни. А Россия – территория с повышенным коэффициентом риска, это вам скажет любой экономист.

Такие охранители и оппозиционеры легко проверятся именно на своих детях. Они не видят их будущего в России.

Альтернативу частным английским и швейцарским школам они в России выстроили. При прочих равных отрывать ребенка от семьи и отправлять его учиться в Шотландию сегодня особой необходимости нет. За 150 000 рублей в месяц дети российской элиты ходят в какую-нибудь Ломоносовскую школу, без быдла и с приличным преподавательским составом. Но это маленький компромисс со своим родительским чувством. А дальше – нет. Дальше только «нормальное образование и нормальная жизнь в нормальной стране». Лучше – в США.

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Альтернативы этому сценарию нет. Инвестировать тонны семейного бюджета в ребенка, чтобы он с дипломом Стэнфорда пошел работать младшим аналитиком в какой-нибудь ВТБ за 50 000 рублей в месяц – просто глупо. Для этого достаточно Высшей школы экономики или МГУ. Стэнфорд же гарантирует стартовые 90 000 долларов в год. А Алексей Анатольевич кто угодно, но только не идиот. И жена его не идиотка, и у дочки очень умные глазки, и она наверняка очень хорошая и умная девочка.

Вот только у человека с президентскими амбициями дочь не может учиться в США. Никак. Ни при каких условиях. Поэтому Алексей Навальный на самом деле не хочет быть российским президентом и просто морочит нам голову.



Либо он считает русских людей за тупых и полагает, что скормить нам можно все что угодно. А это зря!