Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

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10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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В чем сложность подсчета украинского ущерба Крыму

Владычество «незалежной» Украины оставило крымчанам повсеместную разрухуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Мы еще не знаем точной суммы ущерба, причиненного Украиной Крыму. По моей оценке, это больше 1 трлн рублей», – сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. Он возглавил рабочую группу, которая и должна определить сумму претензий к Киеву за развал и разорение, царившие на полуострове все 23 года украинского руководства. Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...

Россия будет прирастать Арктикой

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В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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            Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

            Антон Любич
            экономист
            		 10 апреля 2019, 13:52

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            Алекс – наш бывший соотечественник. Он переехал в Израиль меньше года назад. Теплый климат, десятилетнее освобождение от налогов на доходы из-за рубежа и вера в то, что в маленьком Израиле он найдет своим талантам лучшее применение, чем в большой России, убедили его поменять Пермь на Северный, но Тель-Авив. Теперь мы беседуем в рыбном ресторанчике «У Бени» в Старом порту Тель-Авива.

            Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже любит здесь бывать, когда приезжает из Иерусалима в свой родной город, о чем наглядно свидетельствуют его многочисленные фотографии на стенах.

            Алекс проголосовал за возглавляемую Нетаньяху партию «Ликуд», что на иврите означает «консолидация». Его, начинающего израильского и опытного российского предпринимателя, прельщает налоговая политика и жесткость нынешнего правительства по отношению к арабам. Идти по пути Европы, превращаясь в добровольных спонсоров всех и каждого, кто придумает, жертвой кого и чего себя объявить, он не намерен. Поэтому и голосовать за левых, считающих, что арабскому меньшинству и репатриантам мешает разве что отсутствие новых пособий, нужным не считает.

            К утру избирательная комиссия посчитала 98% бюллетеней, что позволяет примерно понять состав Кнессета 21-го созыва. «Ликуд» получает 35 мандатов, столько же – его противники из Сине-белого блока («Кахоль-лаван»), названного по цветам израильского флага.

            Поддерживающие «Ликуд» партии «ШАС», «Яхадут ха-Тора» и Союз правых партий («Ихуд Мифлагод га-Имин») получили вместе еще 21 мандат. У союзников Сине-белого блока – трудовой партии «Авода» и социал-демократической партии «Мерец» – 10 мандатов на двоих (четыре из них под вопросом). Ни одна из коалиций не получила большинства в Кнессете: у партий, которые еще не объявили, какой блок поддержат, предварительно собрано 19 мандатов.

            Фото: Ronen Zvulun/Reuters

            Ключевой в этой связи станет позиция партии «Наш дом – Израиль», за которую голосуют многие еврейские репатрианты из России и с Украины, не имеющие, как Алекс, стартового капитала и нуждающиеся в большей защите и попечении государства.

            Ее возглавляет Авигдор Либерман. Раньше партия была в коалиции с «Ликудом», но сейчас не исключено, что может переметнуться к его противникам, ведь на этих выборах вопрос снижения влияния религиозных иудеев на жизнь Израиля был среди ключевых (в частности, как это ни покажется парадоксальным, глядя из России, вопрос работы общественного транспорта и магазинов по субботам был в центре дискуссии), а по этому вопросу позиция Либермана ближе к Сине-белому блоку.

            Партия Либермана получит пять мандатов в новом Кнессете. Блок арабских партий «Хадаш-ТААЛ» («Демократический фронт за мир и равенство – Арабское движение обновления») получит шесть мандатов. На фоне желания Сине-белого блока отменить положение конституционного закона о том, что Израиль – государство только еврейского народа, принятого нынешним большинством, возглавляемым партией «Ликуд», вероятна поддержка арабским блоком сине-белых при формировании нового правительства.

            Однако интрига сохранится до последнего. Во-первых, барьер для прохождения в Кнессет составляет 3,25% голосов. Сразу три партии находятся на его грани: прохождение или непрохождение их в Кнессет может решительно повлиять на распределение мандатов между коалициями. Речь о 12 мандатах. Это уже упоминавшаяся левая партия «Мерец» (поддерживает Сине-белый блок), партия «Все мы» («Кула-ну») министра социального обеспечения Моше Кахлона (напротив, вероятно, поддержит «Ликуд», если войдет в Кнессет) и еще один арабский блок («Объединенный арабский список – Национально-демократический альянс»).

            Во-вторых, повторюсь, остается неясной позиция Либермана. Президент Израиля Реувен Ривлин объявил, что проведет консультации по формированию нового правительства на следующей неделе. Предыдущий срок Биньямина Нетаньяху во главе израильского правительства был блестящим для достижения целей страны во внешней политике.

            Увенчались успехом лоббистские усилия по признанию Иерусалима столицей Израиля со стороны США (их примеру последовали Гватемала, Вануату и Парагвай, о соответствующем намерении заявила Румыния). Ряд других стран (в том числе Россия) заявили о возможности признания столицей Израиля Западного Иерусалима.

            Израильская разведка смогла получить ценные документы по иранской ядерной программе. Израиль достаточно эффективно сдерживает присутствие иранских военных в соседней Сирии, лавируя между открытым применением силы на сирийской территории (Израиль и Сирия де-юре находятся в состоянии войны) и дипломатическими ходами, играя на локальных противоречиях Москвы и Тегерана, Дамаска и Тегерана в регионе.

            Наконец, Израиль добился признания со стороны США территорией Израиля оккупированных в 1967-м и аннексированных в 1981 году Голанских высот, которые международное сообщество, включая Россию, считает территорией Сирии.

            Столь явные успехи Нетаньяху привели к серьезному переформатированию в рядах его левоцентристских и левых оппонентов. На первые роли вышел вновь созданный Сине-белый блок во главе с бывшим начальном генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Бени Ганцем, решительно потеснивший бывшую ранее «звездой на левом небосклоне» партию «Авода».

            Ганц решительно поддерживает все действия нынешнего правительства во внешней сфере, сосредоточивая критику исключительно на внутренних вопросах. Особенно Ганц подчеркивает нежелательность длительной несменяемости власти: если Нетаньяху сформирует новое правительство, он станет рекордсменом в истории Израиля, обогнав основателя современного израильского государства Бен-Гуриона во главе правительства. На этом фоне Ганц настаивает на введении запрета находиться во главе кабинета министров более восьми лет.

            Агитации Ганца способствовали и коррупционные скандалы вокруг семьи Нетаньяху. Он стал уже вторым премьер-министром, которому за коррупцию в Израиле грозит тюрьма: ранее полтора года за решеткой провел его предшественник во главе кабинета Эхуд Ольмерт.

            Впрочем, на этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику и подключение сочувствующих Ганцу правоохранителей к травле премьер-министра, в любом случае получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Это ли не оценка в том числе и обвинений в его адрес самим народом Израиля?

            Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами.

            Во-первых, стратегические, долгосрочные, по-настоящему общенациональные вопросы, от которых зависит существование государства, должны быть предметом общенационального консенсуса. И консенсус по этим вопросам не превращает настоящую оппозицию в «лакеев правительства». А вот силы, отрицающие такой консенсус, становятся не «непримиримой настоящей оппозицией», а политическими маргиналами, без шансов получить даже 3,25% голосов. Алекс, как и более чем 90% израильских избирателей, такой подход разделяет.

            Во-вторых, кто бы ни был во главе израильского правительства, его курс будет продиктован только и исключительно интересами Израиля. Интересы же Вашингтона, Москвы, Парижа или Пекина будут лишь умело использоваться этим маленьким, но столь многого добившимся государством, чтобы обеспечить собственное процветание и безопасность. Этот подход нашим дипломатам стоило бы учитывать не только в выстраивании отношений с самим Израилем, но и при формировании внешней политики самой России по другим вопросам, например с некоторыми нашими «союзниками», любящими менять российскую поддержку исключительно на поцелуи и обещания.


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