Англичане будут наказаны за побег из Европы

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у неё идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...

Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
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Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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            Борис Кагарлицкий

            Англичане будут наказаны за побег из Европы

            Борис Кагарлицкий
            директор Института глобализации и социальных движений
            		 5 марта 2019, 19:05

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            Партийно-политическая система Великобритании давно не испытывала такого стресса. Проголосовав за выход из Европейского Союза, граждане Соединенного Королевства запустили процесс, ударивший разом по всем идеологическим группировкам и парламентским фракциям.

            Хуже всего дела, разумеется, у консерваторов и их правительства. Встав во главе кабинета министров, Тереза Мэй получила мандат на то, чтобы договориться с бюрократией Евросоюза об условиях развода. И договориться не смогла.

            Разумеется, главная вина лежит не на британском премьере. Брюссельские чиновники, а также политические элиты Германии и Франции настроены наказать англичан за неправильное голосование на референдуме. Страна, население которой бросило вызов сложившемуся порядку вещей, должна пострадать. Причем не символически, а совершенно конкретно. Люди должны лишиться работы, связей, дохода. Условия выхода ставятся предельно жесткие, никаких компромиссов не допускается.

            Пока, впрочем, первым пострадавшим оказался рейтинг премьер-министра. Тереза Мэй не сумела отстоять интересы страны перед лицом еврократии. Рядовой англичанин не готов терпеть оскорбительное отношение французских или немецких лидеров. Времена Британской империи, конечно, давно миновали, но память осталась. В книжных магазинах раскупают издания, посвященные двум мировым войнам и победам английских генералов над французами и немцами (что, как назло, случалось почти всегда на территории нынешней Бельгии). Британцы не любят, когда их пытаются унизить иностранцы. И тем более не простят политика, который допускает такое унижение.

            Партия Тори глубоко расколота на сторонников и противников евроинтеграции, что отражает давние разделение внутри английской буржуазии. К тому же у Терезы Мэй куча соперников и злопыхателей даже среди евроскептиков. Раз за разом предложенные ею проекты соглашения с ЕС проваливаются в парламенте голосами самих консерваторов. Единственное, что держит правительство на плаву, это страх перед всеобщими выборами, в результате которых премьер-министром может стать лидер лейбористов Джереми Корбин.

            Фото: House of Commons/PA Images/ТАСС

            Но и у Корбина дела не так, чтобы очень хороши. Да, он пользуется поддержкой большинства британцев и рядовых членов партии. Но его последовательные левые взгляды гарантировали ему ненависть значительной части коллег по фракции. На протяжении многих лет Лейбористская партия двигалась вправо, превратившись в разновидность либеральной коалиции, наподобие Демократической партии США. Многие депутаты-лейбористы, выдвинувшиеся во времена Тони Блэра, по социальным и экономическим позициям стоят правее консерваторов (не забудем, что у тех есть своё социально-консервативное течение, «красные тори»). От классических правых такие лейбористы отличаются лишь педалированием тем феминизма и прав сексуальных меньшинств. Попытки Корбина вернуть партию на прежний социал-демократический курс встречают яростное сопротивление.

            Итогом нескольких лет внутренней борьбы стал открытый раскол, когда 8 депутатов покинули фракцию. Поводом послужило абсурдное обвинение Корбина в антисемитизме, поскольку лидер партии позволил себе несколько критических замечаний в адрес руководства Израиля. Все прекрасно понимают, что повод является искусственным и надуманным, но очень удобным в плане политкорректности. Нельзя же открыто сказать – мы не согласны с тем, что у нас появился лидер, пытающийся действовать в соответствии с уставом собственной партии.

            Кризис во фракции может осложнить шансы лейбористов выиграть всеобщие выборы. Избиратель, конечно, накажет раскольников и не даст им избраться в новый состав парламента. Но и положение официальных кандидатов партии в этих округах ухудшится.

            Политики, покидающие лейбористскую партию, отчаянно пытаются найти себе партнеров среди недовольных Мэй депутатов-консерваторов и представителей центристской либерально-демократической партии, чтобы создать третью силу. И всё же вряд ли им удастся сколотить серьезный блок, способный удержаться на плаву. В стране происходит поляризация.

            В Шотландии кризис общебританских партий породил специфический феномен – рост популярности националистов. Сегодня Шотландская национальная партия господствует в местной ассамблее. Большинство депутатов-шотландцев в Вестминстере тоже состоят в её фракции. Националисты руководят исполнительной властью в регионе. И тем не менее дела у них идут с каждым днем хуже.

            Рост популярности националистов был связан с правым поворотом и дискредитацией Лейбористской партии. После появления Корбина позиции лейбористов в Шотландии постепенно восстанавливаются. А призывы провести новый референдум о независимости, постоянно звучащие в Эдинбурге, скорее отпугивают сторонников правительства. Во время прошлого референдума за выход из состава Соединенного Королевства проголосовало на удивление много людей, почти половина избирателей. Но произошло это потому, что все точно знали – никакого выхода не будет. Голосование за независимость было способом показать Лондону, что северяне недовольны положением дел в стране. На сей раз, однако, если дойдет до референдума, то вопрос о развале государства встанет всерьез. И вряд ли практичные шотландцы пойдут на такое. А для националистов провал второго референдума будет равен катастрофе (как это уже случилось с квебекскими сепаратистами в Канаде).

            Наконец, в Северной Ирландии, где ценой больших усилий удалось установить мир и порядок, приведя к сотрудничеству католиков и протестантов, республиканцев и монархистов, обстановка опять накаляется. Остается, в случае выхода из ЕС, открытым вопрос о границе с Ирландской республикой – тема в высшей степени болезненная, особенно для католиков.

            Сам по себе вопрос – чисто технический, не стоит и выеденного яйца. Тем более, что в Шенгенскую зону Соединенное Королевство всё равно не входит, а потому и выходить из неё не должно. Ничто не мешает сохранить свободное передвижение граждан. Но в Брюсселе чиновники, верные принципу максимального наказания британских отступников, пытаются опустить на границе чуть ли не железный занавес.

            На фоне явных трудностей и разочарования в Brexit правое крыло лейбористов, умеренные тори и либеральная столичная интеллигенция начинают требовать повторного референдума. Их надежды укрепляет то, что по опросам сейчас сторонников сохранения членства в ЕС больше, чем сторонников выхода. Но вот беда: и перед первым референдумом социология показывала такие же цифры, которые в итоге резко разошлись с результатом голосования. На фоне начинающейся рецессии в еврозоне, восстания «желтых жилетов» во Франции и растущей обиды англичан на политику лидеров континента призыв «остаться в европейской семье» прозвучит не слишком убедительно.

            Сторонники ЕС уже по максимуму использовали свои аргументы, в ходе новой кампании они рискуют скорее терять поддержку, а не набирать её. Потому-то и давление в пользу повторного референдума выглядит каким-то двусмысленным. Не столько для того, чтобы добиться результата, сколько для того, чтобы получить отказ и обидеться.

            В общем, политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у неё идут хорошо. Именно поэтому, скорее всего, нынешнее положение дел затянется. Никто не хочет досрочных выборов, а будущее королевства остается туманным.


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