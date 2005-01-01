Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Мир реагирует на теракт в Новой Зеландии. Мир – миром, политики, впрочем, отдельно реагируют. Вот никто отродясь не знал, что в Новой Зеландии есть премьер-министр, потому что были уверены, что там всем руководят овцы. Или виноделы. Однако оказывается там есть премьер и она женщина Ясинда Ардерн. Теперь все газеты мира выглядят как предвыборный листок госпожи Арндерн. Невозможно наткунться на газету, где на первой полосе не было портрета и очередной замкетки с госопожой Ардерн.

«Ясинда Андерн обнимается с детьми-мусульманами», «Ясинда Андерн руководит копанием могил на окраине Кристчерча», «Ясинда Андерн оплакивает демократию», «Ясинда Андерн переводит старушку в никабе через улицу», «Ясинда Андерн выступает за запрещение полуавтоматического оружия».

Ой, кстати, как только не удалось увязать стрелка ни с одной из правых или националистических организаций, оказалось, что во всем виновато полуавтоматическое оружие. И сейчас – вот прямо с сегодняшенго дня, Ясинда Андерн становится лидером анти-оружейного движения и грозит разгромом всему gun-прому. Нашла-таки себе применение.

Это может показаться логичным, если не учитывать, что и Новая Зеландия и Австралия – страны фермеров и диких просторов, где без оружия традиционно жить не только невозможно, но и глупо, и опасно. Но тем не менее – кого волнуют свои фермеры и вообще свое население, если надо показать себя борцом против легального оружия в угоду обладателям оружия нелегального. Кстати, на что ей уже указали местные торговцы, которые предоставили документы, по которым среди проданного стрелку оружия (четрые ствола), винтовка, задействованная в мечети, никак не значится. И следовательно борьба с легальным оружием – не больше чем дешевый политический трюк.

Дешевыми политическими трюками вообще в эти дни отдают буквально четыре из трех публичных слёзо-извержений заданых политиков. В ход идут умильные картинки, на которых детишки без хиджаба обнимаются с детишками в хиджабах, со словами про вечную любовь и мир между людьми. Бла-бла-бла.

Особенно меня поразил фото-мартиролог в «Гардиане» – где были портреты жертв стрельбы. С надписью «Наше сердце разбито». С одной стороны – выглядит вполне ОК, как-то прилично приличным людям выражать свое соболезнование, но мы же знаем контекст, текст и мета-текст. А также память у нас хорошая. И память не обязана быть добренькой.

Вы можете меня поправить, но я что-то не припомню таких фото на первых полосах мировой прессы, когда взорвали мадридский поезд (192 убито, 2050 ранено), никто не рисовал обнимашек с хиджабами во время Беслана (385 убитых, 783 раненых), после московского метро (40 убитых 102 раненых), никто не требовал запретить метро, никто из политиков не рыдал над судьбой египетских христиан в церкви на Вербное воскресенье (47 убитых, более 100 раненых) и так далее.

Зато были разговоры либеральной прессы про обиженных и униженных. Ну, и классическое «у терроризма нет национальности и нет религии».

Как говорит в каждой своей передаче на протяжении многих лет одна радиоведущая: «систему характеризует не сам кризис, а реакция на него». И поэтому, когда глава Германии Ангела Меркель принимается срочно-публично на экономическом форуме в Мюнхене соболезновать жертвам расстрела в Крайстчерч мы абсолютно ее понимаем. Ее реакцию крупного руководителя крупной мировой державы трудно не понять. Но, к сожалению, мы еще помним, что в Берлине от террористической атаки в центре города погибло 12 человек, и только спустя год канцлер ФРГ нашла в себе силы и время встретиться с родственниками жертв и выжившими.

А скажем, ее спецслужбы, несмотря на имеющуюся информацию, так и не смогли предотвратить теракт на Рождественском базаре в Берлине, а потом доблестно дали уехать главному исполнителю атаки Анису Амри аж в Италию, где итальянские полицейские, не читавшие немецких газет, просто его застрелили. С тех пор половина документов об этом чудесным образом пропала и потерялась. А главу разведки уволили совсем за другое – за то, что он усомнился, что город Карл Маркс штадт – мировое гнездо нацизма. А совсем не за то, что вся Германия покрыта сетью религиозных центров DITIB, построенных на деньги чужой страны под руководством падишаха Эдрогана. Зато боль граждан новозеландского городка, фрау Меркель ощущает как свою.

Так что, когда какой-нибудь мурзилка из телеграма напишет про расстрел в голландском трамвае «а вот и ответочка прилетела», то пересмотрите список терактов за прошлый год. Просто пересмотрите.