Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:16  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»

Ангела Меркель хочет сделать своим преемником на посту канцлера нового лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а Манфреда Вебера поставить на руководство общеевропейским правительствомФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Общеевропейские структуры все еще пытаются остановить «Северный поток – 2», хотя позиция Германии и ключевых европейских стран, выступающих за его строительство, не меняется. Тем интересней позиция политика, претендующего на пост главы правительства Евросоюза. Манфред Вебер заявил, что если он станет главой Еврокомиссии, то сделает все, чтобы заблокировать работу газопровода. Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...

В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...

Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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            Игорь Мальцев

            Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 19 марта 2019, 14:06

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            Мир реагирует на теракт в Новой Зеландии. Мир – миром, политики, впрочем, отдельно реагируют. Вот никто отродясь не знал, что в Новой Зеландии есть премьер-министр, потому что были уверены, что там всем руководят овцы. Или виноделы. Однако оказывается там есть премьер и она женщина Ясинда Ардерн. Теперь все газеты мира выглядят как предвыборный листок госпожи Арндерн. Невозможно наткунться на газету, где на первой полосе не было портрета и очередной замкетки с госопожой Ардерн. 

            «Ясинда Андерн обнимается с детьми-мусульманами», «Ясинда Андерн руководит копанием могил на окраине Кристчерча», «Ясинда Андерн оплакивает демократию», «Ясинда Андерн переводит старушку в никабе через улицу», «Ясинда Андерн выступает за запрещение полуавтоматического оружия».

            Ой, кстати, как только не удалось увязать стрелка ни с одной из правых или националистических организаций, оказалось, что во всем виновато полуавтоматическое оружие. И сейчас – вот прямо с сегодняшенго дня, Ясинда Андерн становится лидером анти-оружейного движения и грозит разгромом всему gun-прому. Нашла-таки себе применение. 

            Это может показаться логичным, если не учитывать, что и Новая Зеландия и Австралия – страны фермеров и диких просторов, где без оружия традиционно жить не только невозможно, но и глупо, и опасно. Но тем не менее – кого волнуют свои фермеры и вообще свое население, если надо показать себя борцом против легального оружия в угоду обладателям оружия нелегального. Кстати, на что ей уже указали местные торговцы, которые предоставили документы, по которым среди проданного стрелку оружия (четрые ствола), винтовка, задействованная в мечети, никак не значится. И следовательно борьба с легальным оружием – не больше чем дешевый политический трюк.

            Дешевыми политическими трюками вообще в эти дни отдают буквально четыре из трех публичных слёзо-извержений заданых политиков. В ход идут умильные картинки, на которых детишки без хиджаба обнимаются с детишками в хиджабах, со словами про вечную любовь и мир между людьми. Бла-бла-бла. 

            Фото: Jorge Silva/Reuters

            Особенно меня поразил фото-мартиролог в «Гардиане» – где были портреты жертв стрельбы. С надписью «Наше сердце разбито». С одной стороны – выглядит вполне ОК, как-то прилично приличным людям выражать свое соболезнование, но мы же знаем контекст, текст и мета-текст. А также память у нас хорошая. И память не обязана быть добренькой.

            Вы можете меня поправить, но я что-то не припомню таких фото на первых полосах мировой прессы, когда взорвали мадридский поезд (192 убито, 2050 ранено), никто не рисовал обнимашек с хиджабами во время Беслана (385 убитых, 783 раненых), после московского метро (40 убитых 102 раненых), никто не требовал запретить метро, никто из политиков не рыдал над судьбой египетских христиан в церкви на Вербное воскресенье (47 убитых, более 100 раненых) и так далее.

            Зато были разговоры либеральной прессы про обиженных и униженных. Ну, и классическое «у терроризма нет национальности и нет религии». 

            Как говорит в каждой своей передаче на протяжении многих лет одна радиоведущая: «систему характеризует не сам кризис, а реакция на него». И поэтому, когда глава Германии Ангела Меркель принимается срочно-публично на экономическом форуме в Мюнхене соболезновать жертвам расстрела в Крайстчерч мы абсолютно ее понимаем. Ее реакцию крупного руководителя крупной мировой державы трудно не понять. Но, к сожалению, мы еще помним, что в Берлине от террористической атаки в центре города погибло 12 человек, и только спустя год канцлер ФРГ нашла в себе силы и время встретиться с родственниками жертв и выжившими.

            А скажем, ее спецслужбы, несмотря на имеющуюся информацию, так и не смогли предотвратить теракт на Рождественском базаре в Берлине, а потом доблестно дали уехать главному исполнителю атаки Анису Амри аж в Италию, где итальянские полицейские, не читавшие немецких газет, просто его застрелили. С тех пор половина документов об этом чудесным образом пропала и потерялась. А главу разведки уволили совсем за другое – за то, что он усомнился, что город Карл Маркс штадт – мировое гнездо нацизма. А совсем не за то, что вся Германия покрыта сетью религиозных центров DITIB, построенных на деньги чужой страны под руководством падишаха Эдрогана. Зато боль граждан новозеландского городка, фрау Меркель ощущает как свою.

            Так что, когда какой-нибудь мурзилка из телеграма напишет про расстрел в голландском трамвае «а вот и ответочка прилетела», то пересмотрите список терактов за прошлый год. Просто пересмотрите. 


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