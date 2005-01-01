Американская элита пилит под собой очередной сук

Любой либерал вам скажет, что избрание президентом в 2016 году Дональда Трампа – это симптом системных проблем Америки. Да и будь ты хоть национал-популистом, хоть просто нейтральным сторонним наблюдателем, придешь к тому же выводу. Неужели среди всех профессиональных политиков США не нашлось человека, который смог бы распознать недовольство простых американцев тем, что происходит в их стране? Почему работяг Среднего Запада, религиозных консерваторов Юга и Центра, фермеров, средней руки предпринимателей и домохозяек из глубинки представлял на выборах миллиардер-девелопер из Нью-Йорка, герой реалити-шоу и так-себе-семьянин?

Можно по-разному относиться к Трампу. Но речь сейчас не о нем. Как так случилось, что консерваторы поверили этому совершенно не выглядящему консервативно человеку, а избиратели Огайо, Пенсильвании, Висконсина и Мичигана, проголосовавшие в 2008-м за Обаму, в 2016-м отдали голос Дональду? Неужели весь сонм политтехнологов, консультантов и аналитиков не видел, что политический курс или, на худой конец, риторику пора менять?

На этом список пошедшего-не-так не заканчивается. В 2015–2017 годах сама себя уничтожила свободная американская пресса. Не то чтобы она до этого была абсолютно свободной и беспристрастной, но заданный ей в XX веке стандарт профессиональной этики и ответственности перед народом вдохновлял журналистов по всему миру. Западные – прежде всего, американские – СМИ были одним из главных конкурентных преимуществ евроатлантического блока в холодной войне с СССР.

Но как только вашингтонский истеблишмент всерьез испугался волеизъявления граждан США, штаб-квартирам СМИ был отдан приказ встать на защиту вконец проштрафившейся элиты. Самое удивительное состоит в том, что большинство средств массовой информации взяло под козырек. Никакого сопротивления админресурсу, никаких громких публичных саморазоблачений – мол, на меня давили, но я, как честный представитель прессы... Ничего подобного. Либеральные телеканалы и мейнстримная пресса превратились в рупор пропаганды, которой позавидовали бы советское телевидение и пресса.

Впереди традиционных СМИ бежали, сверкая пятками, гиганты интернет-индустрии. «Абсолютно свободная» всемирная паутина и «говорящие неудобную правду» социальные сети стали еще одним бастионом вашингтонских власть имущих. Бастионом, который подорвал сам себя. Позже в «атаке на американскую демократию» обвинили русских троллей. А в 2016-м Facebook, Apple, Google, Amazon и иже с ними активно включились в работу на стороне «неизбежного победителя» Хиллари Клинтон.

В какой-то момент в медиа-тусовке появился призыв бросить к чертовой бабушке «устаревшую нейтральность» и занять наконец политическую позицию. Ибо нейтральность СМИ (включая интернет-площадки) является «аморальной» перед лицом «нависшей над нацией и миром угрозой». Внутри тусовки это «прокатило». Но не в стране. Пресса, телеканалы и провайдеры социальных сетей всего за пару лет сожгли доверие к себе дотла.

Дальше – больше. Федеральные правоохранительные органы, которыми по праву гордилась Америка как минимум пять десятилетий, тоже решили «занять позицию». Нет, не полевые агенты ФБР и не федеральные обвинители, работающие по всей стране. А вашингтонское руководство – центральный аппарат Бюро и высокопоставленные чиновники минюста. Они решили, что служат народу так долго и так прилежно, что имеют право решать за него. Ну то есть оберегать его от него самого. Они «отмазали» от уголовного преследования «правильного кандидата» и обрушились всей своей мощью на кандидата «неправильного».

«Морально мотивированными» оперативниками было изобретено «русское дело» и спровоцировано назначение спецпрокурора Роберта Мюллера. «По чистой случайности» почти все участники «морального заговора» оказались связанными с Мюллером – или работали вместе с ним, или их родственники были как-то связаны с коллегами спецпрокурора...

Так или иначе, независимый специальный обвинитель махнул мечом правосудия и даже не зацепил Дональда Трампа. Более того, подавляющее большинство выявленных в ходе расследования преступлений (а это в основном ложь федеральным агентам) были совершены из-за самого расследования. Если бы бывшего советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна не стали бы по особой методе расспрашивать о вполне легитимных контактах с российскими дипломатами, он бы не попал под каток правосудия из-за лжесвидетельства, которое на тот момент воспринималось Флинном исключительно как межведомственная игра. И у молодого сотрудника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса не было бы судимости, если ему не подсунули бы дезу, о которой потом очень тщательно спрашивали в допросной комнате гуверовского здания.

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Но Флинн на свободе. Впрочем, как и Пападопулос. Последний, правда, «отмотал» 14 дней (!!) в тюрьме, но оба – как, впрочем, и многие другие фигуранты «русского дела» – отделались легким испугом. Да, траты на адвокатов изрядно опустошили их счета. На теплое место в какой-нибудь think tank они смогут устроиться лишь года через три. Но это все-таки не «посадка по полной», не конец жизни и не полная личная (а также семейная, профессиональная и т. п.) катастрофа.

А вот с Полом Манафортом, человеком, который проработал на Трампа всего-то пару месяцев, поступили очень жестко. По результатам двух судебных процессов ему предстоит отсидеть семь с половиной лет. Манафорту семьдесят. Он бодрился, пока был «в обойме». Но уголовное преследование уничтожило его морально и подорвало его здоровье. Разыгравшаяся подагра усадила некогда лощеного джентльмена, вхожего во все коридоры Вашингтона, в инвалидную коляску. Он лишился денег и практически всего имущества.

В его возрасте и состоянии семь с половиной лет – это почти приговор. А ведь обвинители требовали максимального наказания, которое могло составить 34 года за решеткой. Это точно было бы пожизненным заключением для Пола. Судьи в обоих случаях поступили по правилам и по совести, дав обвиняемому минимальный срок. И это вызвало бурю негодования в либеральных кругах. В тех самых, которые к очевидным правонарушениям Хиллари Клинтон относились снисходительно – мол, ну разве судят за такое в Вашингтоне уважаемых людей?

Но для Манафорта это может быть не концом истории. Окружной прокурор Манхэттена выдвинул против него новые обвинения. На сей раз это дело штата (хотя данные для заведения дела получены от команды Мюллера), так что у президента Трампа не будет возможности помиловать Пола, если суд штата Нью-Йорк приговорит его к реальному сроку. Это образцово-показательное наказание, прилюдное разрушение жизни человека и жизни его семьи под дружное улюлюкание мейнстримной прессы.

Пол Манафорт – отнюдь не Капитан Америка, не герой и не образец для подражания. Он уклонялся от уплаты налогов, прятал деньги, полученные за границей, в офшоры, вводил в заблуждение кредитные организации, неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. Манафорт лоббировал интересы крупных корпораций, диктаторов самых ужасных стран мира, а также их противников-боевиков, выступал посредником в сделках представителей «либеральной демократии» с людьми, которым прилюдно пожимать руку на Западе не принято. И, конечно же, жил на широкую ногу, соря деньгами, полученными в основном весьма сомнительным путем.

Все это ужасно и отвратительно. Но так живут и действуют в США тысячи лоббистов, «решал» со связями по всему миру, политических оперативников, готовых замарать руки вместо «морально чистоплотных» политиков, избираемых в Конгресс и лелеющих планы на Белый дом. Чета Клинтонов и всё их окружение – классический пример клана, торгующего государственным влиянием США за деньги и меняющих деньги и сомнительные услуги на власть. Допустим, Клинтоны – особый случай. Но в Вашингтоне есть целая улица (Кей-Стрит), заставленная офисами лоббистских контор, которые, проворачивая, мягко говоря, не очень чистые делишки, приводят в движение политическую машину Вашингтона. Через «решал» вроде Манафорта свои интересы могут пролоббировать и шейхи Залива, и какие-нибудь повстанцы в Нигерии, и, разумеется, транснациональные корпорации.

Трамп стал президентом вовсе не потому, что Пол был главой его штаба во время партийной конференции республиканцев. А потому, что американцам всё это надоело. И Манафорт попал под колеса Фемиды не потому, что политическая элита США вдруг решила покончить с пронырами-оперативниками, отмывающими грязные деньги (в случае Манафорта деньги были украинскими) и представляющими в «граде на холме» интересы сомнительных личностей. А потому, что его ненадолго нанял Трамп.

Месседж истеблишмента понятен. Однако американская элита – вслед за прессой, интернетом, правоохранительными органами и т. д. – спилила еще один сук, на котором восседала последние десятилетия. Расправа с Манафортом бьет в самое сердце политической машины Вашингтона. Быть эдаким незаметным, но влиятельным оперативником, готовым решить любой вопрос для кого угодно, стало небезопасно.

А ну как сменится руководство минюста и ФБР? А ну как Трамп останется на посту и станет мстить? А ну как будущий президент-демократ из числа леворадикальных политиков решит наказать кого-то, кто ему не нравится, и сделает это через следующего послушного спецпрокурора, который, не имея возможности зацепить главную цель, как и Мюллер, ударит по очередному «решале» в надежде выбить из него нужные следствию показания?

Да ведь и приговоры Манафорту могут задеть очень многих. Например, подельников Пола по очень многим аферам – братьев Подеста, младший из которых, Джон, руководил штабом Хиллари Клинтон.

Небезопасно стало в Вашингтоне. Тревожно. Что же теперь, вести честную игру?

Роберт Мюллер, сам того, возможно, не осознавая, открыл ящик Пандоры. Мы даже не представляем себе всех последствий приговора Манафорту. Но скоро о них, несомненно, услышим. Без свободной прессы и без доблестных федералов «град на холме» как-нибудь бы устоял. А вот без «решал» – никак.