За пять лет с момента присоединения Крыма к России про то, что это было абсолютно незаконно и несправедливо, написали несколько энциклопедий. Не меньше энциклопедий написали, доказывая, что все было по международным нормам и по справедливости.

Понятно, что, опасаясь, как бы Владимир Владимирович еще чего-нибудь случайно не присоединил, мировое сообщество никогда однозначно не одобрит ни одной более или менее реальной процедуры перехода значимой территории из рук в руки. Но во всей «крымской» эпопеи, если отбросить кучу спекуляции на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора.

Во-первых, любая «земля», в конечном итоге, «принадлежит» исключительно народу, который на ней живет. И в современном мире никого нельзя насильно загнать путём «постановочных» плебисцитов и референдумов жить в другую страну. Попытаться можно, но жить «на штыках» нельзя. Это чревато массовыми протестами, их подавлением, обвинениями в геноциде и уже совсем серьёзными последствиями.

И если народ со «своей землей» спокойно живет в другом государстве, то это его, по большому счету, устраивает. И никто не имеет права в угоду каким-либо формальным требованиям заставлять жить иначе.

Во-вторых, страна, которая в современном мире не способна хотя бы в течение пары суток защищать свою территорию от якобы «аннексии» ровно до того момента, когда вмешается и окажет помощь мировое сообщество, обречена рано или поздно эту территорию утратить.

Если США не смогут защищать Аляску, то ее у них тоже «отожмут». Слабые и нежизнеспособные обречены на постепенное вымирание даже в современном толерантном мире, где все равно всем хочется хорошо кушать.

Источник: Блог Дмитрия Гололобова