Если США не смогут защищать Аляску

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Поляки нашли способ заставить Россию и Германию заплатить «долг»

Польское «Движение 11 ноября» считает, что Москва должна заплатить «триллионы злотых» за «преступления» СССРФото: Kacper Pempel/Reuters
«Ангела Меркель и Владимир Путин снова пытаются реализовать план создания Евразии», – такой апокалиптический сценарий нарисовали польские националисты в петиции, отправленной Дональду Трампу. Авторы обращения требуют от США, как «гаранта демократии», добиться от России и Германии выплаты репараций по итогам Второй мировой войны. К сожалению, эти претензии полным бредом считать нельзя. Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк – с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Прибалтика пыталась стать колониальной державой

Остров Тобаго был для жителей Курляндии землей обетованнойФото: Adam Gray/Barcroft Images/ТАСС
Пятнадцать лет назад Латвийская Республика установила дипотношения с Тринидадом и Тобаго. Тогда, в 2003-м, многие усмотрели в этом символизм. Когда-то этот заморский остров входил в число владений Курляндского герцогства, на территории которого сейчас и лежит Латвия. История курляндских колоний могла бы стать сюжетом для авантюрного романа. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопеи, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

В Латинской Америке назрел новый левый поворот

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            Дмитрий Гололобов

            Если США не смогут защищать Аляску

            Дмитрий Гололобов
            адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            		 17 марта 2019, 18:50

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            За пять лет с момента присоединения Крыма к России про то, что это было абсолютно незаконно и несправедливо, написали несколько энциклопедий. Не меньше энциклопедий написали, доказывая, что все было по международным нормам и по справедливости.

            Понятно, что, опасаясь, как бы Владимир Владимирович еще чего-нибудь случайно не присоединил, мировое сообщество никогда однозначно не одобрит ни одной более или менее реальной процедуры перехода значимой территории из рук в руки. Но во всей «крымской» эпопеи, если отбросить кучу спекуляции на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора.

            Во-первых, любая «земля», в конечном итоге, «принадлежит» исключительно народу, который на ней живет. И в современном мире никого нельзя насильно загнать путём «постановочных» плебисцитов и референдумов жить в другую страну. Попытаться можно, но жить «на штыках» нельзя. Это чревато массовыми протестами, их подавлением, обвинениями в геноциде и уже совсем серьёзными последствиями.

            И если народ со «своей землей» спокойно живет в другом государстве, то это его, по большому счету, устраивает. И никто не имеет права в угоду каким-либо формальным требованиям заставлять жить иначе.

            Во-вторых, страна, которая в современном мире не способна хотя бы в течение пары суток защищать свою территорию от якобы «аннексии» ровно до того момента, когда вмешается и окажет помощь мировое сообщество, обречена рано или поздно эту территорию утратить.

            Если США не смогут защищать Аляску, то ее у них тоже «отожмут». Слабые и нежизнеспособные обречены на постепенное вымирание даже в современном толерантном мире, где все равно всем хочется хорошо кушать.

            Источник: Блог Дмитрия Гололобова


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