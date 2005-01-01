Грозит ли нам северокорейский вариант интернета

Взгляд
1 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
Разделы

Как Илон Маск дошел до грани банкротства

Илон Маск сможет сделать шоу даже из банкротства TeslaФото: Tesla Motors/ZUMA/Global Look Press
Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 марта, когда Tesla должна будет возместить кредиторам 920 млн долларов. Удастся ли Маску вернуть эти деньги и в чем истинный секрет успеха его автомобильного бизнеса? Подробности...
Перейти а раздел…

Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
Перейти а раздел…

Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Грозит ли нам северокорейский вариант интернета

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
От ситуации вокруг «суверенного интернета» отчетливо веет привычным «хватай мешки, вокзал отходит». А это означает, что в высоких кабинетах имеет место осознание отключения России от глобальной сети как высоковероятного события. Подробности...

Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 4 комментария

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вы привиты от кори?
        • Да

        • Нет

        • Не знаю

        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и США почти вдвое снизили сборы за визы
          Лукашенко заявил о понимании Путиным позиции Минска по КрымуЛавров заявил о возможном вторжении США в Венесуэлу, Кубу и НикарагуаПодросток из Германии попросил у Путина убежища в РоссииИнфекционист прокомментировала случай заражения корью привитого ребенка
          В Швеции арестован «русский шпион»«Нафтогаз» захотел получить от России 8 млрд долларовПакистан «потроллил» индийского пилота за чай «ценой в МиГ-21»Елена Малышева заявила о трудном периоде в жизни
          Эксперт убежден, что Украина останется частью общеславянского мираМоряки оценили встречу кораблей ВМФ с «Дональдом Куком» в ДарданеллахПакистанские власти освободили пилота индийских ВВСБывшая супруга депутата Госдумы призвала ограничить «нищебродам» доступ в рестораны

          Главная тема


          Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

          секретные материалы


          ФСБ задержала в Миассе сотрудника центра по разработке баллистических ракет

          вопрос дня


          Почему итоги боя индийского МиГ-21 и пакистанского F-16 названы сенсационными?

          «я не отстану от тебя»


          В Киеве напали на звезду «Евровидения»

          Видео

          попытка госпереворота


          Цветная революция в Венесуэле окончательно провалилась

          новый игрок


          Газпром столкнулся с новой угрозой в Европе

          детская жестокость


          Почему растет уровень агрессии среди школьников

          правила вылова рыбы


          Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

          добыча в Западной Сибири


          Россия проедает советское нефтяное наследие

          Таджики в Москве


          Наталья Холмогорова: Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

          Будем братьями


          Глеб Простаков: Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

          Жить дружно


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Не забудьте навсегда выключить телевизор

          на ваш взгляд


          Вы привиты от кори?


          Ирина Алкснис

          Грозит ли нам северокорейский вариант интернета

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 1 марта 2019, 18:15

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета принят в первом чтении больше двух недель назад. Зато медийная шумиха вокруг него не только не утихает, а как будто только усиливается.

          В ней отчетливо выделяются три основных компонента со следующим содержанием.

          Официальные комментарии: российское государство ничего отключать не намерено, но не может игнорировать угрозу отключения страны извне, и обязано принять защитные меры в этой связи.

          Комментарии оппозиции: мы все умрем, Кремль вот-вот опустит железный занавес и устроит нам тут «суверенный интернет» в северокорейском варианте.

          Комментарии экспертов: технически отключение какой-либо страны от интернета действительно возможно, однако такое развитие событий представляется маловероятным. Но не нулевым.

          Фото: Александр Рюмин/ТАСС

          Ну что ж, стоит взглянуть на всю эту ситуацию с точки зрения рядового активного интернет-пользователя. Того, кто ничего не понимает в технической стороне дела, но кое-что соображает в политике, и для которого отключение России от глобального интернета станет лично крайне неприятным событием, поскольку зарубежные ресурсы составляют не меньше половины его трафика.

          Итак, начнем.

          Представляется, что Кремль говорит правду – Москва не будет сама отключать от глобальной сети. Нет, не потому что российские власти такие хорошие и белопушистые. А потому что это часть нынешней геополитической игры: железный занавес на этот раз опускают с той стороны. Официальные российские ограничения в интернете – детский лепет по сравнению с цензурой частной корпорации Facebook. Про направленные против рядовых граждан России шаги Запада в визовой, информационной, политической, экономической и прочих сферах можно говорить отдельно и очень долго.

          Так что, нет, российские власти отрубать интернет не будут. Ежели что, за них все сделают западные партнеры.

          Однако каков шанс, что Запад все-таки пойдет на данный шаг?

          Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре-пять лет назад была вокруг SWIFT – грозились-грозились, но отключить его России в итоге все-таки не отключили. А теперь, судя по всему, смысл в этом в принципе потерян, поскольку Москва запустила собственную систему межбанковской передачи информации, так что по-настоящему крупного ущерба отключение России от SWIFT больше не нанесет. В отличие от середины 2010-х, когда такое решение действительно повлекло бы пусть не фатальные, но крайне неприятные и болезненные последствия для страны. Но тогда пожадничали – слишком уж лакомый рынок для системы был бы потерян, полагали, что Москва и так сломается, а теперь – поезд ушел.

          Скорее всего, нечто подобное будет и с интернетом. Отключение России от глобальной сети повлечет за собой для Запада слишком существенные потери – как финансовые (в нынешние времена куда более скромными рынками не поразбрасываешься, что уж говорить про такой «вкусный» как российский), так и политическими. Причем трудно сказать, какие – внешне- или внутриполитические – потери будут больше в подобном случае.

          Ну а через несколько месяцев в России в рамках действия закона будет запущена система, которая должна будет компенсировать для российских пользователей подобный шаг, если он все-таки будет сделан, и тогда уже отключение ее от глобальной сети с целью нанести конкретный вред из-за нарушения работы интернета и вовсе потеряет смысл.

          В общем, если все будет продолжаться в ставшем привычным за последние годы формате и духе, то никаких существенных последствий для рядовых российских пользователей принятие закона не повлечет. Просто в неких компьютерных центрах по всей стране будет установлено некое специальное оборудование – по принципу «береженого Бог бережет». А в остальном все останется по-прежнему…

          У этой оптимистичной картинки есть только один недостаток. Она исходит из того, что события в мире будут развиваться в привычной за последние годы логике.

          У российского государства есть одна исконно-посконная особенность: внезапно происходит осознание быстро приближающейся очень серьезной угрозы, в результате чего запускается режим штурмовщины, чтобы успеть к ней подготовиться и отразить ее.

          От ситуации вокруг «суверенного интернета» отчетливо веет привычным «хватай мешки, вокзал отходит». А это означает, что в высоких московских кабинетах имеет место осознание отключения России от глобальной сети как высоковероятного события.

          А значит весьма вероятно, что все выше описанные расклады избыточно оптимистичны, а на самом деле события в мире будут развиваться вовсе не по привычному за последние годы сценарию.

          Единственным утешением (назовем это так), если Россию все-таки отрежут от сети, будет то, что в мире в этом случае будет твориться такое, что невозможность зайти в Facebook или Forge of Empires будет наименьшей из проблем.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

          Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
          Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...

          Как не превратить валютный союз в долговой

          Антон Любич, экономист
          Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Американцам нужны русские для спасения курдов в Сирии

          Дарин Халифа, советник по сирийским вопросам Центра гуманитарного диалога (Женева)
          Вашингтон намеревается уйти из Сирии, невзирая на возможные фатальные последствия для курдской группировки «Отряды народной самообороны», своего основного союзника в регионе. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

          Наталья Холмогорова, правозащитник
          Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
          Обсуждение: 41 комментарий

          Русский газ укрепил суверенитет Германии

          Василий Федорцев, политолог, германист
          Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Пять лет Майдана – современное искусство погрома

          Андрей Манчук, политолог
          Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Не забудьте навсегда выключить телевизор

          Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
          Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали тревожные сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
          Обсуждение: 83 комментария

          Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

          Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
          Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
          Обсуждение: 55 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............