Грозит ли нам северокорейский вариант интернета

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета принят в первом чтении больше двух недель назад. Зато медийная шумиха вокруг него не только не утихает, а как будто только усиливается.

В ней отчетливо выделяются три основных компонента со следующим содержанием.

Официальные комментарии: российское государство ничего отключать не намерено, но не может игнорировать угрозу отключения страны извне, и обязано принять защитные меры в этой связи.

Комментарии оппозиции: мы все умрем, Кремль вот-вот опустит железный занавес и устроит нам тут «суверенный интернет» в северокорейском варианте.

Комментарии экспертов: технически отключение какой-либо страны от интернета действительно возможно, однако такое развитие событий представляется маловероятным. Но не нулевым.

Ну что ж, стоит взглянуть на всю эту ситуацию с точки зрения рядового активного интернет-пользователя. Того, кто ничего не понимает в технической стороне дела, но кое-что соображает в политике, и для которого отключение России от глобального интернета станет лично крайне неприятным событием, поскольку зарубежные ресурсы составляют не меньше половины его трафика.

Итак, начнем.

Представляется, что Кремль говорит правду – Москва не будет сама отключать от глобальной сети. Нет, не потому что российские власти такие хорошие и белопушистые. А потому что это часть нынешней геополитической игры: железный занавес на этот раз опускают с той стороны. Официальные российские ограничения в интернете – детский лепет по сравнению с цензурой частной корпорации Facebook. Про направленные против рядовых граждан России шаги Запада в визовой, информационной, политической, экономической и прочих сферах можно говорить отдельно и очень долго.

Так что, нет, российские власти отрубать интернет не будут. Ежели что, за них все сделают западные партнеры.

Однако каков шанс, что Запад все-таки пойдет на данный шаг?

Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре-пять лет назад была вокруг SWIFT – грозились-грозились, но отключить его России в итоге все-таки не отключили. А теперь, судя по всему, смысл в этом в принципе потерян, поскольку Москва запустила собственную систему межбанковской передачи информации, так что по-настоящему крупного ущерба отключение России от SWIFT больше не нанесет. В отличие от середины 2010-х, когда такое решение действительно повлекло бы пусть не фатальные, но крайне неприятные и болезненные последствия для страны. Но тогда пожадничали – слишком уж лакомый рынок для системы был бы потерян, полагали, что Москва и так сломается, а теперь – поезд ушел.

Скорее всего, нечто подобное будет и с интернетом. Отключение России от глобальной сети повлечет за собой для Запада слишком существенные потери – как финансовые (в нынешние времена куда более скромными рынками не поразбрасываешься, что уж говорить про такой «вкусный» как российский), так и политическими. Причем трудно сказать, какие – внешне- или внутриполитические – потери будут больше в подобном случае.

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Ну а через несколько месяцев в России в рамках действия закона будет запущена система, которая должна будет компенсировать для российских пользователей подобный шаг, если он все-таки будет сделан, и тогда уже отключение ее от глобальной сети с целью нанести конкретный вред из-за нарушения работы интернета и вовсе потеряет смысл.

В общем, если все будет продолжаться в ставшем привычным за последние годы формате и духе, то никаких существенных последствий для рядовых российских пользователей принятие закона не повлечет. Просто в неких компьютерных центрах по всей стране будет установлено некое специальное оборудование – по принципу «береженого Бог бережет». А в остальном все останется по-прежнему…

У этой оптимистичной картинки есть только один недостаток. Она исходит из того, что события в мире будут развиваться в привычной за последние годы логике.

У российского государства есть одна исконно-посконная особенность: внезапно происходит осознание быстро приближающейся очень серьезной угрозы, в результате чего запускается режим штурмовщины, чтобы успеть к ней подготовиться и отразить ее.

От ситуации вокруг «суверенного интернета» отчетливо веет привычным «хватай мешки, вокзал отходит». А это означает, что в высоких московских кабинетах имеет место осознание отключения России от глобальной сети как высоковероятного события.

А значит весьма вероятно, что все выше описанные расклады избыточно оптимистичны, а на самом деле события в мире будут развиваться вовсе не по привычному за последние годы сценарию.

Единственным утешением (назовем это так), если Россию все-таки отрежут от сети, будет то, что в мире в этом случае будет твориться такое, что невозможность зайти в Facebook или Forge of Empires будет наименьшей из проблем.