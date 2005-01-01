Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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«Евровидение» бьет по самоопределению украинцев

Мария и Анна Опанасюк способны принести Киеву успех на «Евровидении», но в отношении девушек началась травляФото: instagram.com/annamariaduet
На Украине перед финальным отбором конкурса «Евровидение-2019» разразился скандал. Участницы группы ANNA MARIA, которую считают фаворитом, назвали Крым российской территорией. В Киеве сумели разглядеть в происходящем аж проявление гибридной войны России против Украины. Почему в последние годы вокруг «Евровидения» не утихают скандалы на почве русофобии и как это отражается на репутации конкурса? Подробности...
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Выживание российского мужчины зависит от женщины

Наплевательским отношением к здоровью многие мужчины буквально гробят себяФото: Uwe Umstätter/Global Look Press
«Я не буду на приеме говорить, что нужно бросить курить человеку, который уезжает воевать в Донбасс», – говорит к.м.н., кардиолог Ярослав Ашихмин, рассуждая в интервью газете ВЗГЛЯД о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

Антон Крылов, журналист
Утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Можно даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс. Подробности...

Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
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          Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

          Антон Крылов
          журналист
          		 24 февраля 2019, 15:19

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          Практически каждый человек, включая женщин, является потенциальным душителем, потому что у него есть руки. Также большинство людей, включая едва научившихся ходить детей, являются запинывателями и затаптывателями – потому что у них есть ноги. А еще все люди – потенциальные каннибалы, потому что у них есть зубы.

          В начале недели появилась новость о жутком происшествии в Санкт-Петербурге: 17-летнюю школьницу напоили, изнасиловали и выбросили на улицу четыре человека, а потом на улице подобрал, изнасиловал и снова выбросил на мороз таксист. Однако через пару дней вышло опровержение: ни в СК, ни в полиции не в курсе о такой современной интерпретации рассказа Леонида Андреева «Бездна». Как выяснилось, выдуманная история была опубликована в одном из пабликов «Вконтакте», после чего охочее до хайпа информагентство перепечатало сообщение, сославшись на «источники в правоохранительных органах» (всё-таки ссылаться на соцсети – это слишком даже для очень любящих хайп изданий). И дальше понеслось.

          Еще до того, как появилось опровержение от силовиков, на сайте женского журнала Cosmopolitan была опубликована статья, поводом для которой стало это самое несуществующее массовое изнасилование. Автор, Снежана Грибацкая, в основном пишет про гороскопы, но иногда выступает на остросоциальные темы.

          «...найти ночью, зимой, на улице девушку без сознания и изнасиловать, а потом выбросить обратно на верную смерть как это возможно? Кем нужно быть, чтобы совершить такое? Ответ, увы, очевиден: для этого нужно быть мужчиной. Тем самым мужчиной, который в любой другой ситуации называет себя настоящим защитником. На деле оказывается, что миф о мужчине-защитнике не просто красивая сказка, не имеющая никакого отношения к реальности, это опасный миф, который делает нас, женщин, еще более уязвимыми».

          Далее в статье приводится множество примеров того, как разнообразные мужчины в разнообразных ситуациях домогались и насиловали разнообразных женщин, что должно убедить самых недоверчивых: защитников среди мужчин не существует.

          Фото: «Секс-миссия, или Новые амазонки», Киностудия «Кадр»

          А в конце приводится несколько примеров того, как женщины спасали других женщин, и вывод: «если что, есть надежда, что какая-то женщина защитит тебя. От «защитников».

          Неудивительно, что эта статья у многих читателей вызвала ассоциации с нацизмом и расизмом. «Преступность не имеет национальности и расы» – это вроде бы уже аксиома, базовый принцип современного общества. Нельзя утверждать, что «все арабы – террористы», это уголовное преступление в большинстве стран мира.

          Однако утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс, никаких уточнений или поправок в статье или хотя бы другом тексте на сайте Cosmo не появилось.

          При этом с точки зрения совсем уже формальной логики Грибацкая, как и другие радикальные феминистки, абсолютно права: действительно, каждый мужчина является потенциальным насильником, потому что у него есть половой член. Однако не следует забывать, что практически каждый человек, включая женщин, является потенциальным душителем, потому что у него есть руки.

          Также большинство людей, включая едва научившихся ходить детей, являются запинывателями и затаптывателями – потому что у них есть ноги. А еще все люди – потенциальные каннибалы, потому что у них есть зубы.

          Случаи каннибализма, конечно, происходят гораздо реже, чем изнасилования. И то, что женщины совершают преступления в целом реже, чем мужчины – тоже неоспоримый факт. Как, скажем, неоспоримым фактом является и то, что большинство заключенных в США – чернокожие. Но если кто-то скажет, что это вызвано тем, что негры больше склонны к совершению преступлений, судьба лишенного всех наград и отставленного со всех постов доктора Уотсона ему покажется завидной.

          Или еще есть интересная статистика по убийствам, согласно которой в Западной Европе и Юго-Восточной Азии убивают очень мало и редко, в России, на Украине и в США – почаще, а в Латинской Америке и Африке – очень много. Чем это вызвано? Расой? Вроде русские и украинцы такие же белые, как прочие европейцы, а в лидирующих по части убийств российских Туве и Чукотке живут те же представители монголоидной расы, что и в Японии или в Гонконге. Богатством и бедностью? Так многие азиатские и африканские страны живут куда беднее южноамериканских, а убивают там гораздо меньше. Религией? Так опять-таки в самой безопасной Европе и самой опасной Южной Америке живут одни и те же добрые католики. Употреблением алкоголя? И тут не найти корреляции, европейцы пьют больше прочих, а азиаты – меньше.

          И самое главное – абсолютно во всех странах мира живут мужчины, являющиеся, по версии радикальных феминисток, самыми опасными животными на планете.

          В России, кстати, количество убийств неуклонно снижается – в 2007 году были убиты 28 тысяч человек, в 2017-м – менее девяти тысяч. Улучшением качества жизни это тоже не объяснишь – в последние годы зарплаты не росли, а убивали всё меньше и меньше. Хотя если смотреть в телевизоре и интернете криминальную хронику, ощущения снижения числа убийств не появляется.

          В первом полугодии прошлого года за убийства без отягчающих обстоятельств были осуждены 2914 человек, из них 440 – женщины. А за аналогичные изнасилования – 415 мужчин и, что логично, ноль женщин. Хотя если брать групповые и прочие сопряженные с отягчающими обстоятельствами преступления против половой неприкосновенности граждан, то женщины среди осужденных по 131-й статье появляются – пять человек за шесть месяцев 2018 года. То есть утверждение, что «все женщины защищают друг друга» тоже не вполне верно.

          Разумеется, не следует забывать о том, что далеко не все случаи изнасилования доходят до суда, в то время, как спрятать убийство гораздо сложнее. Просто «насилие» – это многогранный термин, который не сводится только лишь к «половому сношению с применением насилия или с угрозой его применения». Сводить эту общественную проблему к дихотомии «все мужчины плохие насильники, все женщины хорошие защитницы» – не просто неправильно, а вредно и опасно. Потому что, еще раз повторим, безапелляционное утверждение «Кем нужно быть, чтобы изнасиловать девушку и выбросить на мороз? Нужно быть мужчиной!» так же дико, как фразы «Кем нужно быть, чтобы задушить новорожденного младенца? Нужно быть матерью!».

          Неприятие в обществе насилия в целом как метода решения любых проблем – вот что сократит и число убийств, и число тяжких телесных повреждений, и число изнасилований. Нельзя на основании даже самых жутких и берущих за душу примеров объявлять безнадежно испорченной половину человеческой расы.

          Кстати, гибнут от насильственных причин мужчины гораздо чаще, чем женщины. По данным Росстата, в 2017–2018 годах мужчин убивали в четыре раза чаще, чем женщин. И в 7,5 раз чаще мужчины кончали жизнь самоубийством.

          Сами виноваты! – скажут феминистки. И в данном конкретном случае будут полностью правы.


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