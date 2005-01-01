Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

Практически каждый человек, включая женщин, является потенциальным душителем, потому что у него есть руки. Также большинство людей, включая едва научившихся ходить детей, являются запинывателями и затаптывателями – потому что у них есть ноги. А еще все люди – потенциальные каннибалы, потому что у них есть зубы.

В начале недели появилась новость о жутком происшествии в Санкт-Петербурге: 17-летнюю школьницу напоили, изнасиловали и выбросили на улицу четыре человека, а потом на улице подобрал, изнасиловал и снова выбросил на мороз таксист. Однако через пару дней вышло опровержение: ни в СК, ни в полиции не в курсе о такой современной интерпретации рассказа Леонида Андреева «Бездна». Как выяснилось, выдуманная история была опубликована в одном из пабликов «Вконтакте», после чего охочее до хайпа информагентство перепечатало сообщение, сославшись на «источники в правоохранительных органах» (всё-таки ссылаться на соцсети – это слишком даже для очень любящих хайп изданий). И дальше понеслось.

Еще до того, как появилось опровержение от силовиков, на сайте женского журнала Cosmopolitan была опубликована статья, поводом для которой стало это самое несуществующее массовое изнасилование. Автор, Снежана Грибацкая, в основном пишет про гороскопы, но иногда выступает на остросоциальные темы.

«...найти ночью, зимой, на улице девушку без сознания и изнасиловать, а потом выбросить обратно на верную смерть – как это возможно? Кем нужно быть, чтобы совершить такое? Ответ, увы, очевиден: для этого нужно быть мужчиной. Тем самым мужчиной, который в любой другой ситуации называет себя настоящим защитником. На деле оказывается, что миф о мужчине-защитнике не просто красивая сказка, не имеющая никакого отношения к реальности, это опасный миф, который делает нас, женщин, еще более уязвимыми».

Далее в статье приводится множество примеров того, как разнообразные мужчины в разнообразных ситуациях домогались и насиловали разнообразных женщин, что должно убедить самых недоверчивых: защитников среди мужчин не существует.

А в конце приводится несколько примеров того, как женщины спасали других женщин, и вывод: «если что, есть надежда, что какая-то женщина защитит тебя. От «защитников».

Неудивительно, что эта статья у многих читателей вызвала ассоциации с нацизмом и расизмом. «Преступность не имеет национальности и расы» – это вроде бы уже аксиома, базовый принцип современного общества. Нельзя утверждать, что «все арабы – террористы», это уголовное преступление в большинстве стран мира.

Однако утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс, никаких уточнений или поправок в статье или хотя бы другом тексте на сайте Cosmo не появилось.

При этом с точки зрения совсем уже формальной логики Грибацкая, как и другие радикальные феминистки, абсолютно права: действительно, каждый мужчина является потенциальным насильником, потому что у него есть половой член. Однако не следует забывать, что практически каждый человек, включая женщин, является потенциальным душителем, потому что у него есть руки.

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Также большинство людей, включая едва научившихся ходить детей, являются запинывателями и затаптывателями – потому что у них есть ноги. А еще все люди – потенциальные каннибалы, потому что у них есть зубы.

Случаи каннибализма, конечно, происходят гораздо реже, чем изнасилования. И то, что женщины совершают преступления в целом реже, чем мужчины – тоже неоспоримый факт. Как, скажем, неоспоримым фактом является и то, что большинство заключенных в США – чернокожие. Но если кто-то скажет, что это вызвано тем, что негры больше склонны к совершению преступлений, судьба лишенного всех наград и отставленного со всех постов доктора Уотсона ему покажется завидной.

Или еще есть интересная статистика по убийствам, согласно которой в Западной Европе и Юго-Восточной Азии убивают очень мало и редко, в России, на Украине и в США – почаще, а в Латинской Америке и Африке – очень много. Чем это вызвано? Расой? Вроде русские и украинцы такие же белые, как прочие европейцы, а в лидирующих по части убийств российских Туве и Чукотке живут те же представители монголоидной расы, что и в Японии или в Гонконге. Богатством и бедностью? Так многие азиатские и африканские страны живут куда беднее южноамериканских, а убивают там гораздо меньше. Религией? Так опять-таки в самой безопасной Европе и самой опасной Южной Америке живут одни и те же добрые католики. Употреблением алкоголя? И тут не найти корреляции, европейцы пьют больше прочих, а азиаты – меньше.

И самое главное – абсолютно во всех странах мира живут мужчины, являющиеся, по версии радикальных феминисток, самыми опасными животными на планете.

В России, кстати, количество убийств неуклонно снижается – в 2007 году были убиты 28 тысяч человек, в 2017-м – менее девяти тысяч. Улучшением качества жизни это тоже не объяснишь – в последние годы зарплаты не росли, а убивали всё меньше и меньше. Хотя если смотреть в телевизоре и интернете криминальную хронику, ощущения снижения числа убийств не появляется.

В первом полугодии прошлого года за убийства без отягчающих обстоятельств были осуждены 2914 человек, из них 440 – женщины. А за аналогичные изнасилования – 415 мужчин и, что логично, ноль женщин. Хотя если брать групповые и прочие сопряженные с отягчающими обстоятельствами преступления против половой неприкосновенности граждан, то женщины среди осужденных по 131-й статье появляются – пять человек за шесть месяцев 2018 года. То есть утверждение, что «все женщины защищают друг друга» тоже не вполне верно.

Разумеется, не следует забывать о том, что далеко не все случаи изнасилования доходят до суда, в то время, как спрятать убийство гораздо сложнее. Просто «насилие» – это многогранный термин, который не сводится только лишь к «половому сношению с применением насилия или с угрозой его применения». Сводить эту общественную проблему к дихотомии «все мужчины плохие насильники, все женщины хорошие защитницы» – не просто неправильно, а вредно и опасно. Потому что, еще раз повторим, безапелляционное утверждение «Кем нужно быть, чтобы изнасиловать девушку и выбросить на мороз? Нужно быть мужчиной!» так же дико, как фразы «Кем нужно быть, чтобы задушить новорожденного младенца? Нужно быть матерью!».

Неприятие в обществе насилия в целом как метода решения любых проблем – вот что сократит и число убийств, и число тяжких телесных повреждений, и число изнасилований. Нельзя на основании даже самых жутких и берущих за душу примеров объявлять безнадежно испорченной половину человеческой расы.

Кстати, гибнут от насильственных причин мужчины гораздо чаще, чем женщины. По данным Росстата, в 2017–2018 годах мужчин убивали в четыре раза чаще, чем женщин. И в 7,5 раз чаще мужчины кончали жизнь самоубийством.

Сами виноваты! – скажут феминистки. И в данном конкретном случае будут полностью правы.