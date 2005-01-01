Строить отношения с Россией можно только на основе уважения

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию обратил внимание собравшихся на приоритет социальных задач, которые сегодня стоят перед российским обществом. Прежде всего – на реализацию национальных проектов, на те решения и планы, которые направлены на реальное улучшение социального самочувствия каждого отдельно взятого человека. Стратегия народосбережения остается основным направлением развития России!

Характерно, что первая часть послания была посвящена семье, демографии, здравоохранению. То есть тем проблемам и задачам, которые больше всего беспокоят россиян. И еще один момент, на который хочется обратить внимание: все без исключения направления, о которых говорил президент России – все рассматривалось в первую очередь именно с точки зрения социальной справедливости и интересов отдельно взятого человека. Его нужд и чаяний.

Вот основные задачи, которые обозначил президент в своем выступлении: дополнительные выплаты по ипотеке для семьи с тремя и более детьми; формирование социального контракта для граждан с целью повышения их материального благосостояния; повышение профессиональных требований к государственным и муниципальным служащим, работающим в социальной сфере; разработка «ипотечных каникул» – отсрочки по кредитным платежам; защита предпринимательской деятельности от излишнего давления со стороны правоохранительных структур.

Отдельно Владимир Владимирович Путин остановился на работе оборонного комплекса. Главное, по словам российского президента, состоит в том, что Россия никому не угрожает. И выстраивать отношения с ней возможно только на основе взаимного уважения. Сегодня против России вводятся все новые санкции, практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопасности, и при этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США.

Между тем оборонная мощь России для многих стран, в том числе и нашей Республики Южная Осетия – Государство Алания, поддерживающих дружеские отношения с Россией, служит гарантией мирного сосуществования и защиты суверенитета.

Ежегодное послание прозвучало 20 февраля. Этот день по решению ООН отмечается как Всемирный день социальной справедливости. Послание президента РФ Федеральному собранию еще раз подтвердило – Россия осуществляет социально ориентированную внутреннюю политику и в то же время последовательно отстаивает равноправие и партнерское взаимопонимание в своих отношениях с другими странами.

Думаю, это стратегическая линия, рассчитанная на долгосрочную перспективу.