Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Политологи, журналисты, пользователи социальных сетей делятся впечатлениями от выступления российского лидера.

Анна ФЕДОРОВА, вице-президент Фонда открытой новой демократии: Путин говорит: в стране появились деньги, у нас есть подушка безопасности, надо тратить эти деньги на людей. Послание короткое, очень живое по ритму (шутки, паузы), драматургически выстроенное. Кто ждал ракет – практически ошиблись, про ракеты было немного и в конце. Зато красный флаг чиновникам был раза три. Если ты пришел на госслужбу и не готов по-человечески относиться к гражданам – беги сразу. Очевидно, ВВП достали бесконечные скандалы, когда очередной упырь высокомерно оскорбляет людей и граждан, пользуясь их трудной ситуацией. <...> «С 1 января 2021 года прекратим действия всех существующих нормативных актов в сфере контроля, надзора, и письма, и инструкции. За оставшиеся два года нужно обновить нормативную базу и сохранить только те документы, которые отвечают современности». Если не смотрели, то даже зря. Было драйвово. Источник

Евгений МИНЧЕНКО, политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг»: Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Демографический пакет, новые налоговые льготы для многодетных, борьба с бедностью, новое качество образования, здравоохранения и культуры... Источник

Алексей МАРТЫНОВ, политолог, публицист, правозащитник: Послание ориентировано на внутреннюю повестку и аудиторию. Мы получили время на свои улучшения (спасибо ВПК и МО, см. прошлогоднюю демонстрацию новейших систем оружия), но времени мало. Плевать на всех снаружи, мы улучшаем страну для себя. Здесь и сейчас! Главный системный акцент на семье, на наших детях. Им жить в новой стране. Качество жизни – главный приоритет. Все вместе и за свой счет. Источник

Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: Вот мои впечатления от послания. Путин говорил скорее об оппозиционной повестке, причем раскатывая последовательно и чиновников, и губернаторов, и парламент, и особенно правительство. Фактически людям, сидевшим в зале, предлагается занять противоположную концепцию той, что они декларировали раньше (а декларировался довольно жесткий либерализм с «сами виноваты люди в своих проблемах» и урезанием социалки). Источник

Василий КОЛТАШОВ, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества: В ходе послания Федеральному собранию президент неоднократно говорил о проблеме бедности, которой власти, похоже, намерены заниматься серьезно. Понятно, что бедность не может быть в принципе ликвидирована в современной экономике диспропорций. Однако тем, кто считает ситуацию обреченной на неизменность, стоит обратить внимание на то, что по мере роста производственного сектора всюду в «старых индустриальных странах» бедность снижалась, а возрастала при обратном процессе. Обещанный рост не сырьевого экспорта будет происходить, поскольку 2014–2016 годы показали пределы экономики трубы и пошел постепенный разворот к другой – более сложной модели.

В этой ситуации предложенный Путиным социальный контракт для 9 млн бедных в России (оценка потенциальная) может дать людям возможность адаптации к новым профессиям и в конечном итоге выйти на лучший уровень жизнь. Поможет ли это само по себе? Едва ли. Но в связке с положительной динамикой в реальном секторе экономики вообще это может оказаться эффективно. Источник

Александр КОЗАКОВ, советник главы Донецкой народной республики: И всё-таки самое важное заявление во внешнеполитической части послания, это обещание ответного удара не только по тем территориям, где будут размещены против нас ракеты (Европа, привет!), но и по тем территориям, где будут приниматься решения о размещении этих ракет. Таким образом Путин однозначно заявил, что Штатам не удастся ограничиться ведением войны на удаленном от них театре, например, в Европе. В США должны, наконец, понять, что попытка с их стороны устроить локальный армагеддон вдали от своих берегов не получится. Ответный удар будет нанесен не только по местам дислокации американских ракет, но и по их штабам на территории США. Это – главная новость для Вашингтона на сегодня. А теперь, как сказал Путин, «пусть посчитают». Источник

Руслан ОСТАШКО, главный редактор PolitRussia.com: В Киеве отметили, что Путин ни разу не упомянул Украину в своем послании. Как это не упомянул? Упомянул! Цитирую: «...США сами нарушают ДРСМД, а потом еще и начинают процесс разрыва соглашения. А сателлиты американцев им «утвердительно подхрюкивают». Источник

Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Путинская фраза об ударе по «центру принятия решений», то есть о том, что в случае размещения американцами новых ракет в Европе мы тоже установим свои новые, причем они будут нацелены на «те территории, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов», конечно, всем запомнится. Там главное то, что он говорит дальше – ребята, подлетное время до Вашингтона наших новых ракет будет таким же, как и ваших до Москвы из Европы. Но это так – пугает на будущее, предупреждает. Не Трампа, кстати. Его он сейчас снова назвал – правда, не упоминая прямо, но там из контекста понятно – талантливым человеком. Любопытно, что также он называл его в декабре 2015-го, а в неправильном переводе на английский тогда появилось слово «гений», и Трамп потом цитировал именно этот неправильный перевод. Источник

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Еще одна тема сегодняшнего послания – это мусорная реформа. Не обращал бы внимания на эту, мягко говоря, не самую чистую тему, если бы еще по линии журналистики не проехался по полигонам в Подмосковье – в частности, понаблюдал натуральный бунт в Волоколамске. Да что Волоколамск, если в семи км от дома находится балашихинский полигон. Его уже и закрыли, и начали шурфы бурить, чтобы начать рекультивацию. Но каждое лето от полигона прилетают такие сказочные выбросы, после которых ночами спать невозможно. И это в нашем районе, где, как мы считаем, неплохая экология, огромный лес, озера.

Я без всяких шуток считаю, что государство, взявшись за мусорную тему, про которую сейчас из каждого угла говорится, делает правильную тему на будущее. Только побывав в адском летнем Волоколамске, где реально дышать просто нечем было, непонимающие поняли бы, в чем главная суть этого дела. Ну и, конечно, мало кто себе представляет, насколько нынешний мусорный бизнес адский криминал и потусторонняя жизнь. Источник