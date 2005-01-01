Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

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20 февраля, среда  |  Последнее обновление — 23:16  |  vz.ru
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Куда уходит добытое в России золото

Ажиотажный спрос на золото может быть предвестником кризиса Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
На фоне рекордного в мире спроса на золото Россия сократила экспорт этого драгоценного металла более чем в три раза. Хотя золотодобыча в нашей стране продолжает расти. Куда же уходит добытое золото? Почему вокруг него такой ажиотаж и как желтый металл поможет вернуть в страну деньги олигархов?  Подробности...
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Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам

Год назад Ложкин сделал автопародию на «Великую прекрасную Россию» – с надписями вроде «гостеприимный Кавказ» и «добрейшие англичане»Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС
«Великую прекрасную Россию» снова проверяют на экстремизм. Речь об одноименной картине Васи Ложкина, вокруг которой уже три года кипят судебные страсти. Очередная экспертиза не нашла в ней признаков возбуждения ненависти к какой-либо национальности, но теперь решение должен принять суд. Можно спорить о стиле Ложкина – но не нужно выдумывать экстремизм на пустом месте. Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Террористка из Сирии расколола Британию

Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободуФото: Khalil Ashawi/Reuters
После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехали – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Прицеливание на ядерный электорат – село, малые и средние города. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Главная идея для России – это справедливость

Андрей Бабицкий, журналист
Удивительное слово «сбережение» – оно не о сохранении и приумножении численности, а о человеческом измерении государственной системы, которая (это было сказано очень отчетливо) существует ради человека, а не наоборот. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен

Антон Крылов, журналист
Разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного предприятия в России составляет 14,1 раза. В Европе – 3–4 раза. То есть граждане России, может, купили бы дорогущие отечественные сыры и даже икру, но есть закавыка. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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    Политические аксиомы Путина

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 32 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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        • Да, через 20 лет

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          Общественное мнение

          Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

          Общественное мнение
          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 20 февраля 2019, 20:07

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          Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Политологи, журналисты, пользователи социальных сетей делятся впечатлениями от выступления российского лидера.

          Анна ФЕДОРОВА, вице-президент Фонда открытой новой демократии: Путин говорит: в стране появились деньги, у нас есть подушка безопасности, надо тратить эти деньги на людей. Послание короткое, очень живое по ритму (шутки, паузы), драматургически выстроенное. Кто ждал ракет – практически ошиблись, про ракеты было немного и в конце. Зато красный флаг чиновникам был раза три. Если ты пришел на госслужбу и не готов по-человечески относиться к гражданам – беги сразу. Очевидно, ВВП достали бесконечные скандалы, когда очередной упырь высокомерно оскорбляет людей и граждан, пользуясь их трудной ситуацией. <...> «С 1 января 2021 года прекратим действия всех существующих нормативных актов в сфере контроля, надзора, и письма, и инструкции. За оставшиеся два года нужно обновить нормативную базу и сохранить только те документы, которые отвечают современности». Если не смотрели, то даже зря. Было драйвово. Источник

          Евгений МИНЧЕНКО, политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг»: Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Демографический пакет, новые налоговые льготы для многодетных, борьба с бедностью, новое качество образования, здравоохранения и культуры... Источник

          Алексей МАРТЫНОВ, политолог, публицист, правозащитник: Послание ориентировано на внутреннюю повестку и аудиторию. Мы получили время на свои улучшения (спасибо ВПК и МО, см. прошлогоднюю демонстрацию новейших систем оружия), но времени мало. Плевать на всех снаружи, мы улучшаем страну для себя. Здесь и сейчас! Главный системный акцент на семье, на наших детях. Им жить в новой стране. Качество жизни – главный приоритет. Все вместе и за свой счет. Источник

          Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/Reuters

          Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: Вот мои впечатления от послания. Путин говорил скорее об оппозиционной повестке, причем раскатывая последовательно и чиновников, и губернаторов, и парламент, и особенно правительство. Фактически людям, сидевшим в зале, предлагается занять противоположную концепцию той, что они декларировали раньше (а декларировался довольно жесткий либерализм с «сами виноваты люди в своих проблемах» и урезанием социалки). Источник

          Василий КОЛТАШОВ, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества: В ходе послания Федеральному собранию президент неоднократно говорил о проблеме бедности, которой власти, похоже, намерены заниматься серьезно. Понятно, что бедность не может быть в принципе ликвидирована в современной экономике диспропорций. Однако тем, кто считает ситуацию обреченной на неизменность, стоит обратить внимание на то, что по мере роста производственного сектора всюду в «старых индустриальных странах» бедность снижалась, а возрастала при обратном процессе. Обещанный рост не сырьевого экспорта будет происходить, поскольку 2014–2016 годы показали пределы экономики трубы и пошел постепенный разворот к другой – более сложной модели.

          В этой ситуации предложенный Путиным социальный контракт для 9 млн бедных в России (оценка потенциальная) может дать людям возможность адаптации к новым профессиям и в конечном итоге выйти на лучший уровень жизнь. Поможет ли это само по себе? Едва ли. Но в связке с положительной динамикой в реальном секторе экономики вообще это может оказаться эффективно. Источник

          Александр КОЗАКОВ, советник главы Донецкой народной республики: И всё-таки самое важное заявление во внешнеполитической части послания, это обещание ответного удара не только по тем территориям, где будут размещены против нас ракеты (Европа, привет!), но и по тем территориям, где будут приниматься решения о размещении этих ракет. Таким образом Путин однозначно заявил, что Штатам не удастся ограничиться ведением войны на удаленном от них театре, например, в Европе. В США должны, наконец, понять, что попытка с их стороны устроить локальный армагеддон вдали от своих берегов не получится. Ответный удар будет нанесен не только по местам дислокации американских ракет, но и по их штабам на территории США. Это – главная новость для Вашингтона на сегодня. А теперь, как сказал Путин, «пусть посчитают». Источник

          Руслан ОСТАШКО, главный редактор PolitRussia.com: В Киеве отметили, что Путин ни разу не упомянул Украину в своем послании. Как это не упомянул? Упомянул! Цитирую: «...США сами нарушают ДРСМД, а потом еще и начинают процесс разрыва соглашения. А сателлиты американцев им «утвердительно подхрюкивают». Источник

          Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Путинская фраза об ударе по «центру принятия решений», то есть о том, что в случае размещения американцами новых ракет в Европе мы тоже установим свои новые, причем они будут нацелены на «те территории, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов», конечно, всем запомнится. Там главное то, что он говорит дальше – ребята, подлетное время до Вашингтона наших новых ракет будет таким же, как и ваших до Москвы из Европы. Но это так – пугает на будущее, предупреждает. Не Трампа, кстати. Его он сейчас снова назвал – правда, не упоминая прямо, но там из контекста понятно – талантливым человеком. Любопытно, что также он называл его в декабре 2015-го, а в неправильном переводе на английский тогда появилось слово «гений», и Трамп потом цитировал именно этот неправильный перевод. Источник

          Андрей МАЛОСОЛОВ, журналист, общественный деятель: Еще одна тема сегодняшнего послания – это мусорная реформа. Не обращал бы внимания на эту, мягко говоря, не самую чистую тему, если бы еще по линии журналистики не проехался по полигонам в Подмосковье – в частности, понаблюдал натуральный бунт в Волоколамске. Да что Волоколамск, если в семи км от дома находится балашихинский полигон. Его уже и закрыли, и начали шурфы бурить, чтобы начать рекультивацию. Но каждое лето от полигона прилетают такие сказочные выбросы, после которых ночами спать невозможно. И это в нашем районе, где, как мы считаем, неплохая экология, огромный лес, озера.

          Я без всяких шуток считаю, что государство, взявшись за мусорную тему, про которую сейчас из каждого угла говорится, делает правильную тему на будущее. Только побывав в адском летнем Волоколамске, где реально дышать просто нечем было, непонимающие поняли бы, в чем главная суть этого дела. Ну и, конечно, мало кто себе представляет, насколько нынешний мусорный бизнес адский криминал и потусторонняя жизнь. Источник


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