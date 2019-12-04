Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

На протяжении ноября различные социологические компании опубликовали три варианта рейтингов действующий власти, которые приводят к противоположным выводам. На самом деле, однако, они не так уж друг другу противоречат.

1. Еще в первой половине месяца сенсацией стала публикация данных опроса социологической службы центра им. Разумкова (один из уважаемых грантовых аналитических центров; носит имя покойного отца нынешнего председателя Рады). По опубликованным 11 ноября данным получилось, что уровень доверия Владимиру Зеленскому снизился до 68% с 79% в сентябре.

Впрочем, моментально проведенное расследование показало, что в реальности средневзвешенный уровень доверия оставался стабильным на протяжении лета–осени. В июле президенту доверяли 65%, в октябре – 66%, в ноябре – 68%. Сентябрьский скачок из этого ряда, безусловно, выбивается, но логичнее предположить, что это все же случайность. Так что рейтинг президента остается стабильным.

2. 27 ноября был опубликован рейтинг Киевского международного института социологии (наиболее уважаемая украинская социологическая служба), в соответствии с которым «в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% – в сентябре, 66% – в октябре, 64% – в начале ноября, 52% – в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% – в сентябре, 9% – в октябре, 12% – в начале ноября, 19% – в конце ноября». В июльском исследовании КМИС соотношение по оценкам составляло 73% к 6%.

Отсюда следует вывод, что никакой стабильности нет, а рейтинг посыпался. Причем произошло это примерно с того момента, когда Зеленский получил возможность контролировать ситуацию в стране и начал проводить обещанные реформы. Ход и направление реформ людей не удовлетворяет, что, разумеется, отражается на рейтингах.

3. 27-го же ноября был опубликован результат опроса группы «Рейтинг», в соответствии с которым в случае, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, за «Слугу народа» проголосовали бы 45% активных избирателей (на парламентских выборах за СН голосовало чуть больше 43%), за «Оппозиционную платформу» Медведчука и Бойко – 13% (13%), за «Европейскую солидарность» Порошенко – 10% (8%), за «Батькивщину» Тимошенко – 8,5% (8%), за «Голос» Вакарчука – 4% (6%).

Тут мы видим стабильность поддержки начиная с самих выборов (некоторые флуктуации незначительны и примерно соответствуют погрешности выборки – 2%).

Соответственно, все три опроса показывают нам разную картину. По одной версии рейтинг падает, по другим – он стабилен. Причем первая версия логична и рациональна, поскольку совпадает с контекстом ситуации в стране, а две другие – нет, поскольку люди действиями (бездействием) власти недовольны.

На эту тему

Однако в действительности противоречия не столь серьезны. Они связаны с особенностями формулировок вопросов, то есть – все три рейтинга имеют разную природу.

Центр Разумкова исследует доверие и рейтинг в полном виде (включая опрос о доверии другим политикам – Бойко, Медведчуку, Тимошенко, Порошенко и др.) показывает, что избиратели не доверяют «старым» политикам (у них число недоверяющих больше числа доверяющих) и доверяют новым (Зеленский, Гончарук, Разумков, Сенцов). В противостоянии этих политиков у Зеленского, даже при неудачности его деятельности, все равно преимущество – старым-то политиком он еще не стал.

КМИС исследует отношение граждан к политикам, которое определяется эффективностью их политики. У Зеленского особых успехов пока нет, но с ним связываются определенные надежды. Потому рейтинг его снижается, но остается при этом беспрецедентно высоким (52% – это очень много). Со старыми политиками особые надежды не связываются, потому у них и рейтинг гораздо ниже.

«Рейтинг» исследует электоральные настроения граждан, которые, опять-таки, стабильны. Малые партии имеют фиксированный электорат, который очень трудно смутить какими-то действиями партийных лидеров. А позиции «Слуги народа» непоколебимы потому, что у этой силы нет конкурентов в ее электоральной нише. Таким конкурентом могла бы стать партия Олега Сенцова, если бы он решил идти в политику. Ниша-то привязана, опять-таки, к противостоянию старых и новых политиков.

И все же рейтинг Зеленского стабилен или падает? Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Просто оценка текущих действий политика – показатель очень подвижный, быстро меняющийся. Уровень доверия и электоральной поддержки, особенно в текущих украинских условиях, показатель менее оперативный. Снижение поддержки действий рано или поздно потянет за собой рейтинг доверия и электоральный рейтинг. Пока, впрочем, не потянул. Избиратели все еще рассчитывают на успех встречи в «нормандском формате» и в других направлениях. Так что шансы на время выправить ситуацию у Зеленского все же есть.