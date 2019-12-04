В Южной Америке взорвался политический вулкан

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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Греция переходит в лагерь противников России

При Мицотакисе «братская» Греция внезапно обернулась чуть ли не русофобской ПольшейФото: Zuma/ТАСС
Премьер-министр Греции заявил о том, что Россия своевольно лезет во внутренние дела Балкан и ей необходимо дать отпор, причем оригинальным образом. Почему некогда дружественные отношения Москвы и Афин дошли до такого состояния? Кто спровоцировал греков на подобную фронду? И при чем тут президент Франции Эммануэль Макрон? Подробности...
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Как создавался символ могущества СССР в Арктике

Ледокол «Ленин» стал одним из символов технологического могущества СССРФото: Марк Редькин/ТАСС
Ровно шестьдесят лет назад наша страна получила один из величайших символов технологического успеха – в эксплуатацию был принят первый в мире атомный ледокол «Ленин». Для каких задач создавалось это уникальное судно, какие рекорды были им установлены и почему ни США, ни Канада не смогли создать ничего подобного? Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...

Нас всех заранее хотят записать в преступники

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Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
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              В Южной Америке взорвался политический вулкан

              Андрей Манчук
              политолог
              		 4 декабря 2019, 09:08

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              На территории Южной Америки находятся 194 действующих вулкана – больше, чем в любом другом регионе мира. Вулканическая зона Андских хребтов была центром зарождения самых древних и развитых индейских цивилизаций – в противовес зеленому морю сельвы, в которой до сих пор проживают самые архаичные племена. Вулканы даже играли роль в политической истории континента – к примеру, мне случилось побывать на склонах вулкана Пичинча, где войска Освободителя Симона Боливара разбили когда-то войска испанцев, освободив Эквадор и открыв путь на Боливию, Перу, Чили.

              Неудивительно, что Южную Америку издавна называли Огненным континентом – имея в виду и ее незатухающую политическую активность. Революции, бунты, военные перевороты-пронунсиамьенто, многолетняя борьба партизанских армий – все это было для региона чем-то обыденным. Отсталый, зависимый, колониальный характер большинства латиноамериканских стран позволял устанавливать здесь самые жесткие формы диктаторских режимов, которые охраняли интересы американского и европейского бизнеса. А против этих «банановых республик», известных нам из творчества О. Генри, Габриэля Гарсиа Маркеса, Варгаса Льосы и Жоржи Амаду, восставали все новые и новые поколения патриотов, вооруженные передовыми социальными теориями – которые экспортировались вместе с колониальными товарами из того же Старого Света.

              Однако массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Они не просто вовлекают в себя огромные массы людей – и, прежде всего, молодежи. Они отодвигают на второй план почтенные партии и заслуженных политиков с их тщательно продуманными и красиво выписанными программами. Люди хотят жить по-новому – их не устраивает текущая политическая система, которая работает в этих краях даже хуже, чем в странах первого мира.

              Даже откровенно фашистский путч, который произошел в Боливии, вернув к жизни времена Пиночета, рассматривают в качестве превентивной акции: законно избранного президента Эво Моралеса свергли лидеры ультраправых организаций, представители крупного креольского бизнеса, связанного с западными компаниями, занятыми добычей газа и лития. Они опасались, что новая каденция Моралеса ознаменуется радикализацией его политики – под давлением индейской молодежи, которая подтолкнет своего лидера к более решительным действиям в направлении национализации природных ресурсов и перераспределения доходов от газодобычи в пользу народного большинства.

              Последствия этого стали настоящим кошмаром, они шокировали весь континент. «Протесты, ожесточенные репрессии, безнаказанная охота на ведьм, язык расизма и ненависти – Боливия после свержения Эво Моралеса все глубже погружается в пучину жесточайшего гражданского противостояния», – пишет об этом журналистка Ольга Гарбуз – «сенатор Жанин Аньес, провозгласившая себя президентом, выпустила декрет, который разрешает использование «всех имеющихся в распоряжении средств» для подавления протестов. Помимо фактического разрешения использовать огнестрельное оружие против демонстрантов, декрет освобождает вооруженные силы и полицию от уголовной ответственности за репрессии против народа».

              Фото: Danilo Balderrama/Reuters

              Не ощущая массовой поддержки в обществе, ультраправые и военные сделали ставку на террор против своих противников. «Они продвигаются на пути реализации одной из своих основных целей: преследовать политических и социальных лидеров, принуждать к отъезду в поисках убежища, убивать выборочно или реализуя сценарии, подобные бойне в Кочабамбе. План путчистов состоит в том, чтобы прийти к выборам, расправившись с силами, олицетворяющими процесс перемен, социальными движениями, взявшими под контроль улицу», – констатирует аргентинский журналист и социолог Марко Теруджи.

              Западные СМИ снисходительно относятся к преступлениям путчистов, демонстрируя хорошо знакомую политику двойных стандартов. Они не акцентируют на этом внимание, и почти не пишут о том, что боливийская улица сопротивляется армии и путчистам. Целые районы страны по-прежнему остаются под контролем сторонников «Движения к социализму» – влиятельной политической силы, сохраняющей верность Эво Моралесу. В мире организовывают широкую кампанию против репрессий и террора путчистов, дополнительно подрывая их легитимность. И это сохраняет в Боливии ситуацию политической турбулентности с совершенно неопределенным исходом для ее будущего.

              Неопределенной остается и ситуация в Чили. После месяца протестов президент Себастьян Пиньера находится в политической изоляции – по существу, сейчас он опирается только на армию и полицию – а также на поддержку крупного иностранного бизнеса и международных СМИ. Протесты не ослабевают, и в них явно доминирует молодежь. Одиннадцать политических партий, представляющих практически весь политический спектр страны, выдвинули против Пиньеры конституционное обвинение в систематических нарушениях прав человека, которые привели к смертям, увечьям и пыткам сотен демонстрантов. Это открывает легальный путь к отстранению президента от власти, а катастрофически низкие рейтинги президента указывают на то, что чилийское общество не видит другого выхода разрешения кризиса.

              Но важнее другое. Все участники антиправительственного восстания согласны с тем, что менять нужно не только заигравшегося в Пиночета политика – чилийцы требуют перезагрузки социально-экономической системы страны, которая допустила бы народ к управлению государством. Люди, которые бросаются под резиновые пули полиции, мечтают о доступном образовании, здравоохранении, о работе и социальных льготах. Словом, обо всем, что было свернуто в этой стране во время печально известных неолиберальных экспериментов эпохи Пиночета и после него. И сейчас это находит свое оформление в новых конституционных проектах, которые предстоит реализовать после свержения дискредитировавшей себя власти. 26 ноября, на сороковой день народных протестов, жители бедных пригородов Сантьяго-де-Чили заблокировали подъезды к столице – что может поставить Пиньеру в еще более тяжелое положение.

              Одновременно с этим на севере Южной Америки пылают Эквадор и Колумбия. Но если протесты против эквадорского президента Ленина Морено затихли после того, как он был вынужден вернуть прежние цены на топливо и отказаться от антисоциальных реформ – хотя в стране фактически сохраняется положение двоевластия – то в колумбийской Боготе все в самом разгаре. За последние дни на ее улицы вышли около 200 тысяч человек – причем, акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но переросли во всеобщую забастовку против экономической политики правой власти. И она проходила под вполне предсказуемым требованием отправить в отставку проамериканского президента Ивана Дуке Маркеса, которому тоже приходится опираться на армию и спецназ.

              Сейчас на континенте ожидается новый виток протестов. Они уже начались в маленьком Уругвае, где правый кандидат, представитель старинного олигархического семейства, с совсем незначительным перевесом выиграл на президентских выборах у левого кандидата – и народные массы не верят в справедливость голосования. Но главной болевой точкой остается Бразилия – после освобождения популярного экс-президента Лулы да Силва он становится центром консолидации противников ультраправого президента Болсонару, «лучшего друга США», рейтинги которого давно падают вниз. А это предвещает острую политическую борьбу.

              Андский вулкан пробудился – ближайшие годы Южная Америка обречена оставаться зоной политической нестабильности, поскольку здесь выросло несколько поколений «лишних людей», лишенных средств к достойному существованию и реальных жизненных перспектив. Миллионы представителей обездоленной молодежи будут идти на улицы – потому что больше идти некуда. А их главным требованием будет лозунг коренного переучреждения социально-экономической системы, которая пока что работает в интересах местных элит и западных корпораций. Социальное давление на общество будет расти – так что настоящий взрыв еще впереди.

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