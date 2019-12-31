Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

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31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Турция открывает в Средиземном море второй фронт

Протурецкие боевики из Сирии меняют один регион Средиземного моря на другой Фото: Zuma/ТАСС
Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
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Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...
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Снимите, наконец, нормальное кино о войне!

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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

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          • Да

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              Игорь Мальцев

              Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 31 декабря 2019, 09:12

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              Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Слава телевидению – у нас все ходы записаны. Потому что 31 декабря 1999 года президент России Борис Ельцин выступил с новогодним обращением. В 10-минутной речи он объявил о своей отставке и назначил преемником Владимира Путина.

              В назначении преемника многие до сих пор видят нарушение демократических принципов, но на самом деле, положа руку на сердце – и кому от этого стало хуже? Если не считать пары-тройки олигархов и их приспешников, которые с тех пор прекрасно устроились на всяких «Эхах» и каждый день поливают Путина почем зря за газпромовскую зарплату. И вообще – откуда вы в 1999 году в России увидели «демократию», которую можно было как-то нарушить?

              Я, конечно, понимаю, что многим говорящим на тот момент было лет десять от роду и у них Особо Важное Мнение по данному вопросу. Но мы взрослые люди – мы это всё видели изнутри. В объективных, как говорил Маркс, ощущениях. И нам не надо рассказывать сказки из Лондона.

              Есть, конечно, идиоты, которые бубнят: «Ну победили бы коммунисты на выборах – ничего страшного бы не произошло». Таким мыслителям хотелось бы пожелать одного – встретиться с нами тогда же, разъяренными красным реваншем на улицах, с вилами в руках. Потому что нормальные люди такого не стерпели бы никогда.

              Это сейчас, после двадцати лет правления Путина, можно сидеть в одном из сотен московских ресторанов с устрицами и, ковыряя в зубах золотой зубочисткой, цедить про некую абстрактную «демократию». Под которой, впрочем, эти мыслители обычно подразумевают лежание ковриком под ногами американских колониальных руководителей.

              Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев/ТАСС

              У многих перед глазами отчего-то сразу предстал облик вечно сытого спесивого политолога и бывшего профессора по фамилии Соловей, но это неважно – тут таких соловьев поет добрая сотня. Это, скорее, коллективный образ – омерзительный русскому человеку до безобразия.

              Кстати, эта же страта – основной поставщик идеологии «своего богатства я достиг своим умом и талантом один, без ансамбля, а если не отжал двухэтажный пентхаус на Патриках, то во всем виноват Путин».

              Я таких перцев встречаю почти каждый день. Иногда слушаешь вот это все, что они несут, и хочется сказать: «Слышь, ты жене своей скажи, чтобы восьмикаратные брюлики вынула из ушей, прежде чем нудеть про Путина, потому что мы-то в курсе, на чем ты срубил миллионы. И к таланту и уму это не имеет никакого отношения». 

              Обычно у этих новых богатых не хватает мозга даже понять, что, если что – на вилы их будет поднимать вовсе не Путин, несмотря на его хорошую физическую форму, а добрый русский народ, которого они достают своим бесконечным лицемерием и хамством.

              В принципе, это было краткое описание морально-политической обстановки, которая так или иначе сложилась вокруг нас после коронной фразы «я устал, я ухожу».

              Тем более что и фразы-то такой не было. Опять-таки слава великому ТВ – мы можем всегда переслушать речь первого президента России Б.Н. Ельцина, где таких слов в помине нету. «Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку» – вот это было. «Я ухожу. Я сделал все, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше» – тоже было.

              А вот про «устал» – не было. 

              Это отпечаталось в мемах – то ли с каких-то шуток записных кавээнщиков, то ли общественное сознание само додумало, как это часто бывает в жизни. Но тогда, как сказал бы любой вменяемый психотерапевт – это у вас, господа, типичный случай проекции. Или ложные воспоминания, которые еще и ритмически совпали со строчками группы «Кино», которые у нескольких поколений выгравированы на закостеневшем мозге – «закрой за мной дверь» и далее по тексту. Песни вашего двора.

              Поколения, которые уже родились уставшими, наделяют своими качествами мифологического Бориса. 

              Но, вообще-то, люди вроде ЕБН, которые всю жизнь положили на завоевание и удержание власти, сделаны из стали и льда. Даже если это лед в стакане с виски. Они не знают слова «устал», они цепляются за власть до последнего. И надо, чтобы в стране происходило нечто совсем запредельное, чтобы они самостоятельно отказались от власти. ЕБН отказался. Предложил преемника. Это было единственно правильное решение.

              Кому не нравится – пусть смотрит на всех этих насекомых, в которых превратились остальные политики той поры. Нравится?


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