Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

Взгляд
27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
Разделы

Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
Перейти а раздел…

Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
Перейти а раздел…

Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

Павел Волков, публицист
В ближайшие дни должен состояться большой обмен «удерживаемыми лицами» между ЛДНР и Украиной. Предыдущий подобный обмен был аж в 2017-м. Но очень многим в Киеве невыгодно, чтобы люди оказались на свободе. Подробности...

Что пережил интернет в 2019 году

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов. Подробности...

Какие нововведения ждут российский бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Не бойтесь нововведений. Ищите в них плюсы, а не минусы. Очевидно, что за налоговым мониторингом будущее. Первыми его проходят крупнейшие компании. Можно прогнозировать, что скоро за ними последует малый и средний бизнес. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

    Права пассажира поезда, о которых мало кто знает

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...

      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
      Подробности...

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

          Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?
          • Как победу России

          • Как победу Украины

          • Как победу обеих стран

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Вдову Лужкова Елену Батурину объявили в розыск
              Шойгу доложил Путину о постановке на боевое дежурство комплекса «Авангард»В России утверждена новая доктрина продбезопасностиЖурналист рассказал, какими силовыми ведомствами Украины управляют СШАНазвано главное достижение российской группировки войск в Сирии за год
              Российские самолеты в Сирии стали заправляться в три раза быстрееЭксперт объяснил отказ Индии от МиГ-27Блогеров возмутило фото владельца «Тануки» из АфрикиСобянин назвал уходящий год самым удачным для Москвы за десятилетие
              Названо единственное достижение космической отрасли России в 2019 году«Нашедшая» 5 трлн кубометров газа в Грузии американская компания начала массово увольнять сотрудниковНазвана дата открытия нового терминала в ШереметьевоЭксперт рассказал, как увеличить предельный срок пребывания людей на Луне

              Главная тема


              Большие перемены в Узбекистане дают новые возможности и России

              строительные нормы


              В Дании уточнили ограничения по прокладке «Северного потока – 2»

              зона конфликта


              Появились данные о драке между российскими и американскими военными в Сирии

              освоение космоса


              Китай запустил созданную для миссии на Марс ракету

              Видео

              рассекреченные документы


              США позаботились о том, чтобы Курилы остались российскими

              гендерная война


              Какую пользу феминизм приносит мужчинам

              дружба и страх


              Запад задумался о развале альянса России и Китая

              крымский мост


              Каким было путешествие на первом поезде из Москвы в Крым

              легендарная операция


              Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

              Тоталитарная идеология


              Сергей Худиев: Трансгендерная идеология уже добралась до России

              Оценки не нужны


              Сергей Мардан: Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

              Новая реальность


              Василий Стоякин: Украина первой признала республики Донбасса

              на ваш взгляд


              Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?


              Павел Волков

              Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

              Павел Волков
              публицист
              		 27 декабря 2019, 18:10

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Теперь только и говорят, что о новогоднем обмене удерживаемыми лицами между Украиной и ЛДНР. Предыдущий такой обмен состоялся аж два года назад, в самом конце 2017-го. Да, именно так, осенний обмен 2019 – это аномалия. Менялись не с Донбассом в рамках Минских соглашений, а с Россией в рамках неизвестно чего. Акт доброй воли, спасение людей любой ценой – можно называть это как угодно.

              По сути, Россия отдала Украине граждан Украины, которых осудила за терроризм, а получила тоже граждан Украины, большинство из которых в терроризме и сепаратизме обвинила Украина, но за несколько лет так и не смогла доказать в своих же судах их вину и вынести приговор. То есть ситуация абсурдная и с точки зрения закона, и с точки зрения здравого смысла. Но, повторю, когда речь идет о жизни людей, прочь все условности! За такой поступок России можно только рукоплескать.

              В нынешнем обмене с ЛДНР законных оснований вроде бы больше. Советом безопасности ООН зафиксирован гражданский конфликт на Украине, германский Бундестаг тоже совсем недавно опубликовал документ, где сказано именно о внутреннем конфликте, поэтому обменяться пленными две стороны гражданской войны вполне могут. Но и здесь есть нюансы. Военнослужащие ВСУ и так называемые добробатовцы, попавшие в плен в Донбассе, и военнослужащие вооруженных сил ЛДНР, попавшие в плен украинской стороне – это непосредственные участники вооруженного конфликта.

              А как надо понимать статус политзаключенных? На Украине по политическим статьям в тюрьмах (некоторые уже не в тюрьмах, но суды продолжаются) находятся журналисты, блогеры, ученые, спортсмены, врачи, люди рабочих профессий, кто угодно. Большая часть из них вообще никогда не была в зоне боевых действий, не покидая свои условные Киев, Харьков, Одессу, Днепропетровск или Запорожье. В непризнанных республиках такие, кстати, тоже есть. Например, пара журналистов Радио Свобода.

              Так кто они такие – военнопленные? На каком основании? Удерживаемые лица? А что это с точки зрения закона? Кем удерживаемые, почему и от кого? Что же, в любом случае, менять надо, если другими способами добиться освобождения непонятно в чем обвиненных людей не выходит.

              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

              Говорят, что таких «удерживаемых» поменяют порядка 200 человек. Есть также неподтвержденная информация о том, что президент Зеленский пару дней назад подписал 50 помилований, а 40 человек из списка от обмена отказываются и их отказ вполне понятен. Ведь сотрудники СБУ идут сейчас к тем, кто есть в списках, поданных непризнанными республиками, а там явно есть желание вытащить людей из каменных мешков, но точность информации сомнительна.

              Многие уже не в СИЗО, их судят, когда люди находятся под домашним арестом, залогом, личным обязательством или вообще без меры пресечения. Есть уже отсидевшие свое по приговору и вышедшие в два раза быстрее по «закону Савченко». Есть отсидевшие свое без приговора и продолжающие сейчас находиться под судом по второму или даже третьему кругу.

              А есть такие, которым осталось сидеть совсем немного. С начала конфликта прошло почти 6 лет. Сейчас уже не то, что было в 2014, 2015 или даже в 2017 годах. Проблема не только в неактуальных списках ЛДНР, но и в плохой координации отвечающих за процесс украинских органов.

              Например, в моем родном Запорожье столкнулись с ситуацией, когда СБУ знала о человеке, но надеялась на отмашку из Генпрокуратуры, а прокуратура в свою очередь считала, что местная СБУ все держит на контроле. Теперь человека нужно срочно вносить в списки и успеют ли – вопрос. Предлагают меняться тем, кому это не нужно, а тем, кому нужно - нет. Есть даже случаи, когда из проходящих по одному и тому же делу фигурантов один в списках, а другой – нет.

              Или есть множество фактов обзвона с предложением обмена людям, которые давно находятся на свободе. Причем отказ от них не принимается ни в устной, ни даже в письменной форме – нужно, чтобы они прямо из СБУ вышли на скайп-связь с представителями ОБСЕ и непосредственно подтвердили, что живы-здоровы и на обмен не пойдут. В общем, все очень криво и не организованно. И все же для многих обмен – это вопрос жизни и смерти.

              Я специально сейчас не называю фамилии. Дай Бог, через пару дней мы все их узнаем. 

              Это обмен первый в своем роде, касательно которого договорились о юридической очистке. В предыдущие разы людям просто меняли меру пресечения, отвозили во временный лагерь в каком-нибудь санатории и потом переправляли через границу. И тут две проблемы.

              Во-первых, непонятна законность помещения людей в такой лагерь. Если с них снята мера пресечения в виде содержания под стражей, то они вольны идти на все четыре стороны и ждать обмена там, где посчитают нужным. Каковы юридические основания удерживания таких граждан в лагере? Во-вторых, пересечение границы незаконно – у многих даже документов нет. Поэтому последствия были фееричными по своему идиотизму.

              Например, дело одесских активистов Мефедова и Долженкова, которые провели 5 лет в СИЗО сначала по обвинению в организации массовых беспорядков 2 мая (были оправданы), а затем и вовсе по какому-то лютому абсурду – попытка свержения конституционного строя путем возложения цветов к памятнику освободителям Николаева от фашистских захватчиков. Но дело не в этом, а в том, что летом 2019 суд отпустил их под залог, а осенью Мефедов (гражданин России) уехал в Москву по обмену. На состоявшемся после этого суде, куда пришел Долженков, судьи и прокурор на голубом глазу удивлялись, куда же пропал Мефедов и даже постановили отправить ему повестку по месту жительства в Одессе, где он не был более 5 лет.

              На доводы присутствующий о том, что человека обменяли и он в России, реакция одна – нет официального свидетельства о пересечении границы, поэтому для нас он никуда не обменян, заседание переносим до его явки, а если не явится, объявим в розыск. По сути - идиотизм, а с точки зрения закона так и никак иначе. У обменянного тогда же Кирилла Вышинского ситуация проще – он в деле один, но даже в его случае, чтобы избежать объявления в розыск, он подал ходатайство о переносе заседаний на длительный период, так как должен пройти лечение, а затем будет ходатайствовать об участии в заседаниях суда по видеосвязи.

              Чтобы не было таких дурацких юридических казусов, на этот раз договорились об очистке, то есть о закрытии дел обмениваемых.

              Но ведь это тоже должно быть сделано в рамках законодательства, а значит все не так просто. Какие варианты? Для уже осужденных только президентское помилование. Это самый простой вариант, но нуждающихся в нем мало. Большинство политзэков без приговоров. Для них либо прокурор отзывает обвинение и дело закрывают, либо соглашение с прокурором о признании вины и ограничении уже отсиженным, либо признание вины, суд в упрощенном порядке, приговор и помилование.

              Для этих целей 27 декабря суды в экстренном порядке проведут массу заседаний по политзаключенным. Однако все так же можно согласиться на изменение меры пресечения без закрытия дела, и я готов предположить, что некоторым такой вариант может быть более выгодным. Речь идет о тех, кто не собирается ни возвращаться на Украину, ни продолжать судебные разбирательства. Да, их объявят в розыск, но они не признаются в том, в чем их обвиняют власти и морально останутся победителями. Это тоже не так уж мало.

              Сложностей помимо всеобщей дезорганизации и непростой юридической схемы очистки добавляют те, кого один замечательный одесский журналист называет «свинофермой». Речь идет о паноптикуме из различных «порохоботских» (поддерживающих экс-президента Петра Порошенко) организаций, начиная от маргинальных партий вроде «Демократической секиры» и заканчивая нацистскими группировками Фрайкора, Нацдружин и т.д. На днях они даже устроили митинг в Харькове против обмена экс-беркутовцев и облили зеленкой одного оппозиционного журналиста, пришедшего посмотреть. Но одно дело – этот уличный зоопарк, а другое - когда кто-то из высокопоставленных лиц явно пытается подставить президента Зеленского и сорвать согласованный им обмен, то и дело исключая из списка киевских беркутовцев. Будем надеяться, что это артель «Напрасный труд».

              В любом случае, ждать осталось всего ничего.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Что пережил интернет в 2019 году

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов. Подробности...

              Какие нововведения ждут российский бизнес

              Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
              Не бойтесь нововведений. Ищите в них плюсы, а не минусы. Очевидно, что за налоговым мониторингом будущее. Первыми его проходят крупнейшие компании. Можно прогнозировать, что скоро за ними последует малый и средний бизнес. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Русский человек может подчиняться только огромной любви

              Захар Прилепин, писатель
              Наш человек широк. И все его страсти – огромны. Любить – так умереть за то, что любишь. Разлюбить – так вырвать из сердца навек. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Впереди «ревущие двадцатые»

              Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
              За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Украинская молодежь поползла к Бандере

              Глеб Простаков, журналист
              Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

              Юрий Максимов, журналист, писатель
              Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
              Обсуждение: 85 комментариев

              Катастрофа Су-57, как праздник злобы

              Максим Соколов, публицист
              Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей. И всегда найдутся светлоликие люди, которых это искренне радует. Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла…» не относится к похвальным. Но если по отношению к России – можно. Подробности...
              Обсуждение: 63 комментария

              Украина первой признала республики Донбасса

              Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
              Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Трансгендерная идеология уже добралась до России

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
              Обсуждение: 93 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............