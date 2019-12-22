Открыт сезон в контактном зоопарке детей

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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Судьба газового транзита в Европу определена еще на пять летФото: Стрингер/РИА Новости
Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Каковы параметры этого соглашения, на какие уступки и почему была вынуждена пойти Россия – и какие результаты в итоге получили все стороны конфликта, включая европейские страны – получатели газа? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Феминизм превращается в ИГИЛ

Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
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Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Открыт сезон в контактном зоопарке детей

Елена Кондратьева, журналист
Дети, живущие в семье, видят причинно-следственные связи: я хожу в школу, родители идут на работу, зарабатывают деньги, на которые дарят подарки. Эти подарки напоминают о родственниках, а значит, имеют не только финансовую, но и моральную ценность. У детей, лишенных жизни в семейном цикле, такой взаимосвязи нет. Подробности...

Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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              Елена Кондратьева

              Открыт сезон в контактном зоопарке детей

              Елена Кондратьева
              журналист
              		 22 декабря 2019, 11:20

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              Декабрь – самый популярный сезон для посещения детского контактного зоопарка. Того, где в загонах – дети, а не звери. Массовый забег добрых взрослых по детским домам уже открыт. С лозунгом «одарим сиротку» благополучные люди идут катком по одаряемым.

              Тысячи сердобольных граждан подписывают протесты – запретить цирки и контактные зоопарки! Животные страдают на потребу публики. Дикие звери не должны жить в клетках. Близкий контакт с посетителями для них – страшный стресс. Дожали. С 1 января действие контактных зоопарков существенно ограничивается.

              То ли дело сироты. Сытая публика в первых рядах умильно смотрит, как детишки вымученно (пятый раз за день) выплясывают на сцене, как сбивая друг друга, несутся за мешком с подарками, как заглядывают в глаза каждому посетителю с мыслью – «ты меня заберешь домой?». Не заберет. Дома свои – неблагодарные зажравшиеся, у них все есть, а они мать/отца ни во что не ставят, а этим любая конфетка в радость. Дома супруг не ценит, а эти сиротки смотрят на тебя восхищенными глазами. На работе ты раб, а здесь, в окружении несчастья, ты бог. Поездка в детский дом реабилитирует самооценку много лучше сеансов у психотерапевта.

              Причинять добро сограждане не бросят – слишком много удовольствия доставляет игра в добреньких богатеев. Самые бескомпромиссные приносят дорогие приставки, айпады и айфоны. А бедненько, но чистенько одетые по случаю детишки, прямо как в зверинце, в глазки смотрят и ручки тянут. Те, кто постарше и пережил уже не один сезон декабрьского приступа чадолюбия благополучной публики, входят в роль уже с ноября – чем трогательнее письмо «Деду Морозу» ты напишешь, тем больше шансов получить гаджет, а не пятидесятого плюшевого мишку.

              Тогда же, в этом ноябре страна в дружном хохоте топила реконструкторов. Ясное дело, если взрослый человек переодевается Наполеоном, то по нему дурка плачет. А когда взрослый человек переодевается Дедом Морозом и едет в приют к детям, чьих имен он не знает, не запомнит и потом не вспомнит - это почетно и благородно.

              Фото: Лысцева Марина/ТАСС

              Дети не дураки. Они не верят ни в какого Деда Мороза. Особенно, когда мать передознулась у тебя на глазах, а ее сожители попытались продать тебя за дозу. Или когда тебя отняли у пьющих и бьющих насмерть бабки и деда, потому что родители давно в тюрьме. Какое, к черту, чудо? Если бы дети верили в чудо, они просили бы семью, любовь и дом. Но они просят гаджеты и дорогие кроссовки. Потому что все понимают. Они тоже включились в эту игру взрослых, и обозначают цену входного билета в человеческий зверинец.

              И благополучные люди покупают входной билет в мир без мук совести, имея теперь право сказать – конечно, я не могу забрать его домой, но я подарил сиротке пять минут счастья и айфон. Только у детей в детских домах нет личных вещей. У маленьких и слабых подарки тут же отжимают в рамках дедовщины. Пять минут счастья заканчиваются горем и очередным разочарованием. Отжатое тоже в частной собственности не задерживается – продается и меняется на нечто более востребованное у подростков. Иначе гаджеты все равно сломаются.

              Дети, живущие в семье, видят причинно-следственные связи: я хожу в детсад/школу, в это время родители идут на работу, много трудятся, зарабатывают деньги, на которые устраивают праздники и дарят подарки. Эти подарки напоминают о любимых родственниках, а значит, имеют не только финансовую, но и моральную ценность. Это – символ любви.

              У детей, лишенных жизни в семейном цикле, такой взаимосвязи взяться неоткуда. Подарки буквально растут на елке. Их дарит вереница непонятных людей. И дети знают, почему дарят. Из жалости. Не из любви. Значит, чтобы и дальше получать подарки от жизни, нужно эффективно выжимать из общества чувство вины. И год за годом вереницы дарителей подтверждают эту теорию, оттачивая в детях мастерство потребительства, а не социализации. Но неожиданно елки перестают плодоносить. Это происходит в момент совершеннолетия. Больше нет детского дома. Нет спонсоров. Нет града подарков. Нет навыков самостоятельной жизни. Нет понимания, как даются материальные ценности. Есть страшная обида на мир:  «я играл по вашим правилам, а меня вышвырнули». Про то, что происходит дальше, написано много хороших книг и статей криминальной хроники.

              Те, кто занимается благотворительностью постоянно, а не по праздникам, психологи и приемные родители год из года твердят – не заваливайте сирот подарками. Вы им вредите. Хотите помочь – участвуйте в их социализации. Сами становитесь волонтерами, наставниками детей, жертвуйте в специальные фонды, которые учат детей варить суп и чистить картошку, ориентироваться в мире, определять свои склонности и таланты, потому что пока они даже ужин себе приготовить не смогут. Зато у них есть по айфону. Можно поддерживать фонды, которые помогают неблагополучным семьям – сиротство можно предотвратить, если в нужный момент отправить мать-алкоголичку на лечение или оказать психологическую помощь, чтобы мать не убила избивающего ее мужа и не села в тюрьму. Вариантов много. Но они такие незрелищные, не фотогеничные. В соцсети фоточку не запилишь.

              Сиротпром стал не только средством психотерапии для взрослых, но и статьей дохода для корпораций. Крупный ритейлер выдает за благотворительность, когда их клиент приходит к магазин, покупает их товар и оставляет в специальной корзинке, а потом пиарщики везут дары в детские дома. Гениальный бизнес – сбываешь товар, получаешь прибыль и бесплатный пиар в качестве благотворителя.

              Всевозможные праздники всегда были звездным часом торговых сетей. Годами окучивая ниву родительской любви, теперь они подгребают под себя и чувство вины. И правда – своему ребеночку робота за 3 тыщи купил? А как же сироты? Чем они хуже? Вот для них как раз резиновая собачка за 150 р. Как в том анекдоте – пять старушек – уже рубль.

              Давайте быть честными. Те, кто выбираются в детский дом раз в год, делают это для себя. Те, кто жертвуют деньги в благотворительные фонды, работают волонтерами, усыновляют и забирают детей под опеку – тоже делают это, в первую очередь, для себя. Кто-то откупается, кто-то играет в бога, кто-то борется с мировой несправедливостью. Но те, кто развлекаются под новый год в детских домах, приносят не только пользу себе, но и вред детям. В остальных случаях польза взаимна. Всего-то и разницы.


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