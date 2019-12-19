Персональные данные – это новая нефть

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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

Попытка США затормозить «Северный поток» рикошетом ударит по кошельку Украины, предупредили в БерлинеФото: Anton Vaganov/Reuters
Санкции США против «Северного потока – 2» не смогут навредить газопроводу. Он будет введен в строй – и это признают сами американцы. Эксперты полагают, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере. Однако о строительстве новых газопроводов на Запад пока ничего не известно. Но главный пострадавший в этой истории есть. И его назвала канцлер Германии Ангела Меркель. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...

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              Максим Алексеев

              Персональные данные – это новая нефть

              Максим Алексеев
              Эксперт Института развития Интернета
              		 19 декабря 2019, 11:52

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              В середине ноября Wall Street Journal обвинил Google в сборе медицинских данных миллионов американских пациентов без их ведома. Google подписала партнерское соглашение с Ascension – одним из крупнейших медицинских операторов США, обсуживающим более 150 медицинских центров. Детали соглашения пока не разглашаются, но Google, в рамках договоренностей между компаниями, на законных основаниях получила доступ ко всем данным пациентов, которыми располагала Ascension.

              Новость о соглашении моментально разлетелась по крупнейшим американским СМИ, после WSJ о нем написали в The New York Times, Forbes, Business Insider, The Verge. Так, Google попала в очередной медийный скандал. Сейчас министерство здравоохранения и социальных служб США расследует, были ли нарушены гражданские права пациентов.

              В тот же день Google пришлось раскрыть детали своего медицинского проекта под кодовым названием Project Nightingale («Проект Соловей»). Официальные комментарии Google описали проект лишь в общих словах. Сейчас ясно, что речь идет о системе, которая использует искусственный интеллект для сбора, систематизации и анализа данных пациентов. Структурированные данные должны упростить доступ медицинского персонала к записям пациентов.

              Казалось бы, ничего нового – Google обрабатывает и использует в своих целях огромные массивы пользовательских данных из самых разных источников. Однако эксперименты корпорации с медицинскими сведениями пациентов вызвали озабоченность американского общества. На то есть много причин, и далеко не лучшая репутация Google в обеспечении сохранности данных пользователей, несомненно, одна из них.

              Первая глобальная проблема – источник данных. Используя продукты Google, пользователь смело может предполагать, что его поисковые запросы и данные из почты будут затем использованы корпорацией. Обращаясь в больницу, мы предполагаем, что наши данные так или иначе останутся в пределах медицинской системы, или не думаем об их сохранности вообще.

              Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС

              Вторая проблема – потенциал использования данных пациентов. Сейчас у нас уже есть базовое понимание того, сколько можно узнать о предпочтениях пользователей, ориентируясь исключительно на историю посещений сайтов и лайки в соцсетях. А теперь давайте прибавим к этому физиологические данные и информацию о заболеваниях. Основной источник доходов технологических корпораций – реклама. Соответственно, одна из ключевых бизнес-задач Google состоит в том, чтобы помогать рекламодателям максимально эффективно продавать свои товары потребителям. Обладание личными медицинскими данными пользователей открывает рекламодателям практически бесконечные возможности для таргетинга рекламы, а это может выходить далеко за пределы общепринятых этических норм.

              Ведь именно хронически больные люди зачастую оказываются самыми внушаемыми, стремясь излечиться от постоянной боли и прогрессирующих заболеваний. Просто вспомните огромную индустрию мошенников, которые наживаются на людях старшего поколения, продавая им дорогостоящие чудо-устройства, которые якобы могут излечить от всех болезней.

              Цифровой колониализм

              В 1626 году голландский торговец и политический деятель Петер Минёйт приобрел у индейцев племени ленапе остров Манхэттен за бусы и украшения стоимостью 24 доллара (чуть больше одной тысячи долларов на сегодняшний день). У местных жителей не было концепции земельной собственности, а значит, и не было понимания, что ее потеря может иметь вполне осязаемые последствия.

              Крупные корпорации зачастую ставят пользователей в позицию индейцев племени ленапе. В условиях современной экономики данные, по сути – новая нефть, без которой невозможно эффективно обучать искусственный интеллект, создавать алгоритмы, выстраивать системные маркетинговые функции, а значит – продавать товары. Оцифрованные персональные данные на наших глазах превращаются в один из ключевых двигателей торговли.

              При этом для рядового пользователя ценность персональных данных остается абстрактным концептом, как и то, что миллионные прибыли технологических компаний обеспечены именно бесперебойным доступом к данным.

              Взамен условно-бесплатных услуг Google и Facebook, пользователи расплачиваются информацией, которая является реальным фундаментом сверхприбылей корпораций. При этом компании типа Google прикрывают свои предпринимательские инициативы социальной миссией, стараясь убедить общественность, что фактически занимаются филантропией.

              Подобный подход называют цифровым колониализмом. Колониальные империи прошлого никогда прямо не заявляли о том, что их основной целью является захват ресурсов и земель коренных народов, обращение их в рабство и эксплуатация. Колониалисты прикрывались социальной миссией – обращением заблудших душ в христианство, улучшением качества жизни коренного населения, искоренением варварских практик и пережитков древности. Технологические компании выбрали подобный поведенческий сценарий. Прикрываясь филантропическими инициативами, официально направленными на помощь различным социальным группам, корпорации получают право на эксплуатацию данных пользователей с целью извлечения финансовой прибыли.

              Право выбора

              Нет смысла ставить под сомнение те колоссальные перспективы, которые существуют на стыке аналитики данных и здравоохранения. Проекты технологических корпораций могут помочь и наверняка помогут множеству пациентов и врачей, позволят медицине совершить новый технологический рывок. Однако ценой подобного рывка не должно быть нарушение неприкосновенности частной жизни и базовых гражданских прав.

              Корпорация Google в рамках своего договора с медицинским оператором Ascension, по всей видимости, не нарушила закон. Данные пациентов были обезличены, и связать медицинские данные пациентов с конкретными пользователями – задача крайне сложная (хотя и не невозможная). Фундаментальная проблема не в том, что обезличенные данные пациентов используются для технологических и научных разработок, а в том, что все это происходит без ведома самих пациентов.

              Фактически происходит насильственное отторжение собственности пациентов, пусть и в рамках закона. Учитывая общую озабоченность общества в том, как данные граждан используются крупными корпорациями, все потайные манипуляции с данными пользователей вызывают вполне закономерный скандал. Весь парадокс ситуации в том, что подобного скандала легко можно было бы и избежать.

              Нет ничего крамольного в использовании данных пациентов для исследований и разработок в медицинской сфере. Размен вполне честный – сегодня врачи помогают тебе, а завтра разработки, созданные с помощью твоих данных, могут помочь другому пациенту. Многие люди добровольно (или за минимальное вознаграждение) участвуют в научных исследованиях, зачастую передавая далеко не только данные в ведение исследовательских организаций.

              Донорство крови давно уже стало хорошим тоном и признаком социальной осознанности. Доноры понимают, что их вклад идет на благое дело, и готовы участвовать. Подобный подход возможен и с данными. Однако, согласитесь, есть вполне осязаемая разница между донором, который добровольно приходит в медицинский центр и сдает свою кровь, и частным лицом, у которого берут кровь без его ведома и используют для экспериментов.

              Если законодательство позволяет Google использовать данные пользователей без их разрешения, это значит, что задача информирования населения о своих инициативах в медицинских технологиях лежит на компании. Сейчас Google создает свои проекты в атмосфере максимальной секретности, а общественность узнает о проектах компании, в которых используются частные данные, из утечек в СМИ.

              Данные являются такой же собственностью, как движимое и недвижимое имущество. Пользователи должны быть четко информированы, когда их данные могут быть и будут использованы третьими лицами, и для чего. По мере того как общественность начинает осознавать значение данных в современной экономике, законодательство также должно адаптироваться под запрос. В идеале пользователи должны иметь возможность сами выбирать, для каких исследований и направлений будут использоваться их данные.


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