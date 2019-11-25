Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
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Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...

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              Анна Долгарева

              Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 25 ноября 2019, 14:14

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              Когда я приехала в Нарьян-Мар, был полдень, ясный полдень, и потому я увидела тонкую, ярко горящую полосочку у горизонта. Узкая, как ниточка, временами прерывистая, она горела среди сумеречного полудня, и так это было странно: в Москве – осень, а здесь – снега и сумерки в полдень, с этой ярко горящей ниточкой.

              Я спросила, что это. Закат или, может, рассвет, не очень понятно было. Мне объяснили, что это день. Скоро не будет и этой ниточки, и наступит полярная ночь, темнота, перемежающаяся несколькими часами темных сумерек. Собственно, уже было почти так – но все-таки в те промежутки, когда солнечная ниточка выглядывала на горизонте, сумерки были светлыми, а когда наступит полярная ночь, они будут совсем темными. Так мне объяснили.

              Смеркалось в два часа дня.

              Когда-то мне рассказали так: северные племена, ожидая первого появления солнца, шли на самую высокую гору, потому что с нее было лучше видно, и устраивали праздник встречи солнца.

              Можно их, в общем, понять.

              Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

              Если вот конкретно Нарьян-Мар рассматривать, то оттуда еще и улететь можно только на самолете. Поезда не ходят, потому что тундра, вечная мерзлота, имеющая свойство подтаивать, с автомобильными дорогами та же проблема. Остается депрессивно есть витамин D и устраивать праздник, когда солнце в середине января начнет показываться.

              Тем не менее, это, наверное, очень круто отражает северный характер.

              Ты живешь в таком, малоприятном месте, где пол-лета солнце не заходит, сбивая тебе все биологические настройки, а потом всю зиму либо не показывается, либо показывается по чайной ложке, в результате чего кости истончаются, иммунитет хлопает дверью, организм ослабевает и начинаются нервные расстройства.

              И ты не сходишь с ума.

              Ты продолжаешь жить, гордясь тем, что это земля твоих дедов и прадедов, ты строишь здесь дома, сажаешь деревья, и северная твоя душа, упрямая, выводит тебя к новому солнцу раз за разом.

              Рассказывали: даже пьяницы, вроде бы, опустившиеся на дно, в какой-то момент собирались, приходили к морю и начинали строить промысловую лодку.

              Такая северная душа, упрямая. Держится пути, который пророс в ней, дороги от солнца к солнцу. Упрямство, последовательность, умение выстоять и не сломаться за долгую черную зиму – вот он, север.

              Здесь жил, писал свое «Житие», а потом горел протопоп Аввакум. Здесь кочевали с пастбища на пастбище охотники-ненцы, безжалостно сжигая перед уходом накопившиеся ненужные вещи. Здесь сама земля, кроме вечной мерзлоты, пропитана суровой обреченностью и упорством.

              До сих пор перемешаны – русские, ненцы, православные, старообрядцы, язычники, пришедшие в начале двадцатого века коми-ижимцы. Вот стоит церковь православная, а напротив нее – старообрядческая. Я, говорит моя спутница, в православную не хожу, я из старообрядческого рода. И родовые традиции здесь, на промерзшем куске земли, важнее, чем где-либо.

              Эта – русская, эта – ненка, у нее на полочках сидят традиционные куклы-уко, она объясняет, как у них просить чего: мол, нужно поклониться, назвать ее хозяюшкой, а еще был такой шаман Коля, он всю правду говорил, но женился и уехал, жена его увезла в Новосибирск.

              Это Россия.

              Это Россия, когда рядом с русскими живут малые народы со своими кусочками древности, это Россия со своей эклектикой, и характер северный – упрямый, стойкий характер – он ведь лежит в основе того, что мы называем «русским характером».

              Север русский – это и есть Россия в миниатюре.

              История и современность. Русские и народы, присоединенные к великой империи. Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, - но оказывается, что все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца.

              Словно в горошинку это все скатано и помещено в центр русского сердца.

              Так и живем.


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