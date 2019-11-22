У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

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Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...

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              У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

              Сергей Мардан
              публицист
              		 22 ноября 2019, 19:40

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              Говорить об отмирании института брака и традиционной семьи стало уже практически общим местом. Подвергать сомнению эту аксиому равносильно тому, чтобы официально расписаться в собственном невежестве.

              Не то чтобы все этому бешено аплодируют, с этим, скорее, почти все смирились.

              Те, кто говорят, что нужно принять новую реальность, демонстрируют статистику разводов, данные снижения уровня рождаемости в развитых странах; объясняют перспективы развития потребительского общества и стремительный рост стоимости жилья в крупных городах.

              С другой стороны, адепты «традиционной семьи» ищут выход исключительно в религиозности и социальной архаике и часто выглядят как городские сумасшедшие или реконструкторы, которые пытаются воссоздать образ жизни крестьянской общины конца XIX века в современном мире.

              Однако дело сегодня обстоит следующим образом. Институт брака прошел бурный XX век вместе со всеми его социальными экспериментами и новаторством, включая феминизм, форсированное строительство общества будущего, гонения на церковь и любые формы религиозности.

              Фото: «Москва слезам не верит», «Мосфильм»

              Даже коммунисты, которые поначалу хотели обобществить не только средства производства, но и семейный быт и детей, быстро отыграли назад и стали бороться за «крепкую советскую семью» со строгостью испанской инквизиции.

              Последнее исследование ВЦИОМ констатирует, что институт семьи вполне благополучно пережил и первое постсоветское 30-летие, оставаясь базовой социальной моделью для российских граждан. Смена социализма на капитализм вообще никак не повлияла на семью. Более того, цифры ВЦИОМ говорят о том, что институт семьи вообще невозможно объяснить никакими экономическими моделями. Это вообще не про экономику. Это – про счастье.

              Именно так. Согласно опросу, 81% граждан России назвали себя счастливыми людьми. А главным условием счастья большинство опрошенных назвали наличие семьи – 29% респондентов. Еще 12% главным условием счастья считают наличие детей. И этот ответ с очень небольшой натяжкой можно включить в ту же группу, потому что без семьи детей все же пока заводят редко. Итого – 41%.

              С моей точки зрения, этот опрос ставит точку в дискуссии о том, как на ближайшие 50 лет люди видят устройство своего мира. Примерно так же, как видели его их предки 100 или 200 лет назад.

              Современная экономика меняет социальный ландшафт с ужасающей скоростью. Предметы, которые на памяти всего одного поколения были социальными маркерами богатства и успеха, перестали ими быть – автомобили, одежда, электроника. Меняется структура страны и уклады жизни. Малые города умирают, люди переселяются в суперагломерации, где традиционные социальные связи вообще не работают. Интернет уже стал способом человеческой коммуникации более революционным, чем книгопечатание.

              Приметой современного общества является то, что огромное количество материальных благ достаются человеку почти бесплатно. Еда, одежда, развлечения – все стоит невероятно дешево. Сегодня даже гастарбайтер со своей небольшой зарплатой покупает набор продуктов, одежды, услуг, который еще 50 лет назад был доступен только элите общества.

              Но остается неизменным то, к чему стремятся все – и киргизский таксист, и хипстер: все хотят счастья.

              Казалось бы, если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако этого не происходит. Более того, всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) является основной причиной огромного числа разводов.

              На ваш взгляд

               
              Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?




              Обсуждение: 44 комментария
              Если счастье не сложилось в первом браке, люди с легкостью повторяют попытку и во второй раз, и в третий, а некоторые не могут остановиться вплоть до наступления старческого слабоумия. Необходимость совместного физического выживания, которое было возможно только в составе большой семьи, больше не актуальна. Даже квартирный вопрос потихонечку уходит на второй план вместе с ростом благосостояния граждан.

              Но жить в одиночку все равно никто не хочет, хотя всеобщая уберизация всего и вся, казалось бы, должна была уничтожить семейную жизнь на корню. Секс давно доступен без всякого брака, дети... тут есть, конечно, некоторые проблемы, но тоже вполне преодолимые – готовая еда продается в супермаркете, равно как и посудомоечная машина и пылесос.

              Это звучит чертовски патетично, но про семью и про то, зачем она нужна, все объяснил Лев Николаевич Толстой в романе «Анна Каренина», а точнее – в его первом предложении. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Устойчивая логическая связь – «семья» и «счастье».

              Вот этим и живем. Я бы даже рискнул предположить, что Господь Бог, изгнав Адама и Еву из Рая, в утешение наградил их несложным способом быть счастливыми. Это оказалось довольно трудным, но мы стараемся.

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