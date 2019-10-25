Что выиграла Америка от предательства курдов

Взгляд
25 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
Разделы

Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Триумф» и «Панцирь» изменят политический вес Сербии

В Сербию прибыли российские супер-зенитки С-400, но надолго они там не задержатсяФото: кадр из видео
Сербия подтвердила, что покупает партию зенитных комплексов «Панцирь-С». Их уже привезли под Белград. Пока только в качестве выставочных экземпляров. Правда, зачем Сербии эти комплексы – большой вопрос. От бомбардировок НАТО «Панцири» не спасут, а со своими соседями Белград воевать вроде не собирается. Но современное оружие может усилить как авторитет Сербии, так и позиции Москвы на Балканах. Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...

Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

Владимир Можегов, публицист
В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
    Перейти а раздел…

    Сколько зарабатывают киберспортсмены

    Новая подруга России в США

    Самые необычные российские изобретения

      Перейти а раздел…

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Песков ответил на вопрос о создании российской военной базы в ЦАР
              ЦАР задумалась о размещении военной базы РоссииЛевые и правые в бундестаге попытались отменить санкции против РоссииВ США оценили прилет Ту-160 в ЮАР«Сухой» договорился о продаже 40 «Суперджетов» в Норвегию
              Минск передумал брать госкредит у России на 600 млн долларовУдаривший крымского журналиста чеченский байкер извинилсяВо Франции заявили о возвращении Россией статуса мировой державойКиев заявил об обязанности Газпрома использовать ГТС Украины в 2020 году
              Эксперт объяснил стремление США захватить месторождения нефти в СирииБогатейший человек мира потерял за вечер 7 млрд долларовСоловьев объяснил, что удерживает Европу от реабилитации ГитлераАмериканская журналистка оценила традиционную русскую баню

              Главная тема


              «Триумф» и «Панцирь» изменят политический вес Сербии

              «вы-то что сами делаете?»


              Небензя дал отпор Германии в СБ ООН

              госпереворот 2014 года


              Зеленский потребовал расследовать убийства правоохранителей во время Майдана

              лидеры мнений


              Блогеры обрушились с критикой на Исинбаеву

              Видео

              90 лет Великой депрессии


              США должны готовиться к новой финансовой катастрофе

              охота на «мамонтов»


              В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

              конгресвумен от Гавайев


              Как «Трамп в юбке» служит интересам России

              долгосрочные интересы


              Россия обозначила в Африке стратегические цели

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Совесть нации


              Ольга Андреева: Украинская удавка на шее русской интеллигенции

              Глобальные перемены


              Иван Соловьев: Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

              Неолиберальная политика


              Андрей Манчук: В Чили закончился главный миф советских либералов

              на ваш взгляд


              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?


              Геворг Мирзаян

              Что выиграла Америка от предательства курдов

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 25 октября 2019, 12:08

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Российско-турецкий пакт. Именно так (с намеком на пакт Молотова-Риббентропа) на Западе называют российско-турецкий меморандум, не только завершивший военную операцию Анкары в Северной Сирии, но и обрисовавший новый статус-кво в этом регионе. Курдам дали чуть больше недели на вывод всех войск из сирийско-турецкого пограничья, и эта зона теперь переходит под контроль сирийских пограничников и российской военной полиции. Американские же войска из региона выводятся, причем выводятся с позором – весь мир обходят кадры с американскими джипами, которые обступают улюлюкающие и бросающие в них камни сирийцы.

              Неудивительно, что американская и арабская пресса пребывает в глубоком трауре, и называет происходящее чуть ли не катастрофой. Причин тому множество. Во-первых, безусловный успех Владимира Путина – патрона Башара Асада. Российский президент не просто обеспечил сравнительно мирную реинтеграцию сирийских курдов, но и продемонстрировал, кто теперь является главным арбитром на Ближнем Востоке.

              «Русские ставили целью стать новой силой в регионе, и вся эта история с замещением американских сил на российскую полицию и политическое влияние позволила им этой цели достичь», – пишет CNN.

              Цели такой достигли не только русские, но и турки – и еще вопрос, чье достижение больше расстроило американцев. Да, Анкара является союзником США по НАТО – однако этот союзник регулярно бросает Вашингтону вызовы, оспаривая приоритет американских интересов над союзническими. И, надо сказать, оспаривает успешно.

              Сначала турки купили оружие у Москвы (после чего другие союзники задались вопросом: «а что, так тоже можно?»), сейчас же они напали на клиентов США – курдов – и вынудили американцев отказаться от поддержки этих клиентов. Неудивительно, что турецкие СМИ воспевают победу своего президента, который «победил Америку, Израиль, ЕС и Саудовскую Аравию» – то есть всех врагов. 

              Фото: AHMED MARDNLI/EPA/ТАСС

              В-третьих, американских журналистов очень расстраивает судьба клиентов – курдов, которые в американской прессе были предельно мифологизированы. Да, никто не отрицает героизм курдского ополчения в войне против ИГ* (в который курды, по их собственным словам, потеряли 11 тысяч бойцов), а также страдания курдского народа от исламистов.

              Однако некоторые западные СМИ писали об автономном сирийском Курдистане чуть ли не как о некоем островке либерализма посреди моря ближневосточной деспотии. Месте, где у мужчин и женщин равные права, где широкие полномочия местного самоуправления, где в мире и дружбе живут различные народы и конфессии. Как о мечте, которую сейчас – о ужас – раздавили путинский, эрдогановский и трамповский сапоги.

              Глобализм против интересов

              Впрочем, хозяин последнего сапога излучает радость, оптимизм и даже гордость за содеянное. Трамп назвал окончание турецкой операции американской победой, поскольку «это окончание было создано США и никем больше». 

              Либеральные противники президента его высмеивают. Где ж тут победа, говорят они, когда Трамп самолично не только предал союзника (продемонстрировав тем самым надежность США другим американским союзникам), но и самолично бросил курдов в объятья России и Башара Асада? По их словам, американский президент на деле устроил очередное шоу, попытавшись отвлечь американское общество идущего в США процесса импичмента Дональда Трампа. Другие критики – например, сенатор Боб Менендес – намекают на то, что Трамп прямо действовал в интересах Москвы и Анкары.  Вероятно, кто-то даже попытается подвести эту историю под общее расследование по импичменту (которое, вопреки надеждам демократов, выдыхается).

              Однако, в общем-то, Трамп прав, и это действительно скорее победа – если под победой понимать не призрачное американское величие и репутацию, а национальные силы. И дело даже не в том, что Трамп не стал тянуть резину и все-таки сделал выбор между курдами и турками – в пользу, естественно, последних. А в том, что под прикрытием турецкой операции хозяин Белого дома вытащил из сирийской западни сотни американских заложников – подразделения армии США, которые размещались в северо-восточной Сирии.

              Любой теракт против них, организованный местными или зарубежными силами (заинтересованными во вводе американских войск) вынудил бы Трампа реагировать крайне жестко – вплоть до ввода войск. Ввода, который привел бы к конфликту с сирийской и иранской армиями, а также, возможно, с российскими ВКС. И, как следствие, похоронил бы шансы Трампа на переизбрание.

              Можно сколько угодно говорить о том, что вывод войск стал «концом американского лидерства в мире» – Трампу не интересна патетика глобалистов. Ему интересен дебит и кредит американской внешней политики – и ведомость показывает, что траты на Ближний Восток не были эффективными. «Мы потратили 8 триллионов долларов на ближневосточные войны. Войны, которые никогда особо и не хотели выиграть, – говорит американский президент. – И после всех потраченных денег, после всех потерянных жизней, после столько числа тяжелораненых юношей и девушек Ближний Восток стал менее безопасным и менее стабильным чем в то время, когда эти войны только-только начинались». И в соответствии со своими предвыборными обещаниями Трамп отказывается от тех внешнеполитических проектов и обязательств, которые Америке не нужны. В данном случае от Сирии.

              И турецко-курдская война дала американскому президенту прекрасный повод для вывода американских войск, оказавшихся между молотом и наковальней вступивших в войну друг с другом союзников.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

              Владимир Можегов, публицист
              В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...
              Обсуждение: 53 комментария

              Нам всем нужна свобода друг от друга

              Алексей Алешковский, сценарист
              Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              В Чили закончился главный миф советских либералов

              Андрей Манчук, политолог
              Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...
              Обсуждение: 98 комментариев

              Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

              Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              В советское время, к которому так модно сегодня апеллировать и по которому ностальгируют до оскомины, поморгать фарами встречным машинам о стоящем в кустах гаишнике с радаром считалось нормой. При этом ГАИ уважали гораздо больше, но боялись меньше. А сегодня? Подробности...
              Обсуждение: 77 комментариев

              Анонимность в интернете требует жертв

              Виктория Федотова, журналист
              То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Украинская удавка на шее русской интеллигенции

              Ольга Андреева, Журналист
              «Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
              Обсуждение: 103 комментария

              «Руины режима» возникнут только в двух случаях

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
              Обсуждение: 168 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............