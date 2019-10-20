В спортзале надо выбирать женщин

О чем непрерывно твердит нам реклама спортивных клубов? Что тренажерный зал – это место, где мужчина может выпустить наружу своего внутреннего зверя. Где в современном политкорректном мире тебе позволено быть яростным и сильным, как только заблагорассудится. А тренер рядом – это опытный и мудрый Акела, который направит твою бушующую страсть и моджо в созидательное русло. Фиг! Эта картинка – всего лишь плод воображения жадных до денег пиарщиков.

На деле все куда более ванильно и пресно. Если присмотреться, большинство городских мужчин ходят сегодня в зал вовсе не затем, чтобы стать сильнее и краше. Они оплачивают услуги тренера для того, чтобы какое-то время просто побыть рядом с большим и могучим мачо.

Увы, в нашем обществе пока еще жив стереотип, что большое количество мускулов равнозначно мужественности. А напускная брутальность дает ее обладателям ключ к тайнам мироздания.

И вот изо дня в день я вижу, как офисные мальчики и дяди с тоненькими ручками и яйцевидными животиками приходят в зал, чтобы просто постоять рядом с «тру-мужиками», которых символизируют тренеры. Послушать их байки из жизни. Поддакивая, посмеяться солдафонским шуточкам. Поспрашивать о насущном. И кивать в ответ чаще всего недалеким и примитивным рассуждениям этих спортсменов-любителей.

Все это напоминает общение подростка с потерянным в детстве и вновь обретенным отцом. Удивительно: успешные, казалось бы, люди, у которых есть средства на клуб и персональные занятия, тратят свое время и деньги на пустое общение с брутальными кривляками, которые, если присмотреться, не особо-то преуспели в этой жизни.

Невооруженным взглядом заметно, что у таких посетителей тренажерных залов проблемы не физического, а психологического рода. Они эмоционально зависимые, неуверенные в себе, без внутреннего стержня и четкого понимания целей, что им нужно от этого мира.

Им кажется, что продажная брутальность мужиковатых тренерОв компенсирует дефекты их характера, примерно, как продажная любовь – недостаток внимания и страсти в их монотонной жизни. Опять, увы! Не компенсирует.

Тренеры, к которым они обращаются, в основной своей массе ведут себя точно, как курортные путаны. Изображают интерес, играют роль роковой дивы, но лишь затем, чтобы выкачать из клиента побольше денег. Спорта во всем этом не больше, чем в походе за грибами в ближайший парк или просиживании штанов с удочкой у болотца.

Да и сами эти тренеры, если поглядеть, такие же жертвы обстоятельств, как их подопечные. Просто случилось так, что в какой-то момент своей жизни они заимели привычку активно тягать железо. А некоторые так и вовсе заимели свои мускулы с помощью химии, основательно подорвавшей им здоровье.

И вот такие «образцовые мужчины», как могут, отвлекают от уныния и неуверенности в себе менеджеров, которые тянутся к ним за глотком мужской свободы. На деле этих бруталов администрация фитнес-клубов шпыняет, как салон сотовой связи консультантов, заставляя делать план по продажам, брать на себя дополнительные обязательства и лишний раз не высовываться с собственным мнением.

На фоне такой ярмарки тщеславия поведение женщин в спортивных клубах, надо заметить, выглядит чуть более благородно. Они более сосредоточенно и целеустремленно занимаются. Общаются между собой чаще по делу. И женщина-тренер скорее сгонит с тебя семь потов и станет обсуждать правильную технику выполнения упражнения, чем мужчина. Разумеется, дело здесь не в половом различии, а в представлении о профессиональных стандартах и стремлении им следовать. Но, повторюсь, у женщин-тренеров в спортзалах такой профессионализм, на мой взгляд, встречается немного чаще.

Вот почему, потусовавшись с мужиками, я выбрал сейчас себе для тренировок инструктора-женщину. Что и вам советую.