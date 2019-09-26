Краткий урок политинформации. Покойный Сергей Доренко учил меня однажды: «Когда геронтократия хочет как можно дольше находиться у власти, она берет в союзники молодых и борзых. Нет более надежного способа для престарелых лидеров избавиться от внутривидовой конкуренции, кроме как наделить огромными полномочиями случайного и молодого персонажа.

Такой протеже на публике будет требовать радикальных перемен, клеймить ошибки своих великовозрастных предшественников и при этом сохранять абсолютную лояльность и верность главному патрону, поднявшему его из грязи в князи, советуясь с ним по любому конкретному шагу».

Так Доренко объяснял свою неудачную попытку сделать политическую карьеру внутри КПРФ. Зюганов тогда как раз окружил себя какими-то молодыми голодранцами и их усилиями пресек внутреннюю крамолу. В итоге Зюганов все еще у руля, а голодранцев этих никто не помнит.

Несколько лет назад я участвовал в переселении одного российского стартапа в Европу. Стартапом руководила девушка-красавица: диплом британского университета, свободный английский, опыт ведения бизнеса и знание проекта до последнего винтика.

Первое, что нам сказали европейские бизнес-ангелы: смените CEO на мужчину, молодой девушке никто нормальных денег не даст. «Как же! –закричали мы, – тут же Европа – толерантность – феминизм – равенство полов?!!». «Это на словах и для бедных, – ответили нам. – Там, где крутятся серьезные деньги, все решают мужчины, и они предпочитают делать это с себе подобными».

Так я узнал, что даже в Европе, когда в публичном поле будто бы из ниоткуда появляется какая-нибудь молодая девушка исключительных дарований, за ней всегда стоят взрослые мужчины со своими взрослыми интересами.

А когда люди из сырьевого сектора показали мне как-то раз на пальцах, как экологические экспертизы используются в конкурентных войнах за сырьевые месторождения… Хотя, ну нафиг, не буду углубляться в эту тему...

В общем, я думаю, вы поняли, почему я не тороплюсь умиляться появлению независимой и смелой девочки на трибуне ООН. А лучше посижу тихонечко в своем ироничном болотце и посмотрю, к каким экономическим требованиям это все приведет и кто окажется их бенефициаром. Почему-то мне кажется, это будут вовсе не черепашки и не морские котики.

Источник: Блог Ильи Переседова

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