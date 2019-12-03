Опыт «Дом-2» расширяет горизонты философии

Я очень не люблю дисциплину «История философии» за высокомерие, которое она проявляет к изучаемому предмету. Что советские диалектики, что какой-нибудь британский Бертран Рассел — все они рассказывают о философах и философских учениях прошлого снисходительно и свысока. Мол, был такой Зенон, что-то там себе соображал, при этом ум у него был забит всякой поэтикой вперемешку со странными парадоксами и вообще ни до чего толкового мужик не договорился. Другое дело — мы…

Таким манером они рассуждают обо всех без исключения философах и доктринах. Но есть у них при этом особенно нелюбимые. Один из таких аутсайдеров — теория «двойственной истины».

Эта концепция имела хождение на рубеже Средних веков и Нового времени и стремилась разделить между собой философию и теологию, защитив их от взаимных претензий.

Согласно этой доктрине, постижение Истины в философии и теологии настолько различается по методу и целям, что они напрямую не соприкасаются между собой. А пересекаются лишь ортогонально в проекции друг на друга. Соответственно, то, что видится истинным в теологии, может казаться сомнительным философам и наоборот. Без особого ущерба друг для друга.

В современном курсе истории философии теорию «двойственной истины» или не упоминают вовсе, или говорят о ней с явной усмешкой. Была, мол, такая слабохарактерная попытка юной светской философии защитить себя от скудоумия и зависти закостенелой схоластики. Но у нас-то не так! Теперь светоч разума победил и подобное никогда уже не повторится. Нам прямо сложно представить себе, как это в одной голове могли умещаться враждебные друг другу истины без вреда для психики носителя.

До недавнего времени я сам, грешным делом, думал похожим образом, пока мне на глаза не попались новости из мира современной культуры.

В одной из них говорилось, как активисты борьбы за равенство прав поставили на вид создателям сериала Чернобыль, что в их фильме мало (извините) негров. Точнее, их там совсем нет.

А слабые попытки режиссёра оправдаться тем, что среди населения советской Украины негры практически не встречались, как не было их и среди персонала взорвавшейся станции, были объявлены расизмом. Ведь делить людей по цвету кожи — это расизм.

Должен сказать, это — вполне целостная идеологическая позиция, которой можно следовать и её разделять. Как, например, поступает Королевский национальный театр в Лондоне, в котором чернокожие актёры исполняют теперь в постановках Шекспира любые роли (не только Отелло), невзирая на формальные детали исторической достоверности.

На эту тему

И всё было бы хорошо, если бы рядом на сайтах в разделе «Культура» не висело другое известие: общественность Голливуда разгневалась на новость о том, что киноактёр Уилл Смит может сыграть в фильме по биографии великих теннисисток Винус и Серены Уильямс их отца, Ричарда. Ведь Смит, по мнению комментаторов, недостаточно темнокожий для этой роли.

Как можно бороться за равенство прав, призывая игнорировать цвет кожи, одновременно с этим сличая градиенты и объявляя оттенки политически важными — парадокс, который и не снился создателям теории двойственной истины. Но он сегодня спокойно существует в умах некоторых наших современников и, как видим, головы у них от этого не лопаются.

Но есть и хорошие новости.

На днях мне в руки попалась книжка Алёны Водонаевой — звезды программы «Дом-2», телеведущей, светской дивы, нашей великой современницы. Книга называется «Голая» и содержит не только фото авторки в стиле «Ню», но и её рассуждения о жизни, пугающие своей обнажённой достоверностью.

Я честно прочёл треть.

Где-то на ста страницах Водонаева рассказывает читательницам, какой нужно быть, чтобы тебя могли считать идеальной женой и женщиной. Тут и советы по уходу за собой, и за домом, рецепты диет, комплексы упражнений и, главное — правила, как можно и нельзя вести себя в присутствии мужчины.

Например, пардон, Алёна категорически запрещает своим последовательницам пукать рядом с избранниками, так как одним неосторожным пуком можно сдуть навсегда романтику и крепкую любовь.

Внимательный читатель, наверняка, уже догадался, что будет дальше: расписав читательницам нормативы жизни сложнее и жёстче, чем самурайский кодекс бусидо, Водонаева рекомендует им принять в качестве ролевой модели образ независимой и сильной женщины. Да-да, она так и пишет о себе: я — независимая и сильная женщина, которая не может пукнуть рядом с любимым мужчиной и не позволяет ему видеть себя без косметики.

Кому-то такие призывы покажутся смешными и глупыми, но я испытал прилив радости, когда прочитал это.

Дело в том, что я — большой фанат классической философии. В первую очередь, конечно, немецкой, но не только. И вот уже много лет мне приходится слышать, что у неё нет будущего так как она слишком сложна для понимания современному человеку, к тому же полна противоречий. Но дело в том, что все противоречия немецкой классической философии (как и апории Зенона) не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой. Которые выходят тиражами в несколько десятков тысяч экземпляров.

А значит, у классической философии есть шансы снова явить себя миру.

Тут, следуя принципам теории двойственной истины надо что-то доброе сказать в адрес теологии. И я уже почти было отчаялся найти эти слова. Но мне неожиданно помогли Ксения Собчак и Яна Рудковская.

Собчак, оказывается, стала недавно генеральным продюсером какого-то модного телеканала и запустила на нём реалити-шоу про домашнюю жизнь Рудковской (это жена фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Димы Билана и вообще — матриарх отечественных богемы и гламура).

Я посмотрел первую серию этого шоу. И в ней Рудковская говорит на камеру: «Я уже достаточно богата и успешна, чтобы позволить себе говорить правду!»

Аллилуйя! — Вскричал я — Спасибо, Господи, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам! Ведь правду можно говорить в любом состоянии и с любым кошельком. И это утверждение вполне может стать основой нового богословия, точно также, как преодоление парадоксов Водонаевой — методом реабилитации классической философии в сознании широких масс.

Если вы дочитали этот текст до конца, это были самые неожиданные 6 500 тысяч знаков, которые вы прочитали в своей жизни, встречу с которыми вы никак не могли предположить, когда просыпались в кровати этим утром.

Похлопайте себе! Вы это заслужили!

Источник: Блог Ильи Переседова