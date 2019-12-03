Опыт «Дом-2» расширяет горизонты философии

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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»

Первый трубопроводный российский газ пошел в Китай Фото: gazprom.ru
Спустя шесть лет после подписания секционного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай так до сих пор и не договорились?  Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России — гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
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Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

Бюджетная несообразность угрожает распадом Евросоюза в ближайшие годыФото: Sascha Steinach/Global Look Press
Советский Союз неоднократно обвиняли в ущемлении прав исконно русских областей в пользу национальных окраин. РСФСР была едва ли не единственной республикой-донором – большинство остальных регионов бывшей империи, от Прибалтики до Грузии, получали дотации. Ровно то же самое сейчас происходит с Евросоюзом. Какую дань платят Берлин и Париж болгарам и полякам? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Опыт «Дом-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего - она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
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В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем

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Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

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Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
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              Илья Переседов

              Опыт «Дом-2» расширяет горизонты философии

              Илья Переседов
              журналист
              		 3 декабря 2019, 12:56

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              Я очень не люблю дисциплину «История философии» за высокомерие, которое она проявляет к изучаемому предмету. Что советские диалектики, что какой-нибудь британский Бертран Рассел — все они рассказывают о философах и философских учениях прошлого снисходительно и свысока. Мол, был такой Зенон, что-то там себе соображал, при этом ум у него был забит всякой поэтикой вперемешку со странными парадоксами и вообще ни до чего толкового мужик не договорился. Другое дело — мы…

              Таким манером они рассуждают обо всех без исключения философах и доктринах. Но есть у них при этом особенно нелюбимые. Один из таких аутсайдеров — теория «двойственной истины».

              Эта концепция имела хождение на рубеже Средних веков и Нового времени и стремилась разделить между собой философию и теологию, защитив их от взаимных претензий.

              Согласно этой доктрине, постижение Истины в философии и теологии настолько различается по методу и целям, что они напрямую не соприкасаются между собой. А пересекаются лишь ортогонально в проекции друг на друга. Соответственно, то, что видится истинным в теологии, может казаться сомнительным философам и наоборот. Без особого ущерба друг для друга.

              В современном курсе истории философии теорию «двойственной истины» или не упоминают вовсе, или говорят о ней с явной усмешкой. Была, мол, такая слабохарактерная попытка юной светской философии защитить себя от скудоумия и зависти закостенелой схоластики. Но у нас-то не так! Теперь светоч разума победил и подобное никогда уже не повторится. Нам прямо сложно представить себе, как это в одной голове могли умещаться враждебные друг другу истины без вреда для психики носителя.

              Фото: Сплетница,17th Street Productions

              До недавнего времени я сам, грешным делом, думал похожим образом, пока мне на глаза не попались новости из мира современной культуры.

              В одной из них говорилось, как активисты борьбы за равенство прав поставили на вид создателям сериала Чернобыль, что в их фильме мало (извините) негров. Точнее, их там совсем нет.

              А слабые попытки режиссёра оправдаться тем, что среди населения советской Украины негры практически не встречались, как не было их и среди персонала взорвавшейся станции, были объявлены расизмом. Ведь делить людей по цвету кожи — это расизм.

              Должен сказать, это — вполне целостная идеологическая позиция, которой можно следовать и её разделять. Как, например, поступает Королевский национальный театр в Лондоне, в котором чернокожие актёры исполняют теперь в постановках Шекспира любые роли (не только Отелло), невзирая на формальные детали исторической достоверности.

              И всё было бы хорошо, если бы рядом на сайтах в разделе «Культура» не висело другое известие: общественность Голливуда разгневалась на новость о том, что киноактёр Уилл Смит может сыграть в фильме по биографии великих теннисисток Винус и Серены Уильямс их отца, Ричарда. Ведь Смит, по мнению комментаторов, недостаточно темнокожий для этой роли.

              Как можно бороться за равенство прав, призывая игнорировать цвет кожи, одновременно с этим сличая градиенты и объявляя оттенки политически важными — парадокс, который и не снился создателям теории двойственной истины. Но он сегодня спокойно существует в умах некоторых наших современников и, как видим, головы у них от этого не лопаются.

              Но есть и хорошие новости.

              На днях мне в руки попалась книжка Алёны Водонаевой — звезды программы «Дом-2», телеведущей, светской дивы, нашей великой современницы. Книга называется «Голая» и содержит не только фото авторки в стиле «Ню», но и её рассуждения о жизни, пугающие своей обнажённой достоверностью.

              Я честно прочёл треть.

              Где-то на ста страницах Водонаева рассказывает читательницам, какой нужно быть, чтобы тебя могли считать идеальной женой и женщиной. Тут и советы по уходу за собой, и за домом, рецепты диет, комплексы упражнений и, главное — правила, как можно и нельзя вести себя в присутствии мужчины.

              Например, пардон, Алёна категорически запрещает своим последовательницам пукать рядом с избранниками, так как одним неосторожным пуком можно сдуть навсегда романтику и крепкую любовь.

              Внимательный читатель, наверняка, уже догадался, что будет дальше: расписав читательницам нормативы жизни сложнее и жёстче, чем самурайский кодекс бусидо, Водонаева рекомендует им принять в качестве ролевой модели образ независимой и сильной женщины. Да-да, она так и пишет о себе: я — независимая и сильная женщина, которая не может пукнуть рядом с любимым мужчиной и не позволяет ему видеть себя без косметики.

              Кому-то такие призывы покажутся смешными и глупыми, но я испытал прилив радости, когда прочитал это.

              Дело в том, что я — большой фанат классической философии. В первую очередь, конечно, немецкой, но не только. И вот уже много лет мне приходится слышать, что у неё нет будущего так как она слишком сложна для понимания современному человеку, к тому же полна противоречий. Но дело в том, что все противоречия немецкой классической философии (как и апории Зенона) не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой. Которые выходят тиражами в несколько десятков тысяч экземпляров.

              А значит, у классической философии есть шансы снова явить себя миру.

              Тут, следуя принципам теории двойственной истины надо что-то доброе сказать в адрес теологии. И я уже почти было отчаялся найти эти слова. Но мне неожиданно помогли Ксения Собчак и Яна Рудковская.

              Собчак, оказывается, стала недавно генеральным продюсером какого-то модного телеканала и запустила на нём реалити-шоу про домашнюю жизнь Рудковской (это жена фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Димы Билана и вообще — матриарх отечественных богемы и гламура).

              Я посмотрел первую серию этого шоу. И в ней Рудковская говорит на камеру: «Я уже достаточно богата и успешна, чтобы позволить себе говорить правду!»

              Аллилуйя! — Вскричал я — Спасибо, Господи, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам! Ведь правду можно говорить в любом состоянии и с любым кошельком. И это утверждение вполне может стать основой нового богословия, точно также, как преодоление парадоксов Водонаевой — методом реабилитации классической философии в сознании широких масс.

              Если вы дочитали этот текст до конца, это были самые неожиданные 6 500 тысяч знаков, которые вы прочитали в своей жизни, встречу с которыми вы никак не могли предположить, когда просыпались в кровати этим утром.

              Похлопайте себе! Вы это заслужили!

              Источник: Блог Ильи Переседова


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