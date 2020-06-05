В США творится большевистский обман

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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара

Поражение войск фельдмаршала Хафтара под Триполи пока еще не стало победой его враговФото: Karine Pierre/Reuters
Многим казалось, что в ливийской гражданской войне Москва подыгрывает Хафтару. Однако на деле Москва сумела сохранить доверительный контакт и с его врагами из Правительства национального согласия (ПНС). Неслучайно сразу после крупного разгрома войск Хафтара в аэропорту Триполи, ПНС отправила делегацию в Москву. Как России защитить свои интересы в Ливии, если расклад сил там решительно изменился? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В США творится большевистский обман

Илья Переседов, журналист
Бацилла левой идеологии, которая убила Российскую Империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…» Подробности...

С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
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Эта Америка сломалась, несите новую

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              Илья Переседов

              В США творится большевистский обман

              Илья Переседов
              журналист
              		 5 июня 2020, 09:20

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              В Америке творится какая-то чертовщина. Страну стало лихорадить после убийства чернокожего преступника белым полицейским во время задержания. Такие происшествия, увы, случаются в США достаточно часто. Обычно они приводят к массовым протестам и иногда к локальным погромам. После этого государство наказывает виновников смерти чернокожего гражданина, родственникам жертв выплачивает компенсации, и всё возвращается на круги своя.

              Но не в этот раз. Страна полыхнула. Американские города охватили массовые погромы. Чёрнокожее население таким образом, якобы, получает компенсацию за свои многолетние страдания. В интернете появилось множество роликов, в которых погромщики набрасываются на белых прохожих, заставляя их на коленях каяться за свои многолетние привилегии.

              Люди, готовые защищать себя и свою собственность, выходят на улицы с оружием в руках. Президент всерьёз говорит о возможности начать применять армию для подавления бунтов. И всё это происходит при одобрении или очень сдержанном осуждении происходящего со стороны американских либералов.

              К чему в итоге могут привести эти события? Очевидно, их масштаб уже не соответствует тому событию, которое их спровоцировало. В европейской прессе происходящее сравнивают с убийством в 1914 году эрцгерцога Франца Фердинанда сербским террористом Гаврило Принципом: яркое, но случайное политическое событие, которое запустило цепь последствий, приведших в итоге к Первой мировой войне.

              Я вижу в происходящем другие параллели. Когда мне приходится читать в Фейсбуке у знакомых, живущих в США, что в их городке пока тихо, что волнения носят спорадический характер и даже в Нью-Йорке жизнь идёт своим чередом, насколько это возможно на карантине, что американская система управления прошла через многое, я думаю про 1917 год в России.

              Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

              Если отвлечься от мифологического образа «Великой Революции», нарисованного в советских учебниках, события, приведшие к гибели Российской Империи, выглядят очень похоже. Была великая страна, находившаяся в затяжном политическом кризисе. При этом её экономика влияла на жизнь всей планеты, от её политических решений зависел итог глобальных войн. И люди, причастные к её управлению, строили какие-то планы на десятилетия вперёд и ощущали в себе уверенность их реализовать. А рядом с этой привычной жизнью происходила возня каких-то странных аутсайдеров и маргиналов.

              Большевики, которые в итоге пришли к власти в России, воспринимались долгое время просто радикальными фриками даже среди других оппозиционеров. И октябрь 1917 года почти не изменил этого отношения к ним в обществе. Многим авторитетным людям того времени казалось, что захват Зимнего, игры в советы — это всё какие-то жестокие шалости зарвавшихся детей, которых законный взрослый правитель, пришедший на своё место, очень скоро прогонит, куда Макар телят не гонял, одним только окриком. Именно в таком тоне написано, например, письмо Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров в октябре 1918 года.

              «Старым русским» было невдомёк, что безумная наивность большевиков, которой отличалась их политическая риторика — это их главное оружие. Что если отречься от логики, от ответственности за свои поступки, от самой ценности человеческой жизни, и поднять на знамёна обиду какой-нибудь заметной группы людей, возведённую в абсолют, можно спровоцировать в обществе процессы саморазрушения. От которых, разумеется, пострадают и сами члены этой обиженной группы. Но если разрушения будут непоправимыми, всему населению придётся жить в условиях этой новой реальности.

              Есть хороший пример для подтверждения суицидального характера политических процессов, запущенных большевиками: в начале XX века рабочие в Российской Империи жили плохо, но гораздо лучше, чем их классовые братья в Европе. А через 50 лет после рабоче-крестьянской революции рабочие в СССР жили уже в разы хуже, чем их коллеги в Европе и США.

              Очень боюсь, в США сегодня происходит что-то похожее. Проблема даже не в масштабе столкновений протестующих с государством, который они имеют на сегодняшний день. А в политических приёмах, которые взяли на вооружение лидеры протеста. Это хорошо знакомый русским людям по нашему печальному прошлому большевистский обман: выделяется какая-то часть общества, которая за что-то гневается на окружающий мир. Абсолютизируется значимость их чувства обиды. И потом этой группе начинает навязываться убеждение, что единственным справедливым возмездием за их боль может стать только полное разрушение существующего государства и устоев его общества.

              Только теперь новые левые объявляют новыми пролетариями афроамериканцев. Ещё несколько лет назад в американской политике громко звучал голос разума, который, не отрицая существующих проблем, предлагал искать для их решения «срединный путь»: отвергал радикализм и предлагал всем гражданам принять свою ответственность за происходящее.

              Вот несколько характерных цитат:

              «Любая попытка демократов сделать ставку на партизанские действия и идеологический конфликт лишь усугубит то положение, в котором мы сейчас оказались…

              Ответственность по ликвидации разрыва не может лежать только на правительстве, меньшинства тоже несут за это ответственность. Многие из социальных и культурных факторов, которые негативно влияют, например, на черных людей, в утрированной форме отражают проблемы Америки в целом: слишком много телевизора (в средней черной семье телевизор включен более 11 часов в день), слишком большое потребление ядов (черные курят больше и больше едят «быстрой еды») и недостаточное внимание к образованию… 

              Мы знаем, что многие из жителей трущоб находятся в плену своей собственной саморазрушительной манеры поведения, мы знаем также, что эта манера поведения не врожденная…

              Взять хоть состояние школ в бедных районах наших городов. Можно потратить уйму денег, но дети не будут учиться лучше, пока родители не научат их трудолюбию и терпению в ожидании награды».

              Это слова Барака Обамы из его программной книги «Дерзость надежды», изданной в 2006 году. Вряд ли сегодня он решился бы повторить их в лицо протестующим. Я очень надеюсь, что американское общество найдёт в себе силы сопротивляться механизму саморазрушения, который оказался в нём запущен. И что американские политики не станут недооценивать угрозы, которая исходит от левых пропагандистов.

              Иначе бацилла левой идеологии, которая убила Российскую Империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда новым гегемоном мировой политики станет какая-нибудь Австралия, а американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…».


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