Украина становится опасной для американских политиков

Ушел в отставку сам спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Да-да, тот самый Волкер, который в дни, когда Дональд Трамп только было начинал заикаться о том, что надо бы восстановить отношения с Россией, что ее надо вернуть в G7, что Крым по факту российский, резко осаживал большого начальника, напоминая об «агрессии», «оккупации» и т.д. И вообще играл роль «плохого полицейского», «ястреба», чья задача постоянно напоминать миру, что США осуждают Россию за Крым и Донбасс и всегда будут поддерживать Украину по вопросу ее территориальной целостности и не только.

Вот и совсем недавно — это было буквально его последнее громкое заявление в должности — он говорил о том, что Украина вернет Крым, и США никогда не признают факт его вхождения в состав России, как до этого не признавали присоединение Прибалтики к СССР.

В общем, у меня лично сложилось впечатление, что его роль состоит в том, чтобы успокаивать Киев, когда там начинают сомневаться в поддержке США и постоянно озвучивать точку зрения консерваторов в американском истеблишменте. Одним словом — «говорящая голова», никакой реальной работы в его должности не было, и быть не могло.

Теперь, после отставки, я вижу много заявлений российских политологов о том, что его работа была абсолютно безрезультатной, и что его уход — это знак чуть ли не потепления российско-американских отношений.

Почему же, если миссия Волкера заключалась исключительно в озвученном мною выше, то работа была волне плодотворной. А расчет на то, что со сменой лица на посту американского «гауляйтера» в «рейхскомиссариате Украина» что-то изменится для России или Донбасса, абсолютно беспочвенны, ведь со сменой «говорящей головы» ничего не меняется. Перемены возможны только с изменением официально позиции американских властей, а кто ее будет артикулировать: условный «ястреб» или условный «голубь» — да какая разница?

Так что едва ли отставка Волкера связана с какими-то переменами в Госдепе или Белом Доме. Впрочем, о ее причинах говорит CNN. По информации журналистов, имя Волкера упоминалось в нашумевшей жалобе сотрудника разведки на беседу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Якобы, именно Волкер организовал встречу личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

Напомню, в начале недели The Washington Post («фейк-ньюз», как и CNN, в классификации Трампа), которая давно включилась в кампанию «мочилова» американского лидера в связи со скандалом вокруг разговора с Зеленским, сообщила о том, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани провел несколько встреч в Киеве.

Якобы сам Джулиани рассказал, что в течение нынешнего года пять раз встречался с помощником президента Украины Андреем Ермаком. При этом, по сообщению газеты, об этом ничего не знали в посольстве США, хотя сотрудники администрации Зеленского обращались к ним, сомневаясь, является ли Джулиани официальным представителем Белого дома.

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Пишет WP и о характере бесед, проводимых адвокатом Трампа, который якобы дословно – требовал от украинской стороны возобновить расследование деятельности украинской газовой компании «Бурисма», связанной с сыном предполагаемого конкурента американского президента на будущих выборах — Джозефа Байдена. А также найти доказательства сговора тогдашних украинских властей со штабом Хиллари Клинтон в 2016-м году.

Примерно в то же время The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп «примерно восемь раз» заявлял о том, что украинскому лидеру следует принять предложение Джулиани.

Напомню, скандала вокруг телефонного разговора американского и украинского президентов разгорелся как раз после жалобы неизвестного сотрудника разведки, заподозрившего Трампа в давлении на Зеленского. Демократы тут же ухватились за внезапно подвернувшийся «кейс», решив, что раз «рашагейт» не помог подвергнуть президента импичменту, то почему бы не попробовать «юкрейнгейт».

Однако и тут им ничего не обломилось. Все попытки обвинить Трампа в измене свел на нет сам Трамп, обнародовав запись разговора, где не было и намека на давление. Ну, просил он по-дружески Зеленского подсобить ему с делом Байдена, но не давил же. А то, что в конце августа американский лидер внезапно решил заморозить военную помощь Украине в размере 250 млн. долларов до выяснения ее соответствия национальным интересам — так это в духе Трампа, который любит считать деньги и ставить под сомнения любые государственные траты.

Казалось бы, никакой связи. Ан нет. Как сообщает WP, Джулиани в ходе бесед с Ермаком обещал тому, что взамен помощи с компроматом на Байдена возобновит заблокированную на тот момент американскую военную помощь Украине, а также проведет встречу с Зеленским в Белом доме. А вот это уже давление. Это не предложение, как его называет сам Трамп, а конкретное требование. Шантаж. То, что Трамп просто не мог позволить себе озвучить лично.

Конечно, это еще не доказательство того, что американский президент сам отдавал своему адвокату указание давить на Киев. Но уже есть, за что уцепиться.

И если врагам Трампа не удастся получить показания от самого Джулиани, то можно подергать остальные ниточки — людей, чьи фамилии засветились в этом деле. В общем, чем больше фигурантов удастся взять за одно место — тем лучше.

И вот тут «слабым звеном» оказывается Волкер. Гораздо более слабым, чем Джулиани, которому пока нечего предъявить, кроме слов, от которых он легко может отказаться. Дело в том, что Волкер за прошедшие два года изрядно «наследил» на Украине. Например, известно, что он занимался лоббированием интересов Порошенко в Конгрессе, получал от него деньги на счета связанных с ним фирм. А это по американским законам — конкретный «залет», вспомним судьбу Пола Манафорта, руководителя избирательной кампании Трампа.

И да, вы же понимаете, что Манафорта посадили не за его действия. А только для того, чтобы получить показания на Трампа. Дал бы их — ходил бы на свободе. Впрочем, от него особо ничего не удалось добиться. Ничего, теперь попробуют «раскрутить» Волкера.

И пусть никого не смущает, что Волкер работал в интересах Порошенко, который явно не был креатурой Трампа, и с которым у нынешнего хозяина Белого дома отношения особо не сложились. Креатурой Трампа (собственной ли или навязанной ему — уже не важно) был Волкер, занявший свой пост именно при Трампе — так что свалить все на кадры, доставшиеся от Обамы и Байдена, не получится.

Так что у Волкера могут начаться серьезные неприятности — именно этим и объясняется его отставка. Возможно, он сам не захотел более занимать самый опасный на сегодняшний день для американских политиков пост, рассчитывая, что сможет вовремя «соскочить». А возможно — его просто отозвали. Кто? Это могут быть и влиятельные люди, стоящие за врагами Трампа. А возможно, и сам Трамп, предпочитающий, пока не поздно, сбросить опасную карту. Как убийца выбрасывает в реку пистолет, из которого только что застрелил человека.

В обоих случаях Волкера не ждет ничего хорошего. Он запросто может оказаться в тюрьме, где ему предложат или пойти на «сделку с правосудием», или составить компанию Манафорту, которому едва не навесили 24 года. Не исключено, что с Волкером может что-то случиться на свободе, или же его случайно найдут мертвым в тюремной камере. И, конечно же, обвинят Трампа в попытке устранения важного свидетеля.

Все это, конечно, конспирология, причем, с сильно художественно-литературным, детективным налетом. Однако надо понимать, что американская внутриэлитная война вступает в решающую стадию — непосредственно предвыборную. А на войне – как на войне, ничего личного.