Что будет, если японцы получат от нас Курилы?

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В Китае надулся гигантский долговой пузырь

Западный мир сильно обеспокоен недостаточным ростом китайской экономики Фото: Sheng Li/Reuters
Китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису. Что происходит в Поднебесной на самом деле?  Подробности...
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Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
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Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
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Грузия и Украина возвращают «украденное Россией» по-разному

Так выглядит пункт пропуска на границе между Грузией и Южной Осетией – куда более мирно, чем блокпосты между Украиной и республиками НовороссииФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузия вновь выступила с миролюбивыми предложениями в адрес Абхазии и Южной Осетии. Это резко контрастирует с той агрессивной политикой, которую ведет Киев против непризнанных республик Новороссии. Внешне кажется, что и Украина, и Грузия должны бороться с сепаратистскими тенденциями одинаково. В чем же причина подобного расхождения? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Что будет, если японцы получат от нас Курилы?

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
На этих островах держится значительная часть международного права. Если хотите – итоги Второй мировой войны. А что если по аналогичному принципу завтра Германия потребует вернуть ей Калининград? Подробности...

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Не надо лучше всех, не надо быстрее всех, не надо доставлять заказанную на 12 дня воду в 5 утра. Нужно уметь ровно в 12 дня привезти ее, точно в соответствии с условиями, не превращая все в тыкву. Подробности...

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        • Нет, я мужчина

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          Андрей Колесник
          Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
          		 22 января 2019, 18:25

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          По поводу легендарного министра иностранных дел СССР Андрея Громыко ходит много анекдотов и баек, но один из них наиболее показателен. После тяжелых переговоров к Громыко подошел в кулуарах  министр иностранных дел Японии и полуофициально спросил: «Неужели такой большой стране, как Россия, жалко отдать скромной Японии несколько таких маленьких островов?» Громыко ответил крайне прямолинейно: «Мы потому и такая большая страна, что никогда ничего и никому не отдавали».

          Вспомнить этот апокриф заставила серия заявлений японских официальных лиц. Да сам визит премьера Японии в Москву спровоцировал массу слухов и кривотолков. Эти спекуляции касаются, конечно же, возможности передачи Россией Японии ряда островов Курильской гряды. Более того – некоторые наши либеральные деятели и вовсе делают странные заключения. Мол, Россия должна отдать острова – а взамен мы получим мирный договор и хорошие отношения с Японией. А может быть, и что-то еще – инвестиции, деньги, технологии.

          Опустим простую мысль о том, что Родиной не торгуют. Просто представим на минуту – что произойдет, если действительно отдадим эти острова. Два острова или четыре – не так уж важно. На каких условиях –тоже пусть остается за скобками. Отдали, и все тут.

          Неужели мы действительно получим от этого политический выигрыш?

          Во-первых, услуга, которая уже оказана, ценится дешевле всего. Наши нынешние соседи – например, прибалты, поляки – потому так и злятся на Россию, что получили от нее много бесплатных подарков. Территории, заводы, больницы, технологии. Казалось бы, они должны испытывать чувство благодарности – но все происходит ровно наоборот. Им неприятно чувствовать себя в долгу перед бывшим СССР, а теперь Россией. Видимо, ненавидеть «московскую империю» им гораздо комфортней.

          Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

          Да посмотреть хотя бы на Украину. Эта страна получила в наследство от СССР гигантскую индустрию, ядерное оружие, уникальные технологии, газовый транзит, ведущие университеты, гигантские порты. Теперь все это используется против России. Харьковский танковый завод делает танки, использующиеся в зоне «АТО». Днепропетровский Южмаш делает ракеты, которые, как официально заявляет киевское руководство, будут направлены против Москвы. Кременчугский КрАЗ делает грузовики, которые перевозят украинскую армию и пусковые ракетные установки.

          И ведь уже передавали. Украине передавали Крым. Польше передавали Гданьск (он же Данциг) и Бреслау (ныне Вроцлав). Литве передали порт Клайпеда и весь Мемельский край, который по решению Потсдамской конференции стал территорией Советского Союза. И что в результате? Какие у нас сейчас отношения с Польшей, Прибалтикой, Украиной?

          Так же и Япония не оценит наш широкий жест в ее адрес.

          Во-вторых, посмотрим на чисто военный аспект. При передаче Японии всех четырех «спорных» островов наше огромное Охотское море перестанет быть, в соответствии с международными конвенциями, внутренним морем России. Туда получат свободный доступ американские военные корабли – и смогут легко отслеживать российские подводные лодки, использующие Охотское море для патрулирования. А какова цена японским гарантиям о том, что американцы не будут размещать на этих островах свою военную инфраструктуру? Горбачеву тоже обещали не расширять НАТО на восток...

          В третьих, на этих островах держится значительная часть международного права. Если хотите – итоги Второй мировой войны. А что если по аналогичному принципу завтра Германия потребует вернуть ей Калининград? Весь принцип построения послевоенных границ будет подвергнут тотальному пересмотру – и это не может кончиться иначе, как кровью.

          И наконец, самое главное. Отдавать землю,которая полита кровью русского солдата? Отдавать стране, которая была союзницей Гитлера? Это ли не оскорбление памяти павших в Великой Отечественной? Мой родной дядя Герман Васильевич Чернов, офицер-артиллерист участвовал в боях против Квантунской армии, был ранен. Он считал японцев серьезным и благородным противником. Но были в истории японской армии и позорные моменты - чего стоит только одна Нанкинская резня. Мы все это хорошо помним.

          Россия за всю свою долгую историю никогда не делилась своим суверенитетом. А главным носителем власти и суверенитета, согласно Конституции, является российский народ. С кем бы я ни общался на просторах нашей большой страны – никто и никогда не высказывался в пользу передачи Курильской гряды Японии. Никто и никогда не хотел «продать острова», «отдать острова», «вернуть острова».

          «Курильский консенсус» для нашего народа важен так же, как и «Крымский консенсус». Это у нас в крови и в нашей русской душе.


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