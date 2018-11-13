Вселенскиий флешмоб добровольной квазикастрации

Вам уже говорили, что «распространенье наше по планете» не выдерживает никакой серьёзной критики: нас слишком много и расселены мы крайне беспорядочно. Где нам надо размножаться, там никому неохота связываться с лишними проблемами, где не надо – там нами кишмя кишит. Европа дряхлеет и едва обновляется, Африка, наоборот, переваливает через край.

Регулировать рождаемость катастрофически не получается, потому что достижения научно-технического прогресса, вкупе с достижениями глобальной толерантности, дают абсолютно нулевой результат: вон там проводят воспитательную работу, обучая противозачаточным техникам и умениям, а вот здесь, наоборот, применяют новейшие технологии для успешного зачатия у однополых пар. Всюду войны, конфликты и катастрофы. Везде непримиримость и агрессия.

На вопрос «кто виноват и что делать?» отвечает Американская ассоциация психологии (АРА).

Во всем виноваты мужики

Согласно последним исследованиям в кои-то веки не британских, но американских учёных, «мужественность» (она же «маскулинность») и все её традиционные составляющие отныне следует считать вредными для здоровья. В буквальном смысле всех употреблённых слов.

После скандалов непримиримых me-too-шниц, введших в обиход тенденцию считать каждый косой взгляд домогательством, тенденция эта в лучших традициях «карательной политкорректи» в рекордные сроки была доведена до абсолютного абсурда. «Традиционная мужественность» официально заявлена Американской ассоциацией психологии «психологической проблемой, нуждающейся в решении».

Подтверждаю непосредственными цитатами из основного положения АРА: «Традиционная мужественность (она же «маскулинность»), характеризующаяся такими сугубо мужскими качествами, как стоицизм, конкурентоспособность, доминирование и агрессия, является глобально вредоносной. Мужчины, воспитанные подобным образом, как правило, отличаются нездоровым поведением».

Поясняю для оторопевших и глазам своим не верящих: стоические навыки поведения, такие как выдержка, самообладание, храбрость, твёрдость характера, несгибаемость воли и прочие «нетолерантности», способствуют у мужчин «потере контакта со своими эмоциями», из коих в свободном пользовании остаётся только гнев.

Что, понятное дело, толкает «мужеподобных мужчин» на разного рода проявления агрессии и сильно портит тишь да гладь всеобщей толерантности.

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Для преодоления этих неудобств и решения проблем мировой агрессии полная версия «Основного положения», разработанного Ассоциацией, перечисляет ровно десять новых «заповедей» (guidelines), отнюдь не Моисеевых, каждая из которых пространно расписывает обоснования вреда мужеподобности-мужественности-маскулинности и созвучных ей качеств.

В очень кратком пересказе (каждая заповедь растекается по нескольким страницам), это звучит так (если в какой-то момент вам начнёт казаться, что над вами нешуточно стебаются, рекомендую зайти по ссылке и внимательно сверить многокилометровый текст):

1. Мужественность (маскулинность) не существует сама по себе, но навязывается доминирующей социальной конструкцией (что «подтверждает» одно из основоположений гендерной теории – мы рождаемся ничем и можем сами выбирать себе род, вплоть до среднего и далее).

2. Личность каждого индивидуума нестойка и изменчива, и если он пытается этому противостоять, то обрекает себя на страдание, а это ни к чему.

3. Белые мужчины занимают привилегированное положение и должны понести ответственность за столетия угнетения женщин.

4. Единственные нормальные отношения между сыном и отцом – когда отцовское отношение ничем (!) не отличается от материнского.

5. Женщины терпят мужчин в доме, потому что те, как правило, приносят значительно больше доходов, что само по себе крайне несправедливо и подтверждает их привилeгированность.

6. Учение о вреде «маскулинности» следует объяснять и продвигать повсеместно, ради спасения самих мужчин от их вредных и агрессивных взглядов и привычек.

7. Необходимо постепенно отвращать мужчин от их пристрастия к категориям «маскулинности», поскольку мужественность подразумевает соревновательность, а соревновательность рождает неравенство и агрессию.

8. Мужчинам следует заботиться о своём здоровье в той же степени, в какой это делают женщины, кушать больше овощей, меньше мяса, прекратить курить и пить, разлюбить быструю езду.

9. Мужчинам следует научиться не стесняться своих эмоций, побольше плакать, почаще жаловаться на собственные неприятности. Тогда их агрессивность уменьшится и их личности расцветут.

10. Наконец, мужчины тоже бывают жертвами насилия, и только их дурацкий стоицизм мешает им в этом признаваться. Долой оковы стоицизма (мужества, доминирования, выдержки) – и человечество заплескается в волнах счастья и всеобщей любви!

Вот такие замечательные «тезисы» снесла, можно сказать, как десяток золотых яиц, APA.

Кто-то уже успел разглядеть в этой упаковке новые инструкции неофеминистического бреда по борьбе с ненавистным президентом Трампом.

Кто-то подозревает происки лоббистов ЛГБТ-и-т.д.-сообщества, желающего передать бразды правления новому «матриархату», где мужики добровольно откажутся от детопроизводительной функции и будут обильно рыдать на могучих плечах лесбиянок, сдавая сперму в общенародный банк.

Кто-то видит в этом сознательное разрушение личности и дезинтеграцию полов, в целях умелого управления безличностной и бесполой биомассой.

Кто-то – целенаправленную и долгосрочную кастрацию, в конечных целях уменьшения численности населения нашей полоумной маленькой планеты.

Версий много, выбирайте по вкусу.

Программа только что запущена, и разработки необходимых к её осуществлению методик уже в пути. Но почти сразу же после первых публикаций этого замечательного начинания сразу несколько бдительных журналистов заметили, что идея, в общем, не нова, а только лишь за годы прогресса обросла поклонниками, как уши волосами.

В 1968 году в мире уже появлялась «Ассоциация кастрации мужчин». Её единственным членом была «интеллектуалка и радикальная феминистка» Валери Соланас, автор прогремевшего тогда «SCUM Manifesto». Манифест о принудительной кастрации «прогремел» после того, как его создательница попыталась убить Энди Уорхола, прострелив ему селезёнку, желудок, печень и пищевод.

Этот перформанс она устроила, потому что Уорхол отказался от постановки пьесы, написанной интеллектуалкой-феминисткой. Пьеса называлась «В твоей заднице». Уорхол пережил и пьесу, и покушение, интеллектуалка-феминистка отсидела три года, после чего ушла на панель и кончила беспробудной наркоманией.

Стоит напомнить, что в своём манифесте за кастрацию интеллектуалка-феминистка прямо заявляла, что «мужчина – это неудавшаяся женщина, бродячий выкидыш и врождённая жертва аборта». Кому после этих строк не захочется, как это настоятельно рекомендует APA, взрыднуть на женском плече?

Если говорить начистоту, то следует отметить, что феминизация мужского населения началась уже достаточно давно, не дожидаясь инструкций aмериканской психологии, которая лишь суммировала общие тезисы и дала добро на их практическое применение. Отдельные очаги сопротивления ещё, конечно, наблюдаются повсеместно, вне зависимости от моды и общих тенденций «послабления силы».

Но учитывая успех распространения эпидемии «митушниц без границ», думается, вряд ли можно серьёзно гарантировать, что новый вселенский флешмоб добровольной квазикастрации не докатит до самых непримиримых мачо. Что, с одной стороны, повысит уровень резистентности бабского населения планеты. А с другой – с горящими избами и загнанными конями опять придётся отдуваться нам...