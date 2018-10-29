Что ответить на унизительные высказывания в адрес русских мужчин

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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На Украине начинается коммунальная катастрофа

Горящие покрышки перед зданиями украинских горадминистраций – единственное, чем могут обогреться жители этих городовФото: 0564.ua
Стихийные массовые протесты прокатились по нескольким провинциальным городам Украины. Все дело в том, что с наступлением зимы в дома жителей этих городов так и не пришло отопление. Причина не только в воровстве коммунальщиков и безграмотном управлении властей. Для Украины это первый предвестник очень большого кризиса. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
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Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Что ответить на унизительные высказывания в адрес русских мужчин

          Это – нетипичный русский мужчина. По крайней мере, по представлению иностранных журналистов   13 ноября 2018, 18:25
          Фото: Владимир Гердо/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          «Русские мужчины ослабли». По крайней мере, так считает некая шведская журналистка, побывавшая в российской глубинке и увидевшая, как типичный «мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет». Насколько обоснованны ее выводы – и что можно было бы ответить на подобные утверждения?

          Корреспондент «Шведского телевидения» Эллин Йонсон посетила российский город Череповец, где работает школа отцовства. Репортаж выдержан в стиле «сопли в сахаре» – автор умиляется тому, как «суровые рабочие» хотят быть «любимыми папами». Полный текст статьи опубликован на сайте «ИноСМИ».

          Параллельно Йонсон, видимо, для того, чтобы избежать обвинений в предвзятости, опубликовала на сайте телеканала колонку. Полного перевода в Рунете нет, но РИА «Новости» публикует выдержки из текста, плюс электронный перевод никто не отменял. В этом тексте русские мужчины выглядят уже не столь позитивно: «В то время как женщина закатывает рукава и берется за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет».

          В случае развода супругов дети в России практически всегда остаются с матерью, а отец в лучшем случае будет выплачивать алименты, при этом он может куда-нибудь уехать без мысли о том, что его ребенку необходим отец, пишет Йонссон.

          По ее мнению, «русские мужчины ослабли», потому что «они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили». В итоге женщины в России заменяют мужчин и в работе, и в воспитании детей, полагает шведская журналистка.

          Как писал Александр Сергеевич Пушкин, «я конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство». (Желающим обвинить поэта в антипатриотизме следует учитывать, что это частное письмо к Вяземскому, и Пушкин был очень сильно расстроен тем, что его не выпускали из страны). Поэтому нелицеприятное мнение шведской журналистки о низком качестве русских мужчин, безусловно, привлекает большее внимание, чем традиционные рассуждения на эту же тему отечественных феминисток.

          В тексте Йонсон есть абсолютно объективные факты. Действительно, в подавляющем большинстве случаев после развода дети остаются с матерью, даже если мужчина пытается по суду оставить детей себе, решение, как правило, принимается в пользу женщины. При запросе в «Яндексе» «какой процент детей после развода остается с отцом» первой же ссылкой появляется реклама «Заставим дать общаться в удобное для вас время или ребенок будет с вами». То есть запрос у мужчин на подобные юридические услуги есть.

          Что же касается непосредственно цифр, то, действительно, с матерями остаются 95–96% детей. Если отец пытается «отсудить» ребенка, то в 90% случаев он проигрывает процесс. Разница в цифрах объясняется тем, что большинство отцов соглашаются оставить ребенка матери безо всякого суда.

          Алименты действительно выплачиваются «в лучшем случае». На конец 2016 года у приставов было 864 тысячи исполнительных производств по взысканию алиментов с на общую сумму свыше 100 млрд рублей. Также следует учитывать, что многие мужчины получают «серую зарплату», на которую обратить взыскание в принципе невозможно.

          Обиднее всего звучат слова «русские мужчины ослабли». Но если заменить эту фразу на «русские женщины стали сильными», то и это будет полностью соответствовать истине. Действительно, революции, войны и репрессии очень сильно проредили трудоспособное мужское население в СССР. Если западные женщины требовали права на труд, то в Советском Союзе шпалоукладчицы и монтажницы-высотницы появились не из-за эмансипации, а из-за нехватки мужских рабочих рук.

          На необходимость для женщины работать накладывалась патриархальность общества, в котором главной задачей женщины было деторождение. И в результате, действительно, советские и российские женщины вынуждены были (а многие и до сих пор вынуждены) и зарабатывать деньги и в свободное от работы время выполнять работу по дому. Мужчина же после работы традиционно «отдыхает».

          Безусловно, в чистом виде такой патриархальный уклад сохранился далеко не везде. Мужчины берут на себя часть домашней работы и занимаются с детьми, а полуфабрикаты для небогатых и доставка готовой еды для обеспеченных позволяют сократить время, которое женщины вынуждены тратить на обслуживание своей семьи.

          Но именно этой сложившейся еще в 20-е годы прошлого века необходимостью работать наравне или вместо мужчины и вызвано непонимание широкими российскими женскими массами западного феминизма, который формировался в совершенно других условиях: женщинам надоело быть зависимыми от мужей домохозяйками, и они массово стали добровольно выходить на работу.

          Судя по репортажу из Череповца, Эллин Йонсон вовсе не страдает ни русофобией, ни мужененавистничеством. Если прочитать ее колонку про «ослабевших мужчин» целиком, то в конце она отмечает, что многих русских мужчин не устраивает сложившаяся ситуация, когда они мало занимаются своими детьми – поэтому они стараются ее изменить.

          Журналистка также упоминает в качестве позитивного примера скульптуру «Папа, ты где?», установленную в прошлом году в Березовском. При этом она вежливо умалчивает, что памятник не простоял и суток – в первую же ночь его уничтожили вандалы.

          Поэтому

          совершенно не стоит уподобляться украинцам, которые регулярно возмущаются в стиле: «они лживо и несправедливо обозвали нас зверскими карателями, теперь мы их за это зверски покараем».

          Лучшим доказательством того, что русские мужчины не ослабли, будет не критика Эллин Йонсон и не поиск тараканов в шведском семейном законодательстве, а ответственность по отношению к собственным детям и женам, в том числе бывшим.

          Ну а дети бывшими не бывают.


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