Иногда к феминисткам нужно прислушаться

Несколько дней в социальных сетях бушует скандал, связанный с рекламой, появившейся официальном аккаунте компании IKEA-Россия в Facebook. Рекламу потом удалили, но она разошлась по сети в многочисленный скриншотах.

На рекламе была изображена собака, которая сидит за столом, а на столе стоят блинчики и варенье. Подпись говорит:

«Если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки: приготовьте блинчики с вареньем, положите на стол его любимую настольную дорожку GODDAG/ГОДДАГ, встречайте его с легкой улыбкой, избегайте оборотов «дорогой, нам надо поговорить».

Феминистки – хотя не только они – сочли рекламу унизительной для женщин, и выразили свой протест со свойственной им энергией.

Им стали – не менее решительно – возражать защитники рекламы, которые увидели в происходящем вторжение в Россию западной политкорректности.

В самом деле, мало ли на что еще обидятся эти гиперобидчивые группы активистов, рыщущие по медиапространcтву в поисках оскорблений?

Вон, в Америке могут выкинуть с работы за слова, в которых бдительные борцы за права всяческих меньшинств усмотрят расизм, мизогинию, гомофобию и кровавую ненависть к каким-нибудь бедным пушистым угнетенным зайчикам. Причем избежать их суровой кары невозможно, потому что они легко могут придать самый зловещий смысл любым, в том числе вполне невинным словам или поступкам.

Жертвы политкорректности с жалким видом оправдываются, уверяют, что ничего такого не имели в виду, клянутся в вечной любви ко всем угнетенным меньшинствам, которые есть – и к тем, которые еще появятся, но тщетно. Они вылетают с работы, и след их пропадает.

Оно нам надо? – спрашивают комментаторы в сети, и смело выступают против козней феминисток, всячески показывая, что они-то точно не сдадутся под натиском политкорректности. Да, мы белые цисгендерные мужские шовинистические свиньи и гордимся этим!

Что же сказать на это?

Во-первых, Россия пока что не задыхается под гнетом политкорректности. Чтобы у нас все на цыпочках ходили, боясь кого-нибудь оскорбить – этого нет. Скорее уж наоборот – в общественных нравах грубости намного больше, чем нужно.

Во-вторых, из того, что против какого-то явления выступают неприятные нам люди, еще не следует, что самое это явление – приемлемо.

Из того, что феминистки – это дамы с весьма спорной идеологией (а также лексикой и манерой ведения дискуссии) никак не следует, что реклама, на которую они ополчились, хороша и уместна.

Ситуация с этой рекламой совсем нехороша и свидетельствует о ряде проблем в общении. Начиная с самой серьезной – отсутствии доброй воли. Именно это отсутствие проявляется в довольно типичной реакции на критику рекламы – «Вы тут видите унижение и оскорбление? А по моему тут просто милая шутка, ха-ха-ха! Если у вас нет чувства юмора, это ваши проблемы!»

Фактически это означает «я просто не намерен принимать всерьез ваши чувства и ваши оценки».

Принимать всерьез – это не обязательно значит соглашаться. Это значит признавать, что другой человек, как и я, имеет право переживать и оценивать. И что он со своими оценками важен и должен быть выслушан.

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Добрая воля – это готовность сделать шаг навстречу. «Я не понимаю, что вы находите в этом ужасного, но я вижу, что вы огорчены, и готов выслушать вас и понять, почему». Потому что мы люди друг другу и нам еще долго жить в одной стране. «Я выслушал вас и не согласился» – это принципиально иная ситуация, чем «вы смешной идиот/дура и слушать вас я вообще не собираюсь».

Поддержание доброго согласия и взаимной приязни со своими соседями – не абсолютная ценность, бывают ситуации, когда вы должны, например, говорить правду, которая многим не понравится. Но это ценность, через которую можно перешагнуть только по действительно серьезным причинам.

Не нужно делать этого просто ради забавы. В обычной жизни – когда у нас нет принципиальных, ценностных конфликтов – лучше просто уступить. Если что-то воспринимается какими-то людьми болезненно – хорошо, не будем этого делать.

Другая проблема, на которую уже обращали внимание – это демонстрация в качестве чего-то нормального, приемлемого и само собой разумеющегося такого типа отношений, который нормальным признать никак нельзя.

Простое и прямое прочтение рекламы – собака символизирует жену, которая чем-то рассердила мужа, и теперь пытается его задобрить – показывает чрезвычайно дисфункциональную семью.

Собака женского рода – это вполне прозрачно читаемое грубое ругательство (с гендерным оттенком), но проблема не только в этом.

Муж этой бедной женщины – какой-то урод, которого приходится задабривать, поскольку какие-то мелкие огорчения вроде случайно поцарапанной машины приводят его в ярость.

То, что в нормальной семье делалось бы из любви – приготовление угощения и поддержание уюта (с помощью настольной дорожки из IKEA) – в данной ситуации является попыткой избежать великих кар, которые иначе рухнут на несчастную супругу.

Многие пишут о том, что эта реклама унижает женщину – но она еще более унижает мужчину.

У нормального мужчины хватит великодушия простить поцарапанную машину и без специальных усилий по его задабриванию – тем более, что какой-то особенно великой добродетели тут и не требуется.

Конечно, это чрезвычайно неудачная реклама. Реклама, там где она затрагивает человеческие отношения, должна бы изображать хороших людей, с которыми уютно и безопасно, которые уважают и любят друг друга и легко прощают своим близким мелкие косяки.

Но дискуссия, которую она породила, показывает, что у нас в обществе в целом есть проблема – многие люди склонны считать нормальным стилем взаимодействия отсутствие доброй воли, и приемлемым типом семьи – тот, где испуганная жена пытается задобрить мужа.

То и другое глубоко неправильно, люди не должны относиться друг к другу как собаки. Именно такой вывод и стоит сделать из всего этого скандала.