С гуглом по жизни

Ровно 20 лет назад компания Google запустила свою систему поиска в интернете.

Google, конечно, не был первым поисковиком – до него существовали Yahoo, Altavista, работавшие с кириллическими сайтами «Рамблер» и «Апорт» – но за 20 лет он превратился для большинства населения Земли в поисковую систему по умолчанию и изменил нашу жизнь сразу на нескольких уровнях.

Начиная с языка, на котором мы говорим.

Само слово «гугл», давно ставшее понятным без перевода во всем мире, появилось на свет случайно. Ларри Пейдж и Шон Андерсон, обсуждавшие, как назвать свое детище, которое должно было индексировать почти бесконечное количество интернет-страниц, вспомнили о числе гугол – единице с сотней нулей, и Андерсон набрал его в поиске по базе доменов, чтобы убедиться, что имя свободно. Набрал с опечаткой: «Гугл» – и именно в таком виде оно стало названием компании и поисковика.

Прижилось это слово и в нашей повседневной речи как обозначение поиска по интернету, обросло русскими флексиями, спрягается и изменяется по временам согласно правилам русского языка: «погуглить», «я погуглю», «ты погуглишь», «он погуглил» и т. д. Пока словари помечают его как компьютерный сленг – но это пока.

Что, однако, гораздо важнее, так это то, что интернет-поиск изменил структуру жизни, ее восприятие и организацию.

Невозможно отрешиться от мысли, что постоянно носишь в кармане все существующие энциклопедии, справочники, словари, карты... все то, за чем еще каких-то 20 лет назад пришлось бы идти в библиотеку. 20 лет – с точки зрения истории срок ничтожный, но попытайтесь представить, что не можете в любую секунду что-то проверить, скачать, найти дорогу, узнать часы работы чего угодно, в конце концов, выяснить, как в известном анекдоте, среди ночи, сколько глаз у паука. Получилось?

Ежесекундная доступность любой информации – это и есть настоящий качественный скачок в развитии цивилизации. Незаметно, но необратимо поменялось само устройство нашей повседневности.

Прямо в вагоне метро выяснить, какой выход тебе нужен. Внести правки в документ, выложенный коллегами, пока едешь в автобусе. Не вставая к книжным полкам, уточнить цитату или перевод слова. Узнать, как называется горная индейка, пять по горизонтали, и как она выглядит. Найти наконец и посмотреть видео, как быстро и легко заправить одеяло в пододеяльник. Что там, 20 лет назад фотографии не хранили в облаке и не смотрели с телефона.

У всего этого есть, конечно, и своя цена.

Уже много лет ученые говорят о том, что мы разучиваемся запоминать. Многие столетия школьнику и студенту приходилось держать в памяти огромные объемы информации, но теперь ему куда полезнее учиться ориентироваться в информации и работать с ней – а помнить за него вполне могут источники, которые легко находит сегодняшний именинник.

К чему нас как биологический вид это приведет в итоге, пока можно только предполагать, 20 лет – срок, как мы уже выяснили, ничтожный.

С другой стороны, поиск в интернете абсолютно объективен и фиксирует любые результаты. И если ошибочные сведения достаточно растиражированы, в выдаче они будут первыми. Все чаще случается видеть споры, например, о правильном написании того или иного слова, где одна из сторон всерьез приводит количество результатов в Google как аргумент: язык-де развивается, раз большинство пишет так-то, значит, так тому и быть.

Статистика, впрочем, действительно безжалостна к пользователям интернет-поисковиков. Если ваш запрос вдруг совпадает с названием популярной книги, фильма или песни, поиск необходимого превращается в дело почти безнадежное – частотность превыше всего.

Та же опасность подстерегает и тех, кому понадобится полный тезка известного человека, да еще с часто встречающейся фамилией. И все мы знаем, чем иной раз заканчивается поиск изображений по запросу «техника второй мировой»: на плакате ко Дню Победы оказывается немецкий танк.

Поисковиком, как всяким инструментом, нужно учиться пользоваться. Неслучайно по поиску в интернете долгое время проводили соревнования – своего рода квесты, для прохождения которых требовались и навыки, и внимание, и понимание того, как работают поисковые системы. Они ведь тоже учатся. Они приспосабливаются к нам и реагируют все тоньше и адекватнее. Они научились отзываться на голос, искать по картинкам и привязываться к местности. За 20 лет они встроились в нашу жизнь и стали неотъемлемой ее частью.

Вот только самый доступный и самый умный поисковик не может заставить пользоваться собой. Человеку, у которого в кармане весь мир, чаще по-прежнему проще спросить собеседника, чем лезть в Google. Так и видится за этим «лезть» физическое усилие, почти библиотечная стремянка, будто речь идет не о том, чтобы нажать пару кнопок.

Младшая сестренка сегодняшнего именинника – издевательская утилита Let me Google that for you, «Давайте, я за вас погуглю», позволяющая создать ссылку на поисковую систему с набором искомого в строке запроса. Она не имеет никакого отношения к компании Google – это, как принято было говорить во времена доинтернетные, творчество масс.

Можно видеть в этом шутку, можно – высокомерие и грубость, а можно принять как напоминание о том, что мир 20 лет назад изменился навсегда.

У всех нас изначально разные возможности, и знание доступно не всем, но интернет и Google уравняли шансы. И в этом куда больше надежды для нашей цивилизации, чем в том, что сделал Сэмюэл Кольт.