С гуглом по жизни

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27 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 19:31  |  vz.ru
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США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
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Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

Российским представителям в СПЧ ООН пытались запретить использовать слово «Крым» и даже угрожалиФото: Guenter Fischer//imagebroker.com/Global Look Press
«Такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было. Доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека – это первая «ласточка», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов. По его словам, доклад стал шоком для украинской делегации. Подробности...
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Ил-20 погубила поразительная случайность

Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал предварительные итоги расследования по факту катастрофы Ил-20Фото: кадр из видео
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Данная катастрофа может оказаться наиболее уникальным примером поражения воздушной цели в истории авиации. Предварительные итоги расследования, проведенного по факту катастрофы Ил-20, разъясняют все нестыковки заявлений как российского Минобороны, так и Израиля. Подробности...
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Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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С гуглом по жизни

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Двадцать лет назад мир изменился навсегда. У всех нас изначально разные возможности, и знание доступно не всем, но интернет и Google уравняли шансы. В этом куда больше надежды для нашей цивилизации, чем в том, что сделал Сэмюэл Кольт. Подробности...
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          Екатерина Ракитина

          С гуглом по жизни

          Екатерина Ракитина
          к.ф.н., переводчик
          		 27 сентября 2018, 17:50

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          Ровно 20 лет назад компания Google запустила свою систему поиска в интернете.

          Google, конечно, не был первым поисковиком – до него существовали Yahoo, Altavista, работавшие с кириллическими сайтами «Рамблер» и «Апорт» – но за 20 лет он превратился для большинства населения Земли в поисковую систему по умолчанию и изменил нашу жизнь сразу на нескольких уровнях.

          Начиная с языка, на котором мы говорим.

          Само слово «гугл», давно ставшее понятным без перевода во всем мире, появилось на свет случайно. Ларри Пейдж и Шон Андерсон, обсуждавшие, как назвать свое детище, которое должно было индексировать почти бесконечное количество интернет-страниц, вспомнили о числе гугол – единице с сотней нулей, и Андерсон набрал его в поиске по базе доменов, чтобы убедиться, что имя свободно. Набрал с опечаткой: «Гугл» – и именно в таком виде оно стало названием компании и поисковика.

          Прижилось это слово и в нашей повседневной речи как обозначение поиска по интернету, обросло русскими флексиями, спрягается и изменяется по временам согласно правилам русского языка: «погуглить», «я погуглю», «ты погуглишь», «он погуглил» и т. д. Пока словари помечают его как компьютерный сленг – но это пока.

          Фото: Philipp Hympendahl/imagebroker.com/<br>Global Look Press

          Что, однако, гораздо важнее, так это то, что интернет-поиск изменил структуру жизни, ее восприятие и организацию.

          Невозможно отрешиться от мысли, что постоянно носишь в кармане все существующие энциклопедии, справочники, словари, карты... все то, за чем еще каких-то 20 лет назад пришлось бы идти в библиотеку. 20 лет – с точки зрения истории срок ничтожный, но попытайтесь представить, что не можете в любую секунду что-то проверить, скачать, найти дорогу, узнать часы работы чего угодно, в конце концов, выяснить, как в известном анекдоте, среди ночи, сколько глаз у паука. Получилось?

          Ежесекундная доступность любой информации – это и есть настоящий качественный скачок в развитии цивилизации. Незаметно, но необратимо поменялось само устройство нашей повседневности.

          Прямо в вагоне метро выяснить, какой выход тебе нужен. Внести правки в документ, выложенный коллегами, пока едешь в автобусе. Не вставая к книжным полкам, уточнить цитату или перевод слова. Узнать, как называется горная индейка, пять по горизонтали, и как она выглядит. Найти наконец и посмотреть видео, как быстро и легко заправить одеяло в пододеяльник. Что там, 20 лет назад фотографии не хранили в облаке и не смотрели с телефона.

          У всего этого есть, конечно, и своя цена.

          Уже много лет ученые говорят о том, что мы разучиваемся запоминать. Многие столетия школьнику и студенту приходилось держать в памяти огромные объемы информации, но теперь ему куда полезнее учиться ориентироваться в информации и работать с ней – а помнить за него вполне могут источники, которые легко находит сегодняшний именинник.

          К чему нас как биологический вид это приведет в итоге, пока можно только предполагать, 20 лет – срок, как мы уже выяснили, ничтожный.

          С другой стороны, поиск в интернете абсолютно объективен и фиксирует любые результаты. И если ошибочные сведения достаточно растиражированы, в выдаче они будут первыми. Все чаще случается видеть споры, например, о правильном написании того или иного слова, где одна из сторон всерьез приводит количество результатов в Google как аргумент: язык-де развивается, раз большинство пишет так-то, значит, так тому и быть.

          Статистика, впрочем, действительно безжалостна к пользователям интернет-поисковиков. Если ваш запрос вдруг совпадает с названием популярной книги, фильма или песни, поиск необходимого превращается в дело почти безнадежное – частотность превыше всего.

          Та же опасность подстерегает и тех, кому понадобится полный тезка известного человека, да еще с часто встречающейся фамилией. И все мы знаем, чем иной раз заканчивается поиск изображений по запросу «техника второй мировой»: на плакате ко Дню Победы оказывается немецкий танк.

          Поисковиком, как всяким инструментом, нужно учиться пользоваться. Неслучайно по поиску в интернете долгое время проводили соревнования – своего рода квесты, для прохождения которых требовались и навыки, и внимание, и понимание того, как работают поисковые системы. Они ведь тоже учатся. Они приспосабливаются к нам и реагируют все тоньше и адекватнее. Они научились отзываться на голос, искать по картинкам и привязываться к местности. За 20 лет они встроились в нашу жизнь и стали неотъемлемой ее частью.

          Вот только самый доступный и самый умный поисковик не может заставить пользоваться собой. Человеку, у которого в кармане весь мир, чаще по-прежнему проще спросить собеседника, чем лезть в Google. Так и видится за этим «лезть» физическое усилие, почти библиотечная стремянка, будто речь идет не о том, чтобы нажать пару кнопок.

          Младшая сестренка сегодняшнего именинника – издевательская утилита Let me Google that for you, «Давайте, я за вас погуглю», позволяющая создать ссылку на поисковую систему с набором искомого в строке запроса. Она не имеет никакого отношения к компании Google – это, как принято было говорить во времена доинтернетные, творчество масс.

          Можно видеть в этом шутку, можно – высокомерие и грубость, а можно принять как напоминание о том, что мир 20 лет назад изменился навсегда.

          У всех нас изначально разные возможности, и знание доступно не всем, но интернет и Google уравняли шансы. И в этом куда больше надежды для нашей цивилизации, чем в том, что сделал Сэмюэл Кольт.


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