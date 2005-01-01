Государством тоже надо уметь пользоваться

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Как удар Китая по американскому газу скажется на России

Американский газ попал в немилость КитаяФото: dorianlpg.com
Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно? Подробности...
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что беспорядки в Кабардино-Балкарии стали результатом действий провокаторовФото: кадр из видео
В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения? Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...

Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Наш русский Колумб – Фаддей Беллинсгаузен

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

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        • Не верю

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          Сергей Лукьяненко

          Государством тоже надо уметь пользоваться

          Сергей Лукьяненко
          писатель
          		 20 сентября 2018, 20:45

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          В детском саду, куда ходил мой старший сын, нам безумно повезло с воспитательницей. Назову ее просто Егоровна. Женщина она была совсем немолодая, ее и по новым правилам бы на пенсию отправили, но ей нравилось работать с детьми. Брала она группу в три года и доводила до семи лет. При ней все дети пели, плясали, ели, читали стихи и вели себя настолько хорошо, насколько это возможно для не связанных скотчем дошкольников. Садик был самый обычный, муниципальный, без бассейнов и английского языка, но воспитательница была уникальная.

          Но работой ее интересы не ограничивались. Поехали мы как-то в Стокгольм, показать детям музей Астрид Линдгрен и прочие тефтельки. Возвращаемся, сын рассказывает любимой воспитательнице про поездку. Та в ответ: «А корабль «Ваза» видели? Молодцы, такой корабль интересный!»

          Оказалось, что Егоровна в компании таких же пожилых и не слишком богатых подруг постоянно ездит по Европе. Берут самые дешевые туры, автобусные. Кровавый русский туризм, как говорится. Но зато – изъездили уже кучу стран, побывали во всех музеях, о которых мечтали с детства...

          Потом в садик пошел младший сын – и нам повезло, как раз Егоровна взяла новую группу. Когда в садик пошла дочь, увы, Егоровна все-таки ушла на пенсию. «Тяжеловато уже весь день с детьми», – призналась она. Новая воспитательница хорошая, замечательная, но все-таки Егоровна – она была уникальная.

          Но мы ее периодически встречаем, живем рядом. Вот сейчас жена вернулась с Олимпийского, по пути встретила энергично двигающуюся куда-то Егоровну. Обнялись, стали общаться.

          Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»

          «Времени нет!» – жалуется Егоровна. «Дома не бываю! Я по программе «Московское долголетие» хожу в бассейн, на фитнес, по музеям. Только что ездила в Кострому на две недели, такая красота! Уже столько городов изъездила, все бесплатно. Столько всего предлагают – не знаю, что и выбрать, чем заняться...»

          Я понимаю, что Москва – не вся Россия. И даже в Москве есть разные управы, районы и по-разному работают все эти программы «медицины», «долголетия», «благоустройства».

          Но вот Егоровна для меня – прекрасный пример человека, который хочет жить активно в пожилом возрасте и делает все, чтобы получить от государства все для этого положенное. И получает. И, не будучи человеком богатым или известным, живет вполне себе жизнью «европейского пенсионера». А то и получше. Знаю я, как европейские пенсионеры зимой трясутся при десяти градусах в квартирах, боятся отопление включить...

          Поскольку выборы мэра завершились, я надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну».

          И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить, а не сидел на месте ровно, вздыхая и сокрушаясь. В любом возрасте причем. Потому что если сидеть и вздыхать – то никто, ничего и никогда для вас не сделает. Государство в том числе. Не потому, что оно, такое-сякое, нами пользуется, а потому что им тоже надо уметь пользоваться.

          P. S. Да, я понимаю, что сейчас все равно кто-нибудь завопит, что это «проплаченный пост». И продолжит сидеть на попе ровно, страдая и сокрушаясь.

          Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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