Государством тоже надо уметь пользоваться

В детском саду, куда ходил мой старший сын, нам безумно повезло с воспитательницей. Назову ее просто Егоровна. Женщина она была совсем немолодая, ее и по новым правилам бы на пенсию отправили, но ей нравилось работать с детьми. Брала она группу в три года и доводила до семи лет. При ней все дети пели, плясали, ели, читали стихи и вели себя настолько хорошо, насколько это возможно для не связанных скотчем дошкольников. Садик был самый обычный, муниципальный, без бассейнов и английского языка, но воспитательница была уникальная.

Но работой ее интересы не ограничивались. Поехали мы как-то в Стокгольм, показать детям музей Астрид Линдгрен и прочие тефтельки. Возвращаемся, сын рассказывает любимой воспитательнице про поездку. Та в ответ: «А корабль «Ваза» видели? Молодцы, такой корабль интересный!»

Оказалось, что Егоровна в компании таких же пожилых и не слишком богатых подруг постоянно ездит по Европе. Берут самые дешевые туры, автобусные. Кровавый русский туризм, как говорится. Но зато – изъездили уже кучу стран, побывали во всех музеях, о которых мечтали с детства...

Потом в садик пошел младший сын – и нам повезло, как раз Егоровна взяла новую группу. Когда в садик пошла дочь, увы, Егоровна все-таки ушла на пенсию. «Тяжеловато уже весь день с детьми», – призналась она. Новая воспитательница хорошая, замечательная, но все-таки Егоровна – она была уникальная.

Но мы ее периодически встречаем, живем рядом. Вот сейчас жена вернулась с Олимпийского, по пути встретила энергично двигающуюся куда-то Егоровну. Обнялись, стали общаться.

«Времени нет!» – жалуется Егоровна. «Дома не бываю! Я по программе «Московское долголетие» хожу в бассейн, на фитнес, по музеям. Только что ездила в Кострому на две недели, такая красота! Уже столько городов изъездила, все бесплатно. Столько всего предлагают – не знаю, что и выбрать, чем заняться...»

Я понимаю, что Москва – не вся Россия. И даже в Москве есть разные управы, районы и по-разному работают все эти программы «медицины», «долголетия», «благоустройства».

Но вот Егоровна для меня – прекрасный пример человека, который хочет жить активно в пожилом возрасте и делает все, чтобы получить от государства все для этого положенное. И получает. И, не будучи человеком богатым или известным, живет вполне себе жизнью «европейского пенсионера». А то и получше. Знаю я, как европейские пенсионеры зимой трясутся при десяти градусах в квартирах, боятся отопление включить...

Поскольку выборы мэра завершились, я надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну».

И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить, а не сидел на месте ровно, вздыхая и сокрушаясь. В любом возрасте причем. Потому что если сидеть и вздыхать – то никто, ничего и никогда для вас не сделает. Государство в том числе. Не потому, что оно, такое-сякое, нами пользуется, а потому что им тоже надо уметь пользоваться.

P. S. Да, я понимаю, что сейчас все равно кто-нибудь завопит, что это «проплаченный пост». И продолжит сидеть на попе ровно, страдая и сокрушаясь.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко