Я в совпадения не верю. Особенно в политике. Особенно когда имеешь дело с американцами.

Так вот вчера Министерство обороны делает заявление по «Боингу», из которого следует, что его сбили украинские ПВО. Кто бы сомневался-то? Но тут приводят железные доказательства. Номера, документы, подписи.

И меньше чем через 12 часов над Средиземным морем сбивают наш самолет. Случайность? Нет, мне кажется, что это месть. Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно.

Надо помнить, что мы имеем дело с предельно циничными упырями. Что, они не знали раньше, кто сбил малайзийский «Боинг»? Знали? Конечно. Спутниковые фото с Хмеймима, с наших учений в Забайкалье они получают мгновенно. А вот сбитый «Боинг» на фото найти никак не могут? Конечно, верю.

Что, они не знали, что в Косово албанцы режут сербов? Знали. Но бомбили Белград. Что, они не знали – у Саддама нет ОМП? Знали, но трясли своей пробиркой в ООН.

Что, им было неизвестно, что афганцы не имеют отношения к атакам 11 сентября? Конечно, знали. И вот до сих пор закатывают в пыль Афганистан.

И вот мы их ткнули носом в «Боинг».

Они мстят. И вряд ли ситуация как-то поменяется. Но наш ответ последует. В этом я уверен.

Источник: Блог Андрея Медведева