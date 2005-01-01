«Кувалда и ноутбук» армянской революции

Читаю новости из любимой Армении с теплым ламповым чувством. «Муж Лены Назарян возглавит что-то там вместо сына Галуста Саакяна», «Новый губернатор Амбарцумян – зять бывшего мэра города Сисиан Агаси Акопджаняна, члена партии Царукяна «Процветающая Армения», «Пашинян уволил мужа Эрмине Нагдалян» и назначил чьего-то племянника и так далее.

Так приятно это все читать. Понимаешь сразу суть, кто, зачем, почему, откуда происходит и что будет примерно делать. Карту можно составить элит, просто новости читая. Страна маленькая, люди смотреть в корень привыкли.

Важно, что ты муж, зять, брат, племянник и так далее. Семья важна. А образование и опыт – что образование и опыт? Если ты из хорошей семьи, то условный дядя Агаси даст тебе и образование, и к делу приспособит. А если из очень хорошей – то и иностранное даже образование даст, и дело у тебя будет связанное со знанием иностранных же языков. И ты станешь образцовым проводником всего нового и современного, не перестав быть зятем дяди Агаси.

Вспомнил, как умные люди говорили мне, что «Фейсбук» и «Твиттер» были на самом деле скорее «камуфляжем», вернее, удобным способом описания и интерпретации реальных движущих сил и пружин революции. Как в хорошем анекдоте, в котором армянское радио советует хакеру, чтобы взломать банкомат, взять кувалду и ноутбук, разбить банкомат кувалдой и убежать. А когда удивленный хакер спрашивает, зачем ноутбук, радио отвечает: «Какой же вы хакер без ноутбука».

Как объяснить уважаемым политологам, что физический обход лидеров семейных кланов и успешные переговоры с ними, таксисты, добрые старые телефоны с подробными уважительными разговорами делают в маленькой стране больше, чем стримы и лайки. Ну и опять же некрасиво в репортажах и несовременно выглядит: «И тогда внук бабушки Сирануш позвонил сыну дяди Гранта и сказал, что Никол убедил его».

Я это не к тому пишу, чтобы позлорадствовать. «Вот, Никол наврал. Кругом родственники и приятели. А свобода побоку». Ни в коем разе. Просто по-другому нельзя. Ты можешь дать тысячу интервью про равный доступ и отбор лучших, но шутка в том, что из сотни лучших 80 окажутся люди из «хороших семей», а из этих 80 ты будешь опираться не на абстрактных профессионалов, а на конкретного мужа депутата твоей фракции.

Травматичный слом элитной конструкции – это всегда насилие. Настоящая революция, война алой и белой розы и престолов одновременно, – когда старая элита физически перестает быть. У бабушек нет внуков, у жен – мужей.

По-другому можно, только если возникают новые поля деятельности для элиты, присоединяются новые земли, открываются новые отрасли, экономика растет двузначными темпами так, чтобы старые элиты просто не успевали за этим ростом.

Источник: Блог Глеба Кузнецова