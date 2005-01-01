Мы говорим цитатами героев Говорухина

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Мы говорим цитатами героев Говорухина

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». Подробности...

Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

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        • Да

        • Нет

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        • Да

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          Общественное мнение

          Мы говорим цитатами героев Говорухина

          Общественное мнение
          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 14 июня 2018, 14:36

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          14 июня в Подмосковье на 83-м году жизни остановилось сердце выдающегося кинорежиссера Станислава Сергеевича Говорухина. Российские деятели культуры, политики, журналисты и все, кому был дорог Станислав Сергеевич, выражают соболезнования и делятся своими переживаниями об уходе мэтра отечественного кино и незаурядного политика.

          Юрий ГРЫМОВ, режиссёр театра и кино: Ушел большой человек... Абсолютное явление советского и российского кино – Станислав Говорухин. Один из моих любимых фильмов Станислава Говорухина – «Вертикаль». Светлая память. Источник

          Петр ТОЛСТОЙ, политик, журналист и телеведущий: Умер Станислав Сергеевич Говорухин. Талантливый режиссер, председатель комитета по культуре, замечательный, открытый, неравнодушный человек. Он при жизни вошел в историю мирового кинематографа, он заставлял смеяться и плакать несколько поколений наших сограждан, мы говорим цитатами его героев. Его смерть – это конец целой эпохи.

          Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Станислава Сергеевича. Это огромная потеря для всех. Источник

          Захар ПРИЛЕПИН, писатель: Он очень напоминал мне моего покойного отца. Большой, элегантный, очень спокойный. Красивый. «Среди серых камней» – мой любимый фильм, и роль его там – это безупречно. Я смотрел раз тридцать «Десять негритят». И вообще все фильмы его смотрел.

          Первые «Уроки русского» были с ним. Последний раз он звонил мне прямо на позиции, поговорили две минуты. Ещё помню, как я спросил у него: отчего он перестал носить свои прекрасные белые костюмы, он был эталоном стиля для меня. Говорит: «...Прихожу в эти огромные многоэтажные магазины, ничего не понимаю, ничего не узнаю. И ухожу». Источник

          Андрей ПЛАХОВ, кинокритик: Не буду давать сейчас детальную оценку его творчеству и личности. Замечу только, что в них присутствовала какая-то символика. Мало меняясь внутренне и внешне, он оказался вписан в совершенно разные эпохи – и совсем с разными знаками.

          Символично то, что он ушел из жизни на девятый день после смерти Киры Муратовой, у которой снимался в фильме «Среди серых камней». Что произошло это в дни мундиаля (Высоцкий, игравший в его «Вертикали» и «Месте встречи», скончался в разгар московской Олимпиады). И даже в день рожденья Александра Сокурова, который был антагонистом Говорухина в перестроечных баталиях об авторском и зрительском кино.

          У меня со С.Г. тоже есть своя личная история взаимоотношений. Но сегодня – мир его праху. Источник

          Вячеслав ШМЫРОВ, продюсер: Говорухин был чрезвычайно уязвимым человеком. Поэтому прятался под показными рассудочностью и высокомерием. Это заметил Соловьев и использовал в фильме «Асса». Так возникла маска, которая с течением времени навсегда вытеснила лицо... Источник

          Алексей ЖУРАВЛЕВ, общественный и политический деятель: Смерть Говорухина – огромная и невосполнимая утрата для нашей страны, для культурной и политической жизни России и всего Русского мира. Легендарный кинорежиссер, автор по-настоящему народных фильмов, на которых выросли целые поколения наших соотечественников. Высокообразованный человек, олицетворявший русскую интеллигенцию в ее лучших проявлениях.

          Художник с большой буквы и с мировым именем. Решительный и мудрый политик, который никогда не боялся признаваться в собственных ошибках и исправлять их, пламенный патриот, до конца жизни боровшийся за достоинство и процветание нашей родины и нашего народа. Надежный соратник президента, один из создателей Общероссийского народного фронта. И это все – Станислав Сергеевич Говорухин, благородный человек, настоящий гражданин, ярчайшая творческая личность и верный сын Отечества. Источник

          Полина ЛИМПЕРТ, журналист: Ему было 82, как Табакову, зихроно ле вроха, светлая память каждому. Ушел один из самых ярких и талантливых режиссеров и артистов – чего стоят «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Так жить нельзя...». Низкий поклон ему за Высоцкого, что благодаря ему мы имеем песни из кинофильма «Вертикаль» и Глеба Жеглова.

          Он пошел в политику, чтобы защищать моральные ценности, которые были важны для него – и целого поколения людей, которых перемолола перестройка. Он для меня образец настоящего мужчины и профессионала.

          Уходят не люди – уходит Эпоха. И нам остаются Михаил Ефремов с Крымским мостом и Константин Хабенский с его Собибором. Вы будете смотреть? Как раз сегодня по первому российскому каналу. Я – нет. Источник

          Платон БЕСЕДИН, писатель и публицист: Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». А его кино «Ворошиловский стрелок» стало притчей о том, за что можно и нужно бороться в России. Светлая память, мастер. Источник

          Евгений МИНЧЕНКО, политолог: Чем был хорош Говорухин как художник – в отличие от многих своих коллег, советских режиссеров, он и в постсоветское время продолжал снимать приличное нестыдное кино. Источник

          Борис МЕЖУЕВ, философ, политолог: «Дело Говорухина» – нужен хороший и глубокий фильм на эту тему. Как наивность переходит в ужас понимания происходящего, как этот ужас подвигает на серию политических поступков, рискованных для репутации в художественной среде, и как потом в общем опускаются руки, но не угасает художественный талант и сохраняется вера в принципы. Источник

          Владимир ФЕДОРОВ, политолог: Умер Говорухин... Много хороших фильмов снял. Но мне он запомнился как руководитель думской «Комиссии Говорухина». Которая собрала уникальные и страшные свидетельства геноцида русского населения в Чечне в 1991–1995 годах. Когда еще до первой чеченской войны были вырезаны более тридцати тысяч мирных русских (и не только русских) людей. И изгнаны из своих домов более трехсот тысяч. Материалы говорухинской комиссии оказались не востребованы. Да и о тех кошмарных событиях теперь уже мало кто вспомнит... Источник


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