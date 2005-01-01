Мы говорим цитатами героев Говорухина

14 июня в Подмосковье на 83-м году жизни остановилось сердце выдающегося кинорежиссера Станислава Сергеевича Говорухина. Российские деятели культуры, политики, журналисты и все, кому был дорог Станислав Сергеевич, выражают соболезнования и делятся своими переживаниями об уходе мэтра отечественного кино и незаурядного политика.

Юрий ГРЫМОВ, режиссёр театра и кино: Ушел большой человек... Абсолютное явление советского и российского кино – Станислав Говорухин. Один из моих любимых фильмов Станислава Говорухина – «Вертикаль». Светлая память. Источник

Петр ТОЛСТОЙ, политик, журналист и телеведущий: Умер Станислав Сергеевич Говорухин. Талантливый режиссер, председатель комитета по культуре, замечательный, открытый, неравнодушный человек. Он при жизни вошел в историю мирового кинематографа, он заставлял смеяться и плакать несколько поколений наших сограждан, мы говорим цитатами его героев. Его смерть – это конец целой эпохи.

Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Станислава Сергеевича. Это огромная потеря для всех. Источник

Захар ПРИЛЕПИН, писатель: Он очень напоминал мне моего покойного отца. Большой, элегантный, очень спокойный. Красивый. «Среди серых камней» – мой любимый фильм, и роль его там – это безупречно. Я смотрел раз тридцать «Десять негритят». И вообще все фильмы его смотрел.

Первые «Уроки русского» были с ним. Последний раз он звонил мне прямо на позиции, поговорили две минуты. Ещё помню, как я спросил у него: отчего он перестал носить свои прекрасные белые костюмы, он был эталоном стиля для меня. Говорит: «...Прихожу в эти огромные многоэтажные магазины, ничего не понимаю, ничего не узнаю. И ухожу». Источник

Андрей ПЛАХОВ, кинокритик: Не буду давать сейчас детальную оценку его творчеству и личности. Замечу только, что в них присутствовала какая-то символика. Мало меняясь внутренне и внешне, он оказался вписан в совершенно разные эпохи – и совсем с разными знаками.

Символично то, что он ушел из жизни на девятый день после смерти Киры Муратовой, у которой снимался в фильме «Среди серых камней». Что произошло это в дни мундиаля (Высоцкий, игравший в его «Вертикали» и «Месте встречи», скончался в разгар московской Олимпиады). И даже в день рожденья Александра Сокурова, который был антагонистом Говорухина в перестроечных баталиях об авторском и зрительском кино.

У меня со С.Г. тоже есть своя личная история взаимоотношений. Но сегодня – мир его праху. Источник

Вячеслав ШМЫРОВ, продюсер: Говорухин был чрезвычайно уязвимым человеком. Поэтому прятался под показными рассудочностью и высокомерием. Это заметил Соловьев и использовал в фильме «Асса». Так возникла маска, которая с течением времени навсегда вытеснила лицо... Источник

Алексей ЖУРАВЛЕВ, общественный и политический деятель: Смерть Говорухина – огромная и невосполнимая утрата для нашей страны, для культурной и политической жизни России и всего Русского мира. Легендарный кинорежиссер, автор по-настоящему народных фильмов, на которых выросли целые поколения наших соотечественников. Высокообразованный человек, олицетворявший русскую интеллигенцию в ее лучших проявлениях.

Художник с большой буквы и с мировым именем. Решительный и мудрый политик, который никогда не боялся признаваться в собственных ошибках и исправлять их, пламенный патриот, до конца жизни боровшийся за достоинство и процветание нашей родины и нашего народа. Надежный соратник президента, один из создателей Общероссийского народного фронта. И это все – Станислав Сергеевич Говорухин, благородный человек, настоящий гражданин, ярчайшая творческая личность и верный сын Отечества. Источник

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Ему было 82, как Табакову, зихроно ле вроха, светлая память каждому. Ушел один из самых ярких и талантливых режиссеров и артистов – чего стоят «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Так жить нельзя...». Низкий поклон ему за Высоцкого, что благодаря ему мы имеем песни из кинофильма «Вертикаль» и Глеба Жеглова.

Он пошел в политику, чтобы защищать моральные ценности, которые были важны для него – и целого поколения людей, которых перемолола перестройка. Он для меня образец настоящего мужчины и профессионала.

Уходят не люди – уходит Эпоха. И нам остаются Михаил Ефремов с Крымским мостом и Константин Хабенский с его Собибором. Вы будете смотреть? Как раз сегодня по первому российскому каналу. Я – нет. Источник

Платон БЕСЕДИН, писатель и публицист: Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». А его кино «Ворошиловский стрелок» стало притчей о том, за что можно и нужно бороться в России. Светлая память, мастер. Источник

Евгений МИНЧЕНКО, политолог: Чем был хорош Говорухин как художник – в отличие от многих своих коллег, советских режиссеров, он и в постсоветское время продолжал снимать приличное нестыдное кино. Источник

Борис МЕЖУЕВ, философ, политолог: «Дело Говорухина» – нужен хороший и глубокий фильм на эту тему. Как наивность переходит в ужас понимания происходящего, как этот ужас подвигает на серию политических поступков, рискованных для репутации в художественной среде, и как потом в общем опускаются руки, но не угасает художественный талант и сохраняется вера в принципы. Источник

Владимир ФЕДОРОВ, политолог: Умер Говорухин... Много хороших фильмов снял. Но мне он запомнился как руководитель думской «Комиссии Говорухина». Которая собрала уникальные и страшные свидетельства геноцида русского населения в Чечне в 1991–1995 годах. Когда еще до первой чеченской войны были вырезаны более тридцати тысяч мирных русских (и не только русских) людей. И изгнаны из своих домов более трехсот тысяч. Материалы говорухинской комиссии оказались не востребованы. Да и о тех кошмарных событиях теперь уже мало кто вспомнит... Источник